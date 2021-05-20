Александр АЛИЕВ: «Четыре года был закодирован, спасибо Суркису»

Бывший игрок киевского «Динамо» – о лучших годах своей карьеры

  • 20.05.2021 14:34
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Александр АЛИЕВ: «Четыре года был закодирован, спасибо Суркису»
© znaj.ua. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о периоде карьеры, когда он не пил четыре года.
 
- Не скрываю, я был закодирован. Спасибо Михалычу (Игорь Суркис, президент «Динамо» - прим.), что он мне поставил ультиматум: «Выбирай: или «Динамо» (Киев) или алкоголь». Я пошел закодировался, принес ему справку. И он мне в очередной раз поверил. Я не пил четыре года, вообще не пил. Мне было 23 года в тот момент.
 
- Ты лучше играл, когда не пил?
- Я чувствовал себя лучше. После игр мы отдыхали, гуляли, веселились, пили. Я мог пойти в клуб, посидеть и пить кока-колу. На следующий день себя чувствовал просто великолепно. В это время у меня была прекрасная карьера. Как в «Динамо», так и в «Локомотиве».  
 
- Почему ты решил раскодироваться?
- Мне это очень мешало. 
 
- Когда снова начал пить, пошел спад?
- Не в этом дело. Начал думать о другом. 

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Источник — Sportarena

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