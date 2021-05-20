Александр АЛИЕВ: «Четыре года был закодирован, спасибо Суркису»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о периоде карьеры, когда он не пил четыре года.



- Не скрываю, я был закодирован. Спасибо Михалычу (Игорь Суркис, президент «Динамо» - прим.), что он мне поставил ультиматум: «Выбирай: или «Динамо» (Киев) или алкоголь». Я пошел закодировался, принес ему справку. И он мне в очередной раз поверил. Я не пил четыре года, вообще не пил. Мне было 23 года в тот момент.



- Ты лучше играл, когда не пил?

- Я чувствовал себя лучше. После игр мы отдыхали, гуляли, веселились, пили. Я мог пойти в клуб, посидеть и пить кока-колу. На следующий день себя чувствовал просто великолепно. В это время у меня была прекрасная карьера. Как в «Динамо», так и в «Локомотиве».



- Почему ты решил раскодироваться?

- Мне это очень мешало.



- Когда снова начал пить, пошел спад?

- Не в этом дело. Начал думать о другом.

Читайте также: Александр АЛИЕВ: «Мог сидеть 4-5 часов сам, выпивать»