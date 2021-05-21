Гриша, кто ты такой? Вице-президент Шахтера рассказал о войне с Суркисами

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников в интервью журналисту Игорю Бурбасу рассказал о сложных взаимоотношениях с экс-президентом ФФУ Григорием Суркисом и его братом Игорем:
«Мы приближались к 10-му месту, и Ринат [Ахметов] с ходу сказал, что мы должны выиграть золото. У Григория Михайловича был инфаркт от испуга и неожиданности. Мы могли выиграть золото еще в 2001 году. Судейство – это было интересно, но надо говорить о фактах. То, что в «Динамо» президент клуба и президент федерации, который платит судьям зарплату – это одно и то же лицо, родственное. Есть сомнения. «Динамо» и так бы выиграло, может на два чемпионата меньше.
Игорь, мне кажется, – более футбольный человек. Григорий Михайлович искренне любит футбол и потратил огромное состояние на «Динамо». Но ему все хочется говорить как генеральный секретарь ЦК КПСС, а настоящий футбол этого не терпит. У нас были конфликты не только по судьям, но и по календарю. Они бедняжку Равиля Сафиуллина уничтожали в ПФЛ, но все равно тот настоял и построил календарь. Эта заслуга навсегда с ним останется, он не дал продавить.
А потом у нас были горячие дебаты в 1999-м во Франции по календарю, что сейчас нужно создать преимущество «Динамо» в календаре, а потом – «Шахтеру». Я говорю ему: «Гриша, ну кто ты такой, чтобы определять судьбу украинского календаря?» Был скандал, все, кто были за столом, в том числе и Ринат, побелели. В конечном счете Равиль добился своего, и это его заслуга.
Сейчас мы примирились. Я никогда не был инициатором, нам все время приходилось отвечать на вызовы. Меня тогда это возмущало в том Григории Михайловиче. Сейчас он уже более мудрый и взвешенный. Но тогда, мало того, что они нарушали спортивную этику, но и хотели, чтобы им за это в ладоши хлопали. Сам конфликт уже исчерпался, уже более-менее прозрачное назначение судей. Уже нет того, что «Динамо» невозможно обыграть. На поле можно, а в федерации – нет. Уже нет такого».
Источник — BurBuzz
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Этот Колесников вытащил Евро в Украине на своём горбу! Потому что уже тогда он ушёл из политики и начал заниматься делами спортивными.
Благодаря ему возродили ДС Юность в Запорожье, где играют даже наши сборные. Для ХК Краматорск и Мариуполь он сделал всё возможное, что бы они начали играть. А это только начало создания баз и инфраструктуры.
Ну ка назови ещё такого, например от ПП или ЗЕ.
Этот Колесников вытащил Евро в Украине на своём горбу! Потому что уже тогда он ушёл из политики и начал заниматься делами спортивными.
Благодаря ему возродили ДС Юность в Запорожье, где играют даже наши сборные. Для ХК Краматорск и Мариуполь он сделал всё возможное, что бы они начали играть. А это только начало создания баз и инфраструктуры.
Ну ка назови ещё такого, например от ПП или ЗЕ.
Народний депутат України IX скликання від партії «Опозиційна платформа — За життя»
19 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження щодо Суркіса щодо можливого привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і/або організованою групою осіб
Загалом висновок : Гриша - це темна пляма в історії України і Динамо Київ
Колесникова звичайно також не підтримую
Этот Колесников вытащил Евро в Украине на своём горбу! Потому что уже тогда он ушёл из политики и начал заниматься делами спортивными.
Благодаря ему возродили ДС Юность в Запорожье, где играют даже наши сборные. Для ХК Краматорск и Мариуполь он сделал всё возможное, что бы они начали играть. А это только начало создания баз и инфраструктуры.
Ну ка назови ещё такого, например от ПП или ЗЕ.
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