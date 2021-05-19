Аталанта
1 : 2
Ювентус
19.05.2021, FT

Гол Малиновского не помог. Ювентус завоевал Кубок Италии

Коллектив Андреа Пирло сумел сгладить неудачный сезон

  • 19.05.2021 23:55
  • 2582 просмотра
  • 26 комментариев
Гол Малиновского не помог. Ювентус завоевал Кубок Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Кубок Италии. Финал.

«Аталанта» – «Ювентус» - 1:2

 Малиновский, 42 – Кулусевски, 31, Кьеза, 73

 Малиновский, 36, Ромеро, 78, Фройлер, 85, де Роон, 87, Иличич, 90 – Кьеллини, 27, де Лигт, 40

  Толой, 89 (не на поле)

«Аталанта»: Голлини – Паломино, Ромеро, Толой (Джимсити, 77) – Госенс (Миранчук, 82), Фройлер, де Роон, Хатебур (Иличич, 77) – Пессина (Пашалич, 68) – Сапата, Малиновский (Муриэль, 68). 

«Ювентус»: Буффон – Данило, де Лигт, Кьеллини, Куадрадо – Кьеза (Дибала, 74), Рабио, Бентанкур, Маккенни – Роналду, Кулусевски (Бонуччи, 81).

Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия).

Стадион: «Мапеи» (Реджо-Эмилия, Италия).

Удары (в створ): 10 (6) – 14 (8)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 1 – 1.

