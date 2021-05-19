Гол Малиновского не помог. Ювентус завоевал Кубок Италии

Кубок Италии. Финал.
«Аталанта» – «Ювентус» - 1:2
Малиновский, 42 – Кулусевски, 31, Кьеза, 73
Малиновский, 36, Ромеро, 78, Фройлер, 85, де Роон, 87, Иличич, 90 – Кьеллини, 27, де Лигт, 40
Толой, 89 (не на поле)
«Аталанта»: Голлини – Паломино, Ромеро, Толой (Джимсити, 77) – Госенс (Миранчук, 82), Фройлер, де Роон, Хатебур (Иличич, 77) – Пессина (Пашалич, 68) – Сапата, Малиновский (Муриэль, 68).
«Ювентус»: Буффон – Данило, де Лигт, Кьеллини, Куадрадо – Кьеза (Дибала, 74), Рабио, Бентанкур, Маккенни – Роналду, Кулусевски (Бонуччи, 81).
Арбитр: Давиде Масса (Империя, Италия).
Стадион: «Мапеи» (Реджо-Эмилия, Италия).
Удары (в створ): 10 (6) – 14 (8)
Угловые: 3 – 1
Оффсайды: 1 – 1.
АТАЛАНТА-ЮВЕНТУС.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 16°C
Источник — Sport.ua
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В последнем туре чемпионата скорее всего будет играть Щесны.
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