Александр АЛИЕВ: «Я не уважаю Луческу, но Суркис все правильно сделал»

Специалист высказался о чемпионстве «Динамо»

  • 19.05.2021 11:09
  • 1074 просмотра
  • 6 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Я не уважаю Луческу, но Суркис все правильно сделал»
© Футбол 1/2/3. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев подвел итог удачному году для команды Мирчи Луческу.

«Долго ждали, пять лет ждали и «Динамо» все-таки выиграло чемпионство. Думаю, что заслуженно. «Шахтер» был слабым, но и Динамо сильным. Что касается Луческу, наверное, Игорь Михайлович Суркис все правильно сделал, пригласив его. Мое мнение остается прежним.

Как человека я его не уважаю, как тренер он действительно хорош. Я помню все эти разговоры в мою бытность игроком «Динамо». Думаю, и Игорь Михайлович всё это слышал и со мной согласен. Но он выбрал тренера. Каким бы человеком он не был, он сделал команду и стал чемпионом», - сказал Алиев.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 19.05.2021 11:23
    +1
    Зато алкаша, который бил жену на глазах у детей все уважают. А последний клип - показатель интеллектуальных способностей, этого примата
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 19.05.2021 11:21
    +1
    Спеціаліст по підйомам переворотам стаканів граньоних
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.05.2021 11:20
    +1
    Не ну если не уважает, то надо что-то предпринимать экстренно, такой глубокоуважаемый моралист заговорил ведь - это важно.
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    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 19.05.2021 11:16
    -1
    Алиева - в "Александрию".
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    Bohdan
    online
      Bohdan, 19.05.2021 11:16
    +1
    Як людину я його (Луческу) не поважаю, каже Алієв. А яка ти людина - алкоголік нещасний, який проводить розборки в сім"ї і б"є дружину.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 19.05.2021 11:14
    +2
    Специалист??? Спорт.юа, вы серьезно?))))))))))))
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 19.05.2021 11:14
    +2
    Специалист??? Спорт.юа, вы серьезно?))))))))))))
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 19.05.2021 11:23
    +1
    Зато алкаша, который бил жену на глазах у детей все уважают. А последний клип - показатель интеллектуальных способностей, этого примата
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 19.05.2021 11:21
    +1
    Спеціаліст по підйомам переворотам стаканів граньоних
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.05.2021 11:20
    +1
    Не ну если не уважает, то надо что-то предпринимать экстренно, такой глубокоуважаемый моралист заговорил ведь - это важно.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 19.05.2021 11:16
    +1
    Як людину я його (Луческу) не поважаю, каже Алієв. А яка ти людина - алкоголік нещасний, який проводить розборки в сім"ї і б"є дружину.
    Ссылка
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