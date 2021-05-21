Мы сидели и смеялись. Суркис признался, кто посоветовал назначить Луческу

Пригласить румына главным тренером посоветовал журналист Игорь Цыганык

  • 21.05.2021 20:18
  • 3427 просмотров
  • 5 комментариев
Мы сидели и смеялись. Суркис признался, кто посоветовал назначить Луческу
© Профутбол. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову рассказал, что назначить Мирчу Луческу главным тренером ему посоветовал журналист Игорь Цыганык:

«Года два или три назад Игорь Цыганык сказал мне, что Мирча в восторге от нашей молодежи. Луческу обратил на нее внимание, когда наша сборная играла в Харькове с Турцией. Он сказал, что с этой молодежью нужно уметь работать. Мирча не говорил о том, что он хотел бы возглавить «Динамо» или не хотел. Но когда такой тренер, который подготовил очень много молодых игроков в «Шахтере» и Турции, говорит такое, у меня это вызывает оптимизм.

Мы как раз перестроились. Начали уделять внимание ДЮСШ. Селекционная служба начала приглашать молодых футболистов. Например, Назар Волошин из Харькова. Уделили этому большое внимание. Наверное, Луческу это увидел, а Цыганык мне об этом сказал. Он сказал: «Из всех, кто лучше всего может поработать с молодежью, я бы порекомендовал вам Луческу». Тогда я пропустил это мимо ушей. Потом у нас состоялся еще один какой-то разговор. Цыганык сказал, что легко может устроить переговоры с Мирчей.

У него был его телефон, а Луческу уже не работал в сборной Турции. Я спросил Цыганыка о том, а как он вообще себе это представляет? Человек 12 лет отработал в «Шахтере». Как это будет воспринято? Цыганык сказал, что нормально – приходит профессиональный тренер, работает. Если он даст результат, то как это должно быть воспринято? В футболе главное результат. Этому меня научил Лобановский. Если игра плохая, смотри на табло. Игра забывается, а результат остается.

Мы тогда с Цыганыком и моим братом сидели в кабинете и посмеялись. Никак на это не отреагировали. Цыганык сказал потом такую фразу: «Если вы примете решение пригласить Луческу, то он позвонит Ахметову». Для меня на этом разговор закончился. Ринат Леонидович же не советуется о том, что делает в своем клубе. И я не должен советоваться, что мне делать в своем клубе.

Но потом наступил момент, когда мы могли не занять второе место в чемпионате. Было принято решение о смене главного тренера. В то время это вызывало огромную сложность. Выехать никуда нельзя, начался ковид. Тогда я вернулся к идее пригласить тренера, который в этой жизни чего-то добивался. Не только в «Шахтере», но и в Европе. Это мудрейший человек, который никогда меня не оскорблял. Хочу это подчеркнуть.

Когда Мирча бросал шапку, крича: «Браво, Федерация!», он таким образом выражал поддержку своей команде. То же самое мы увидели в матче с «Колосом», когда он выбежал на поле. Это манера поведения профессионала. И не имеет значения, где он работает. Луческу никогда не оскорблял наших болельщиков. Единственный раз он статистически неправильно что-то сказал о Лобановском. Но Мирча имел смелость извиниться и сказать, что он думал, что рейтинги считаются как-то иначе. Луческу сказал об этом вслух и тут же извинился. В его возрасте для этого нужно иметь смелость. Поэтому у него есть успехи. Он может допустить ошибку и признать ее. Но в этом сезоне у него не было ни одной ошибки».

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Источник — ПроФутбол

(17 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 20:53
    +1
    Суркис кинул Цыганыка под поезд))) Теперь те фанаты, которые глумят Цыгана, начнут охоту на Цыганыка, где-то в подьезде прихватят и научат инсайды делать)))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 21.05.2021 20:53
    0
    "Но когда такой тренер, который подготовил очень много молодых игроков в «Шахтере» ".
    Правильно будет добавить, "очень много молодых бразильских игроков в Шахтере" ))))
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    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 21.05.2021 20:41
    -1
    Booshlater, 21.05.2021 20:38
    У Суркіса чогось в офісі не вибухала граната.)
    А надо?
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    Booshlater
    online
      Booshlater, 21.05.2021 20:38
    0
    xvalenok01, 21.05.2021 20:34
    Блин. Шоумен цыганык больше разбирается в футболе, чем все динамовские специалисты.
    Фраза про то, что шутили и смеялись чем-то напомнила хозяина ингульца. Там тоже самое было.
    У Суркіса чогось в офісі не вибухала граната.)
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 21.05.2021 20:34
    +2
    Блин. Шоумен цыганык больше разбирается в футболе, чем все динамовские специалисты.
    Фраза про то, что шутили и смеялись чем-то напомнила хозяина ингульца. Там тоже самое было.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 21.05.2021 20:34
    +2
    Блин. Шоумен цыганык больше разбирается в футболе, чем все динамовские специалисты.
    Фраза про то, что шутили и смеялись чем-то напомнила хозяина ингульца. Там тоже самое было.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 20:53
    +1
    Суркис кинул Цыганыка под поезд))) Теперь те фанаты, которые глумят Цыгана, начнут охоту на Цыганыка, где-то в подьезде прихватят и научат инсайды делать)))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 21.05.2021 20:53
    0
    "Но когда такой тренер, который подготовил очень много молодых игроков в «Шахтере» ".
    Правильно будет добавить, "очень много молодых бразильских игроков в Шахтере" ))))
    Ссылка
    Booshlater
    online
      Booshlater, 21.05.2021 20:38
    0
    xvalenok01, 21.05.2021 20:34
    Блин. Шоумен цыганык больше разбирается в футболе, чем все динамовские специалисты.
    Фраза про то, что шутили и смеялись чем-то напомнила хозяина ингульца. Там тоже самое было.
    У Суркіса чогось в офісі не вибухала граната.)
    Ссылка
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