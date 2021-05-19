Александр АЛИЕВ: «Я не уважаю Луческу, но Суркис все правильно сделал»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев подвел итог удачному году для команды Мирчи Луческу.
«Долго ждали, пять лет ждали и «Динамо» все-таки выиграло чемпионство. Думаю, что заслуженно. «Шахтер» был слабым, но и Динамо сильным. Что касается Луческу, наверное, Игорь Михайлович Суркис все правильно сделал, пригласив его. Мое мнение остается прежним.
Как человека я его не уважаю, как тренер он действительно хорош. Я помню все эти разговоры в мою бытность игроком «Динамо». Думаю, и Игорь Михайлович всё это слышал и со мной согласен. Но он выбрал тренера. Каким бы человеком он не был, он сделал команду и стал чемпионом», - сказал Алиев.
Источник — Футбол 1/2/3
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