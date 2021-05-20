Стало известно, где Украина сыграет с Северной Ирландией и Кипром

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола на своем заседании, среди прочего, утвердил место проведения товарищеских матчей национальной сборной Украины с командами Северной Ирландии и Кипра.

Игра Украина — Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» (начало — в 21.00). Матч Украина — Кипр пройдет 7 июня в Харькове на ОСК «Металлист» (19.00).

23 мая сборная Украины, которая готовится к Евро-2020, в Харькове проведет товарищеский поединок с командой Бахрейна (21.00).