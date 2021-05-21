Гриша, кто ты такой? Вице-президент Шахтера рассказал о войне с Суркисами

Борис Колесников поведал о своих взаимоотношениях с боссами киевского клуба

  • 21.05.2021 21:45
  • 5318 просмотров
  • 19 комментариев
Гриша, кто ты такой? Вице-президент Шахтера рассказал о войне с Суркисами
© Профутбол. Борис Колесников

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников в интервью журналисту Игорю Бурбасу рассказал о сложных взаимоотношениях с экс-президентом ФФУ Григорием Суркисом и его братом Игорем:

«Мы приближались к 10-му месту, и Ринат [Ахметов] с ходу сказал, что мы должны выиграть золото. У Григория Михайловича был инфаркт от испуга и неожиданности. Мы могли выиграть золото еще в 2001 году. Судейство – это было интересно, но надо говорить о фактах. То, что в «Динамо» президент клуба и президент федерации, который платит судьям зарплату – это одно и то же лицо, родственное. Есть сомнения. «Динамо» и так бы выиграло, может на два чемпионата меньше.

Игорь, мне кажется, – более футбольный человек. Григорий Михайлович искренне любит футбол и потратил огромное состояние на «Динамо». Но ему все хочется говорить как генеральный секретарь ЦК КПСС, а настоящий футбол этого не терпит. У нас были конфликты не только по судьям, но и по календарю. Они бедняжку Равиля Сафиуллина уничтожали в ПФЛ, но все равно тот настоял и построил календарь. Эта заслуга навсегда с ним останется, он не дал продавить.

А потом у нас были горячие дебаты в 1999-м во Франции по календарю, что сейчас нужно создать преимущество «Динамо» в календаре, а потом – «Шахтеру». Я говорю ему: «Гриша, ну кто ты такой, чтобы определять судьбу украинского календаря?» Был скандал, все, кто были за столом, в том числе и Ринат, побелели. В конечном счете Равиль добился своего, и это его заслуга.

Сейчас мы примирились. Я никогда не был инициатором, нам все время приходилось отвечать на вызовы. Меня тогда это возмущало в том Григории Михайловиче. Сейчас он уже более мудрый и взвешенный. Но тогда, мало того, что они нарушали спортивную этику, но и хотели, чтобы им за это в ладоши хлопали. Сам конфликт уже исчерпался, уже более-менее прозрачное назначение судей. Уже нет того, что «Динамо» невозможно обыграть. На поле можно, а в федерации – нет. Уже нет такого».

