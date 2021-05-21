У сборной Украины едва не сорвался товарищеский матч перед Евро-2020

Встреча с Северной Ирландией все же состоится

  • 21.05.2021 13:33
  • 4159 просмотров
  • 2 комментария
У сборной Украины едва не сорвался товарищеский матч перед Евро-2020
© УАФ

Сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 проведет три контрольных матча: против команд Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и команды Кипра (7 июня).

По информации источника, несколько дней назад проведение второго контрольного матча против североирландцев в Днепре было под угрозой срыва. Дело в том, что у сборной Северной Ирландии отменился контрольный поединок против сборной Турции в Анталье, который должен был состояться 31 мая. После этой игры, не возвращаясь домой, британцы планировали лететь в Украину на матч с подопечными Андрея Шевченко. После того, как по вине турецкой стороны сорвался матч в Анталье, североирландцы из-за экономической целесообразности хотели отменить визит в Украину, однако украинская сторона была готова оплатить для соперника чартерный рейс и пребывание британцев в Украине.

К счастью, в итоге предстоящий спарринг Украина – Северная Ирландия не сорвался. Британская сборная заменила игру с командой Турции матчем против команды Мальты (31 мая), после которого североирландцы отправятся в Украину.

Отметим, что сборная Северной Ирландии не пробилась на Евро-2020, уступив в плей-офф команде Словакии.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 21.05.2021 13:58
    0
    esk, 21.05.2021 13:52
    На первую историческую игру с Венгрией не хватило денег на Киев и гостей. Сыграли в Ужгороде. А сейчас такие богатые стали?
    Ну знаете ли, в 90х не жили, а выживали. Сейчас то уже совсем другой уровень...
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 21.05.2021 13:52
    -2
    На первую историческую игру с Венгрией не хватило денег на Киев и гостей. Сыграли в Ужгороде. А сейчас такие богатые стали?
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 21.05.2021 13:58
    0
    esk, 21.05.2021 13:52
    На первую историческую игру с Венгрией не хватило денег на Киев и гостей. Сыграли в Ужгороде. А сейчас такие богатые стали?
    Ну знаете ли, в 90х не жили, а выживали. Сейчас то уже совсем другой уровень...
    Ссылка
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