АТАЛАНТА-ЮВЕНТУС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 20.05.2021 00:37
    +1
    DSH88, 20.05.2021 00:22
    Аталанта это типа нашей Зари (Запорожье), пока гранды буксуют тут как тут и мы , а как што так и вернёмся на свои надцатые места.
    100 % только Милан и Рома и Наполи вернутся на свои позиции, Аталанта будет бороться с Лацио за 6 строчку.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 20.05.2021 00:23
    0
    KARABAS55, 20.05.2021 00:18
    В этой игре в Аталанте все слабенько сыграли, и это я думаю заслуга ЮВЕНТУСА. Они все зоны перекрывали, не давали разогнаться.
    Другий тайм слабенько може, але у першому Аталанта була краща по всі показникам, просто другий як завжди провалила, це не тільки з Юве у них так
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 20.05.2021 00:22
    +1
    hawk, 20.05.2021 00:06
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    Ты хоть матчи с ним смотрел? Чел лучший по голевым в Серии А, при чем большенство пасов отдал в последних 10 матчах. Он сейчас в очень хорошей форме. И если тупо не мечется по полю, это не значит что он плох в созидании.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 20.05.2021 00:22
    0
    Аталанта это типа нашей Зари (Запорожье), пока гранды буксуют тут как тут и мы , а как што так и вернёмся на свои надцатые места.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.05.2021 00:20
    +4
    KARABAS55, 20.05.2021 00:10
    Он по ассистам один из лучших в Италии, не неси чушь.
    А это старый придурок Иванов, он всегда несёт чушь. Очень негативный персонаж
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.05.2021 00:18
    +2
    hawk, 20.05.2021 00:06
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    В этой игре в Аталанте все слабенько сыграли, и это я думаю заслуга ЮВЕНТУСА. Они все зоны перекрывали, не давали разогнаться.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 20.05.2021 00:18
    +2
    alzhovtyak, 20.05.2021 00:03
    Малиновский, если не учитывать гол, провел матч очень так себе, а в последние минуты и вовсе выглядел дико уставшим и наевшимся. Так что нет, вряд ли помогло бы
    Какой ещё «дико уставший»?! У меня вообще сложилось мнение, что он вначале силы берег, с расчётом на весь матч. Так как только после минуты так 50-й забегал в два разв больше прежнего. И в отличии от вышедших, от него постоянно исходила угроза, и подыграть мог и пробить. А вышедшие на замену внесли в игру только сумбур и бей-беги. С позиции Муриеля Малина точно бы выше ворот не ударил бы…
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 20.05.2021 00:15
    +2
    hawk, 20.05.2021 00:06
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    Ну взагалі то він асистів навіддавав, і вів гру в останніх матчах, тут питання не тільки в голах, а в його гостроті, та доречі він один з найкращих дриблерів команди. Хоча у цьому матчі заграв слабенько порівняно з минулими матчами, це при тому що все рівно ефективно, це ознака класу (ефективність при поганій грі)
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.05.2021 00:14
    +3
    Да, я смотрю все сходятся во мнении, что бочина Гасперини. Ну ничего, бывает, я думаю он и без нас это понимает что набокапорил))
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 20.05.2021 00:12
    +1
    Кумедно, що вони вперто йшли через лівий фланг. Квадрадо і Песіну, і Госенза повністю закрив.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.05.2021 00:10
    +7
    hawk, 20.05.2021 00:06
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    Он по ассистам один из лучших в Италии, не неси чушь.
    Ссылка
    Alex_m
    online
      Alex_m, 20.05.2021 00:09
    +1
    alzhovtyak, 20.05.2021 00:03
    Малиновский, если не учитывать гол, провел матч очень так себе, а в последние минуты и вовсе выглядел дико уставшим и наевшимся. Так что нет, вряд ли помогло бы
    по ходу ты смотрел другой матч раз написал такую хр*нь про дикую усталость!) Чел иди лучше погуляй чем бред этот тут пиши!
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 20.05.2021 00:09
    +10
    Гасп сам себе переграв. Як і з Ромою. Хоча з Ромою я ще міг зрозуміти, що він йшов на ризик і жертвував тактикою заради стратегічних цілей сезону. Але сьогодні шо це було? Чому Песіна в старті? Трикутник Сапата-Маліна-Муріелль був би ефективнішим. У Руслана гра не задалась, але когось із них він би вивів один на один. Принаймні залишив би побігати хвилин 10-15 з Муріелем. У тебе одна гра залишилась, яка нічого не вирішує, ти в ЛЧ, для чого ці стандартні заміни? Це ж фінал, а не звичайна гра. Гірше Песіни тільки Пашаліч. Про Міранчука взагалі мовчу. Людина вміє роздавати і забивати починаючи з 4:0. У важливих іграх абсолютний нуль. Штош.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.05.2021 00:08
    +1
    Вполне возможно это был последний матч и соответственно пропущенный мяч Буффона в Ювентусе. И может последний его трофей...
    В последнем туре чемпионата скорее всего будет играть Щесны.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 20.05.2021 00:06
    -12
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.05.2021 00:06
    +9
    Проёб тренера. После смены Малиновского и Песинны игра вообще развалилась, и при том ещё и гол пропустили. Замены всегда усиливали Аталанту, но со слабыми соперниками, а с ЮВЕ после замен игра поломалась,даже не одного удара в створ не сделали, учитывая что нужно было отыграться. Жаль, очень жаль Русика, это была бы вишенка на торте. Ну ничего, гол в финале ЮВЕНТУСУ, это тоже СУПЕР, с чем я его и поздравляю!!!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 20.05.2021 00:06
    0
    Хотя и сам Малиновский ошибался довольно много. Но с его уходом стало хуже
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 20.05.2021 00:05
    +5
    Поздравляю Буффона! Дали ветерану хорошо уйти )
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.05.2021 00:04
    +4
    Плохо в целом играла Аталанта, еще хуже после замен. Результат закономерен.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 20.05.2021 00:03
    -4
    odiniznashih, 20.05.2021 00:01
    Дали бы Малиновскому еще минуток 10, глядишь бы и еще один получился
    Малиновский, если не учитывать гол, провел матч очень так себе, а в последние минуты и вовсе выглядел дико уставшим и наевшимся. Так что нет, вряд ли помогло бы
