Аталанта - Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня в 22:00 начнется финал Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом».
В заявку «Аталанты» на игру попал украинский хавбек Руслан Малиновский, который получит возможность выиграть первый трофей в составе бергамской команды.
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Источник — Sport.ua
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