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Источник — BurBuzz

(38 голосов)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 21.05.2021 22:49
    0
    И это говорит Колесников который вместе с яныком всю страну раком поставил? Это говорит тот кто настоял провести на евро-2012 две игры в Донецке с перелётами? Вы совесть потеряли и поставили себя выше всех. Вас все ненавидят. Вы хоть это понимаете?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 22:46
    0
    Andy_P, 21.05.2021 22:31
    В каждом глазу - по бревну, и у Гриши, и у Рината с их шестёрками, а они всё никак не определятся. кто говнистее.
    Золотые слова, Юрий Бенедиктович)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.05.2021 22:46
    0
    Шо одне пропарашинське гівно, шо друге, різниця тільки в клубах)))
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 22:41
    +1
    esk, 21.05.2021 22:35
    Гриша, кто ты такой?
    Этот Колесников вытащил Евро в Украине на своём горбу! Потому что уже тогда он ушёл из политики и начал заниматься делами спортивными.
    Благодаря ему возродили ДС Юность в Запорожье, где играют даже наши сборные. Для ХК Краматорск и Мариуполь он сделал всё возможное, что бы они начали играть. А это только начало создания баз и инфраструктуры.
    Ну ка назови ещё такого, например от ПП или ЗЕ.
    эфрейтор ифанов, почему это чмо должно решать, кто должен играть за сборную Украины ,а кто нет? И что такое крамотрск и мариуполь? Очередная фигня для отмывания бабла и фармы для днонбасса? Это чмо должно сидеть на нарах вместе с ринатом, до эвро за свои деяния. Но ничего бог не фрайер все видит, гепа сдох, брта рината тоже и этот сдохнети и янык сдохнет, вся эта нечисть рыганальная, которая пришла в Киев после Ющенка во второй раз писав на заборах мы вернулись, теперь все будет днонбасс - это позор украинской истории, те люди которые и создали золотые батоны и разграбили страну оставив после себя ноль в графе золотовалютных запасах Украины
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 21.05.2021 22:39
    +1
    ПП не пиарился на зрелищах, не до того было. Ну а ЗЗ снес стадион Металлург и переименовал Горняк в Кривбас, и многие ему аплодируют. Ярославский тоже не при ПП нарисовался со своими хотелками.
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 21.05.2021 22:35
    -3
    shakhtarlox., 21.05.2021 22:28
    Этот пахан калесникав уже на нарах должен сидеть, вместе со своим подельник рыжим. калесникав, вопрос к тебе, почему хоккеисты данобасса не поехали играть за сборную Украины, почему Сокол и Кремень отправили своих, а вы нет. Мразь галимая по тебе и ринату новичек плачет, вон брат рината и гепа уже того и вы скоро того
    Гриша, кто ты такой?
    Этот Колесников вытащил Евро в Украине на своём горбу! Потому что уже тогда он ушёл из политики и начал заниматься делами спортивными.
    Благодаря ему возродили ДС Юность в Запорожье, где играют даже наши сборные. Для ХК Краматорск и Мариуполь он сделал всё возможное, что бы они начали играть. А это только начало создания баз и инфраструктуры.
    Ну ка назови ещё такого, например от ПП или ЗЕ.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 21.05.2021 22:35
    0
    Бiльш-менш прозоре призначення суддiв - це мутне чи як?
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 21.05.2021 22:33
    -4
    moris24, 21.05.2021 22:18
    Да ты расскажи это ваксу!!!
    юра бакс - это сурково-дырявый судья, которого много раз дисквалифицировали за помощь динамо
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 21.05.2021 22:31
    +1
    В каждом глазу - по бревну, и у Гриши, и у Рината с их шестёрками, а они всё никак не определятся. кто говнистее.
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 22:28
    +5
    Этот пахан калесникав уже на нарах должен сидеть, вместе со своим подельник рыжим. калесникав, вопрос к тебе, почему хоккеисты данобасса не поехали играть за сборную Украины, почему Сокол и Кремень отправили своих, а вы нет. Мразь галимая по тебе и ринату новичек плачет, вон брат рината и гепа уже того и вы скоро того
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 22:27
    -2
    Особенно смешно когда Дырявые скулят про судейство и Шахтёр)))
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 21.05.2021 22:21
    -1
    ОПаЗаЖопну Суркісню - в тюрягу!
    Ссылка
    moris24
    online
      moris24, 21.05.2021 22:18
    +2
    Да ты расскажи это ваксу!!!
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 21.05.2021 22:17
    -4
    PomoikaZE, 21.05.2021 22:03
    Что-то забыл рассказать о том как судили шлюхтер, когда его игроки играли в волейбол в своей штрафной, как в его пользу пенальти ставили на последних/добавленных минутах при равном счете. Да и напомнил бы людям как и откуда взялся Ахметов.
    Забыл рассказать, что ты поц галимый и динамобот
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 21.05.2021 22:15
    +3
    Гнида, пащеку б не відкривало, на нарах повинен сидіти вже давно.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 21.05.2021 22:13
    +10
    Тільки що цікаво, при непрозорому призначенні суддів при Суркісу було вилучення Гармаша Ваксом , Вукоєвича за так званий фол на Кучері, непризначений 100 відсотковий пенальті наприкінці " золотого " матчу з Шахтарем, що стояло Динамо чемпіонства. Ну а зараз - Гельзін вже розказав.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.05.2021 22:12
