Александр АЛИЕВ: «Мог сидеть 4-5 часов сам, выпивать»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал об алкоголе в спорте.



– Спортсмены выпивают, так они расслабляются. Я придерживаюсь такого мнения, что если ты выпиваешь, то нужно выпивать в меру. Чтобы это не мешало футбольной карьере. Не говорю, что я «золотой», я тоже снимал стресс алкоголем. Мог сидеть 4-5 часов сам, выпивать. Но не напиваться.



– Почему топ-футболисты Европы отказываются от алкоголя?

– Это бред, я этому не верю. Знаю, что этого нет. Все мы выпиваем, единицы не пьют. Я могу прекрасно сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают. Есть единицы, которые не пьют. Я их не знаю. Никогда не видел, чтобы пили Анатолий Тимощук и Дмитрий Чигринский. За них я могу сказать, с кем я играл», – сказал Алиев.

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