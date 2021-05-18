В среду, 19 мая, состоится финал Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Аталанта» и «Ювентус». Матч пройдет в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапеи», где играют свои домашние поединки «Сассуоло» и «Реджана» (не путать с «Реджиной»). Стартовый свисток Давиде Массы из Лигурии прозвучит в 22:00 по Киеву.



Обе команды еще окончательно не решили свои задачи в чемпионате, но у «Аталанты» с этим дела обстоят намного лучше. Бергамаски уже наверняка сыграют в Лиге чемпионов, а вот у туринцев задача намного сложнее. Перед последним туром команда отстает на одно очко от «Милана» и «Наполи», обязательно нужна осечка хотя бы одного из конкурентов. С «Аталантой» можно лишь сравняться по очкам, потому что в личных встречах Старая синьора показала себе хуже.



Джан Пьеро Гасперини не скрывал, что для него окончательное место в турнирной таблице Серии А будет не так важно, главное – путевка в группу ЛЧ. Поэтому он наверняка сделает ставку на предстоящий матч с «Ювентусом» в финале Кубка, а в заключительному туре чемпионата против «Милана» (23.05) результат уже будет не так важен. Нужно понимать, что «Аталанта» на внутренней арене выигрывала только один важный титул. В сезоне 1962/63 бергамаски побеждали как раз в Кубке Италии. Последующие три выхода в финал не принесли результатов. Наверняка, болельщики еще помнят финал двухлетней давности, когда титул взял «Лацио» Симоне Индзаги, вырвав победу над командой Гасперини в концовке встречи (2:0). В свою очередь, «Юве» будет сражаться за 14-й титул, в прошлом году они также проиграли финал. Действующий чемпион турнира «Наполи» в этом году проиграл в полуфинале «Аталанте».



Украинских болельщиков больше всего волнует персона Руслана Малиновского, который в концовке чемпионата превратился в настоящую машину. 28-летний хавбек обязательно отличался результативным действием в десяти последних матчах подряд, установив исторический рекорд для «Аталанты». На счету Руслана 6 голов и 9 ассистов за два неполных последних месяца. Возможно, их было бы больше, но Гасперини бережет лидера под главный матч сезона. В трех предыдущих поединках 63-летний итальянский специалист обязательно менял украинца в период с 56 по 58 минуты. Последний полный матч, который сыграл Малиновский, был против «Сассуоло» (1:1). Глядя на счет, не трудно догадаться, почему Руслана держали на поле до конца.



Ровно месяц назад «Аталанта» уже обыгрывала «Ювентус» в рамках Серии А. Кстати, единственный гол на счету Малиновского. Он вышел на 79-й минуте, забив победный мяч на 87-й. А в первом круге команды разошлись миром. Нужно признать, что «черно-белым» не повезло, при счете 1:1 в середине второго тайма Криштиану Роналду не реализовал пенальти.



На данный момент «Аталанта» выиграла 14 из 17 последних матчей в рамках внутренних соревнований, проиграв лишь «Интеру», который в этом году досрочно стал чемпионом. «Ювентус» не может похвастаться подобной стабильностью. Команда Андреа Пирло уже давно не выигрывала больше двух матчей подряд, уступая во встречах с прямыми конкурентами. За это тренерский штаб беспощадно критикуют, что также не добавляет уверенности в своих силах перед финальной встречей.



И все же класс игроков «Ювентуса» выше, опыта в важных матчах у них намного больше. Из-за этого и букмекеры не спешат делать «Аталанту» фаворитом. Шансы команд равны, все может решиться в дополнительное время или даже в серии послематчевых пенальти.

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Муриэль, Сапата.



«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Данило, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Роналду, Дибала.

19 мая, среда