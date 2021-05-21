Сегодня он – хозяин базы. Суркис рассказал, как Мирча делит премиальные

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову рассказал о работе главного тренера Мирчи Луческу:

«Отдых? Я могу себе позволить отдохнуть, но мы всегда на связи с Луческу. В понедельник утром Мирча улетел, а мы с ним разговаривали уже 3–4 раза. Это тренер, который не даст тебе отдохнуть. Сейчас есть вопросы, связанные со сборами. Прикидка, до какой стадии на Евро-2020 дойдет сборная Украины. Мирча считает, что она однозначно выйдет из группы. Мы надеемся, что Украины пройдет как можно дальше. Это контакт Луческу с Андреем Шевченко. Я знаю, что Андрей после финала Кубка приезжал на базу и разговаривал с Мирчей. То есть, он все время в футболе и все мониторит. Мы будем с ним работать.

А что касается отдыха, то я же не на государственной службе. Мне не надо писать заявление. Если будет возможность и время, я поеду отдохну. Хотя я не знаю, куда сейчас можно ехать отдыхать. Лежать у телевизора я не привык. Я все равно буду приезжать на работу. Отдых для меня – непонятное понятие. Если открыты границы, я могу улететь в любое время, куда сочту нужным. За два года я был семь дней в ОАЭ. Сейчас такая в мире ситуация. Сегодня лучше быть дома, оберегать своих близких и придерживаться тех мер, которые нам предлагают.

Луческу удалось сделать то, что в свое время удалось только великому Лобановскому. Ему удалось объединить вокруг себя всех. Поваров, тех, кто убирает в комнатах, стирает белье, массажистов. Всех, кто работает на базе. Это порядка 200 человек обслуживающего персонала. Луческу удалось всех объединить. Каким образом? Очень просто. Перед командой поставлены задачи и цели. Мирча считает, что если из этого звена выпадет хоть один человек – повар отработает с плохим настроением, плохо уберут кровать, то это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал такую формулу, что если есть премиальные, то поощрение идет всем, даже сотрудникам базы.

Сегодня все люди на бахе болеют за результат. Да, в какой-то мере потому, что для них будет материальный стимул. Но в такое непростое время это немаловажно. Я несколько раз был на базе, когда обедала команда. Луческу 10 раз скажет спасибо официанту, он поблагодарит девочку, которая поменяет ему тарелку. Это очень приятно и вызывает огромное уважение. Это не так, что ты сидишь как барин: тебе положили салат, и ты делаешь вид, что так положено. Это воспитание и житейская мудрость. Такие вещи не купишь ни за какие деньги. Сегодня Луческу – хозяин базы. Он ведет себя там так, как считает нужным.

В прошлом году, пока не началась пандемия, я не пропускал ни одной тренировки на базе. Приезжали вместе с братом и получали огромное удовольствие. Не было так, что вот Луческу пришел, сплотил коллектив и все стало на свои места. Это тяжелый труд. И это не касается тренировочного процесса. Мы говорим о том, как сплотить коллектив. Когда мы первый раз ночью приехали на базу после 8–9 часов переговоров с Луческу, он сказал: «А зачем это все построено?» Мы не поняли его вопрос. Мы повезли его на манеж, он его посмотрел, обратил внимание на старую базу, на поля. Даже ночью пытался топтать ногами поле, грунт такой или не такой. Потратили полтора часа, чтобы показать Мирче базу. И уже в процессе нашего последнего с ним разговора перед отъездом он уже не задавал этот вопрос.

Реабилитация футболистов – один из основных моментов их успешного выступления. У нас работает 8–10 массажистов на постоянной основе. Если будет надо, их будет 12. Восстановление очень важно. После первой игры с «Олимпиком», которую мы выиграли 4:1, футболисты сели в свои машины и начали разъезжаться. Мирча сказал: больше не будет. Все будут садиться в автобус и ехать на базу на восстановление, мы вместе ужинаем и едем по домам. Раньше было так, что после футбола каждый свободен, кроме времен Лобановского.

База была создана для того, чтобы футболистам было где правильно восстановиться. Комплекс мероприятий: камера горного воздуха, соляная комната, огромный 25-метровый бассейн, разные ванны, медицинские кабинеты. Это все создано не для меня, а для восстановления игроков. Можно же создать два кабинета, и тогда футболисты будут стоять в очереди, как в простой больнице. А можно было все сделать так, чтобы вся команда восстанавливалась в течение 1,5 часов. Что нами и было сделано. Комфортабельные комнаты, прекрасные залы для приема пищи.

Если бы у нас не было такой базы, мы бы тяжело пережили эту пандемию. У нас переболело человек 80–90 из сотрудников базы и футболистов. Но не было ни одного тяжелого случая, чтобы кого-то забрали в больницу. Только немного были поражены легкие у Георгия Бущана. Врачи вовремя спохватились. Все было на профессиональном уровне. За короткий период нам удалось привести команду в нужные кондиции, и мы прошли чемпионат без всяких срывов».