    +12
    Дуже смішно читати про якусь ефемерну справедливість від шахрая Колесникова. Коли донецькі дірвалися до влади у футболі, у ворота Шахтаря взагалі пенальті не призначали.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 21.05.2021 22:07
    -4
    Григо́рій Михайлович (Рахмільович) Су́ркіс (нар. 4 вересня 1949, Одеса) — український футбольний функціонер, підприємець і проросійський політик.
    Народний депутат України IX скликання від партії «Опозиційна платформа — За життя»
    19 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження щодо Суркіса щодо можливого привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і/або організованою групою осіб
    Загалом висновок : Гриша - це темна пляма в історії України і Динамо Київ
    Колесникова звичайно також не підтримую
    Ссылка
    PomoikaZE
    online
      PomoikaZE, 21.05.2021 22:03
    +13
    Что-то забыл рассказать о том как судили шлюхтер, когда его игроки играли в волейбол в своей штрафной, как в его пользу пенальти ставили на последних/добавленных минутах при равном счете. Да и напомнил бы людям как и откуда взялся Ахметов.
    Ссылка
    PomoikaZE
    online
      PomoikaZE, 21.05.2021 22:03
    +13
    Что-то забыл рассказать о том как судили шлюхтер, когда его игроки играли в волейбол в своей штрафной, как в его пользу пенальти ставили на последних/добавленных минутах при равном счете. Да и напомнил бы людям как и откуда взялся Ахметов.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.05.2021 22:12
    +12
    Дуже смішно читати про якусь ефемерну справедливість від шахрая Колесникова. Коли донецькі дірвалися до влади у футболі, у ворота Шахтаря взагалі пенальті не призначали.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 21.05.2021 22:13
    +10
    Тільки що цікаво, при непрозорому призначенні суддів при Суркісу було вилучення Гармаша Ваксом , Вукоєвича за так званий фол на Кучері, непризначений 100 відсотковий пенальті наприкінці " золотого " матчу з Шахтарем, що стояло Динамо чемпіонства. Ну а зараз - Гельзін вже розказав.
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 22:28
    +5
    Этот пахан калесникав уже на нарах должен сидеть, вместе со своим подельник рыжим. калесникав, вопрос к тебе, почему хоккеисты данобасса не поехали играть за сборную Украины, почему Сокол и Кремень отправили своих, а вы нет. Мразь галимая по тебе и ринату новичек плачет, вон брат рината и гепа уже того и вы скоро того
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 21.05.2021 22:15
    +3
    Гнида, пащеку б не відкривало, на нарах повинен сидіти вже давно.
    Ссылка
    moris24
    online
      moris24, 21.05.2021 22:18
    +2
    Да ты расскажи это ваксу!!!
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 22:41
    +1
    esk, 21.05.2021 22:35
    Гриша, кто ты такой?
    Этот Колесников вытащил Евро в Украине на своём горбу! Потому что уже тогда он ушёл из политики и начал заниматься делами спортивными.
    Благодаря ему возродили ДС Юность в Запорожье, где играют даже наши сборные. Для ХК Краматорск и Мариуполь он сделал всё возможное, что бы они начали играть. А это только начало создания баз и инфраструктуры.
    Ну ка назови ещё такого, например от ПП или ЗЕ.
    эфрейтор ифанов, почему это чмо должно решать, кто должен играть за сборную Украины ,а кто нет? И что такое крамотрск и мариуполь? Очередная фигня для отмывания бабла и фармы для днонбасса? Это чмо должно сидеть на нарах вместе с ринатом, до эвро за свои деяния. Но ничего бог не фрайер все видит, гепа сдох, брта рината тоже и этот сдохнети и янык сдохнет, вся эта нечисть рыганальная, которая пришла в Киев после Ющенка во второй раз писав на заборах мы вернулись, теперь все будет днонбасс - это позор украинской истории, те люди которые и создали золотые батоны и разграбили страну оставив после себя ноль в графе золотовалютных запасах Украины
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 21.05.2021 22:39
    +1
    ПП не пиарился на зрелищах, не до того было. Ну а ЗЗ снес стадион Металлург и переименовал Горняк в Кривбас, и многие ему аплодируют. Ярославский тоже не при ПП нарисовался со своими хотелками.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 21.05.2021 22:31
    +1
    В каждом глазу - по бревну, и у Гриши, и у Рината с их шестёрками, а они всё никак не определятся. кто говнистее.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 21.05.2021 22:49
    0
    И это говорит Колесников который вместе с яныком всю страну раком поставил? Это говорит тот кто настоял провести на евро-2012 две игры в Донецке с перелётами? Вы совесть потеряли и поставили себя выше всех. Вас все ненавидят. Вы хоть это понимаете?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 22:46
    0
    Andy_P, 21.05.2021 22:31
    В каждом глазу - по бревну, и у Гриши, и у Рината с их шестёрками, а они всё никак не определятся. кто говнистее.
    Золотые слова, Юрий Бенедиктович)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.05.2021 22:46
    0
    Шо одне пропарашинське гівно, шо друге, різниця тільки в клубах)))
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 21.05.2021 22:35
    0
    Бiльш-менш прозоре призначення суддiв - це мутне чи як?
    Ссылка
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