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 20.05.2021 00:09
    +10
    Гасп сам себе переграв. Як і з Ромою. Хоча з Ромою я ще міг зрозуміти, що він йшов на ризик і жертвував тактикою заради стратегічних цілей сезону. Але сьогодні шо це було? Чому Песіна в старті? Трикутник Сапата-Маліна-Муріелль був би ефективнішим. У Руслана гра не задалась, але когось із них він би вивів один на один. Принаймні залишив би побігати хвилин 10-15 з Муріелем. У тебе одна гра залишилась, яка нічого не вирішує, ти в ЛЧ, для чого ці стандартні заміни? Це ж фінал, а не звичайна гра. Гірше Песіни тільки Пашаліч. Про Міранчука взагалі мовчу. Людина вміє роздавати і забивати починаючи з 4:0. У важливих іграх абсолютний нуль. Штош.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.05.2021 00:06
    +9
    Проёб тренера. После смены Малиновского и Песинны игра вообще развалилась, и при том ещё и гол пропустили. Замены всегда усиливали Аталанту, но со слабыми соперниками, а с ЮВЕ после замен игра поломалась,даже не одного удара в створ не сделали, учитывая что нужно было отыграться. Жаль, очень жаль Русика, это была бы вишенка на торте. Ну ничего, гол в финале ЮВЕНТУСУ, это тоже СУПЕР, с чем я его и поздравляю!!!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.05.2021 00:10
    +7
    hawk, 20.05.2021 00:06
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    Он по ассистам один из лучших в Италии, не неси чушь.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 20.05.2021 00:03
    +7
    Гасперини главный лузер финала. А такое Ювентус Аталанта обязана была обыгрвать.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 20.05.2021 00:05
    +5
    Поздравляю Буффона! Дали ветерану хорошо уйти )
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.05.2021 00:20
    +4
    KARABAS55, 20.05.2021 00:10
    Он по ассистам один из лучших в Италии, не неси чушь.
    А это старый придурок Иванов, он всегда несёт чушь. Очень негативный персонаж
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.05.2021 00:04
    +4
    Плохо в целом играла Аталанта, еще хуже после замен. Результат закономерен.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.05.2021 00:14
    +3
    Да, я смотрю все сходятся во мнении, что бочина Гасперини. Ну ничего, бывает, я думаю он и без нас это понимает что набокапорил))
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 20.05.2021 00:02
    +3
    Гасперини переиграл сам себя. Поломал игру заменами. Да и до замен было заметно как в основном через левый фланг играли, Малину игнорили, даже если открытый был.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.05.2021 00:18
    +2
    hawk, 20.05.2021 00:06
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    В этой игре в Аталанте все слабенько сыграли, и это я думаю заслуга ЮВЕНТУСА. Они все зоны перекрывали, не давали разогнаться.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 20.05.2021 00:18
    +2
    alzhovtyak, 20.05.2021 00:03
    Малиновский, если не учитывать гол, провел матч очень так себе, а в последние минуты и вовсе выглядел дико уставшим и наевшимся. Так что нет, вряд ли помогло бы
    Какой ещё «дико уставший»?! У меня вообще сложилось мнение, что он вначале силы берег, с расчётом на весь матч. Так как только после минуты так 50-й забегал в два разв больше прежнего. И в отличии от вышедших, от него постоянно исходила угроза, и подыграть мог и пробить. А вышедшие на замену внесли в игру только сумбур и бей-беги. С позиции Муриеля Малина точно бы выше ворот не ударил бы…
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 20.05.2021 00:15
    +2
    hawk, 20.05.2021 00:06
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    Ну взагалі то він асистів навіддавав, і вів гру в останніх матчах, тут питання не тільки в голах, а в його гостроті, та доречі він один з найкращих дриблерів команди. Хоча у цьому матчі заграв слабенько порівняно з минулими матчами, це при тому що все рівно ефективно, це ознака класу (ефективність при поганій грі)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 20.05.2021 00:01
    +2
    Фінал програв Гасперіні!!!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 20.05.2021 00:37
    +1
    DSH88, 20.05.2021 00:22
    Аталанта это типа нашей Зари (Запорожье), пока гранды буксуют тут как тут и мы , а как што так и вернёмся на свои надцатые места.
    100 % только Милан и Рома и Наполи вернутся на свои позиции, Аталанта будет бороться с Лацио за 6 строчку.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 20.05.2021 00:22
    +1
    hawk, 20.05.2021 00:06
    Да хоть 11 раз Малиновский. Он в последних играх чисто страйкер. Вот выложили на точку и надо попасть мимо вратаря. Что он дриблинг демонстрировал офигезный или убегал с центра поля? Просто хорошо попадал. Ну так это его работа... Вот пусть и в сборной так отработает.
    Ты хоть матчи с ним смотрел? Чел лучший по голевым в Серии А, при чем большенство пасов отдал в последних 10 матчах. Он сейчас в очень хорошей форме. И если тупо не мечется по полю, это не значит что он плох в созидании.
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 20.05.2021 00:12
    +1
    Кумедно, що вони вперто йшли через лівий фланг. Квадрадо і Песіну, і Госенза повністю закрив.
    Ссылка
    Alex_m
    online
      Alex_m, 20.05.2021 00:09
    +1
    alzhovtyak, 20.05.2021 00:03
    Малиновский, если не учитывать гол, провел матч очень так себе, а в последние минуты и вовсе выглядел дико уставшим и наевшимся. Так что нет, вряд ли помогло бы
    по ходу ты смотрел другой матч раз написал такую хр*нь про дикую усталость!) Чел иди лучше погуляй чем бред этот тут пиши!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.05.2021 00:08
    +1
    Вполне возможно это был последний матч и соответственно пропущенный мяч Буффона в Ювентусе. И может последний его трофей...
    В последнем туре чемпионата скорее всего будет играть Щесны.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 20.05.2021 00:01
    +1
    Дали бы Малиновскому еще минуток 10, глядишь бы и еще один получился
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 23:59
    +1
    Слов нет, одни междометия
    Ссылка
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