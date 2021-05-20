Александр АЛИЕВ: «Мог сидеть 4-5 часов сам, выпивать»

Бывший футболист – об алкоголе

  • 20.05.2021 13:34
  • 2268 просмотров
  • 7 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Мог сидеть 4-5 часов сам, выпивать»
© YouTube. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал об алкоголе в спорте.
 
– Спортсмены выпивают, так они расслабляются. Я придерживаюсь такого мнения, что если ты выпиваешь, то нужно выпивать в меру. Чтобы это не мешало футбольной карьере. Не говорю, что я «золотой», я тоже снимал стресс алкоголем. Мог сидеть 4-5 часов сам, выпивать. Но не напиваться.
 
– Почему топ-футболисты Европы отказываются от алкоголя?
– Это бред, я этому не верю. Знаю, что этого нет. Все мы выпиваем, единицы не пьют. Я могу прекрасно сказать и за Месси, и за Роналду, и за других футболистов – они выпивают. Есть единицы, которые не пьют. Я их не знаю. Никогда не видел, чтобы пили Анатолий Тимощук и Дмитрий Чигринский. За них я могу сказать, с кем я играл», – сказал Алиев.

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Источник — Sportarena

(7 голосов)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.05.2021 14:26
    +1
    О, супер. Я якраз в статті про Мілевського питав за Алієва.
    Дякую редакції, продовжуйте тримати нас в курсі!
    А що там доречі Леоненко, як у нього справи?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 14:20
    +2
    ManUtd, 20.05.2021 14:08
    Хороший пример когнитивного диссонанса для начинающих психологов
    да уж, а вообще ск можно уже лет этого хрона о бухле спрашивать, до пенсии?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.05.2021 14:09
    +1
    Конченный опухший алкоголик, практикующий насилие в семье.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 20.05.2021 14:08
    +3
    dd dent, 20.05.2021 14:04
    5 часов сам, выпивать. Но не напиваться -
    Хороший пример когнитивного диссонанса для начинающих психологов
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 20.05.2021 14:05
    +5
    Каждый день какой-то высер от этого алкаша, сколько можно??????
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 14:04
    +4
    5 часов сам, выпивать. Но не напиваться -
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.05.2021 13:45
    +6
    НАХ... у него брать интервью?Тем более о спиртном...Весь мир знает,какое оно ущербное в этом плане
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.05.2021 13:45
    +6
    НАХ... у него брать интервью?Тем более о спиртном...Весь мир знает,какое оно ущербное в этом плане
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 20.05.2021 14:05
    +5
    Каждый день какой-то высер от этого алкаша, сколько можно??????
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 14:04
    +4
    5 часов сам, выпивать. Но не напиваться -
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 20.05.2021 14:08
    +3
    dd dent, 20.05.2021 14:04
    5 часов сам, выпивать. Но не напиваться -
    Хороший пример когнитивного диссонанса для начинающих психологов
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 14:20
    +2
    ManUtd, 20.05.2021 14:08
    Хороший пример когнитивного диссонанса для начинающих психологов
    да уж, а вообще ск можно уже лет этого хрона о бухле спрашивать, до пенсии?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.05.2021 14:26
    +1
    О, супер. Я якраз в статті про Мілевського питав за Алієва.
    Дякую редакції, продовжуйте тримати нас в курсі!
    А що там доречі Леоненко, як у нього справи?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.05.2021 14:09
    +1
    Конченный опухший алкоголик, практикующий насилие в семье.
    Ссылка
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