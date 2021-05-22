Он сплотил команду. Суркис рассказал о работе Луческу и триумфальном сезоне

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову для «Профутбол Digital» рассказал о приглашении Мирчи Луческу, триумфальном сезоне киевлян, модернизации инфраструктуры клубной базы, планах на межсезонье и о многих других актуальных темах.

– Это интервью записывается в день, когда стало известно об уходе из жизни легендарного администратора киевского «Динамо» Александра Чубарова. Расскажите, что он значил для клуба?

– Прежде всего, это футбольный человек. Я с ним поддерживал отношения, пока еще было возможно. В последний год он тяжело болел и мы не виделись. Это большая утрата не только для меня и моего брата, но и для всего футбольного клуба «Динамо» Киев. Это был легендарный администратор, который работал вместе с Валерием Васильевичем Лобановским. Придя в «Динамо» в 1996-97 году, Лобановский очень доверял Саше Чубарову. В свое время он возглавлял женскую футбольную команду. Когда УАФ было принято решение, что клубы УПЛ должны иметь женские футбольные команды, то я еще спрашивал у Виктора Кашпура – администратора, который также много лет работает в «Динамо» – о том, возможно ли привлечь Александра, чтобы поддерживать тонус и, возможно, продлить ему жизнь. Но Кашпур ответил, что, к сожалению, у Чубарова такая стадия болезни, что многие вещи он уже не помнит.

Прежде всего, Чубаров был очень хорошим человеком и большим профессионалом. Его очень любили футболисты, а связь между администратором и футболистом очень важна. Если возникают семейные или какие-то другие проблемы, принято, что игроки обращаются к администратору. Администраторы готовят футбольную экипировку, смотрят за полем перед тренировкой. На них лежит огромный груз ответственности.

Последние годы Чубарову было очень тяжело, он с трудом ходил. Мы несколько раз его вытаскивали, помогали. Царствие ему небесное. Мы хотели организовать похороны, ведь Чубарова знает все футбольное сообщество. Но супруга Александра изъявила желание похоронить его в Вышгороде, где он жил. Это было его желание.

Мы всегда говорим о легендарных футболистах и тренерах. Но Александр Чубаров войдет в историю киевского «Динамо» как легендарный администратор.

– Александр Чубаров был дружен с Валерием Лобановским. Вспомните историю, которая могла бы охарактеризовать его?

– У меня есть много историй, связанных с Александром Чубаровым. Одна из них связана с первой поездкой в Руйт. Мы с Валерием Васильевичем Лобановским долго сидели и разговаривали, часов до 3-х ночи. Это был первый день, своего рода знакомство с великим Лобановским. И вот – в 7 утра стук в дверь, появляется Саша Чубаров и говорит: «А что вы спите? Валерий Васильевич ждет вас на пробежке». Я ответил: «Посмотри на время, мы легли в половину четвертого, какая пробежка?». А еще было холодно, тяжело было встать. Но когда он сказал, что тебя ждет великий Лобановский, стало немного стыдно. И пришлось бежать. Это я всегда вспоминал Чубарову в упрек, говоря, что если бы мог тогда оштрафовать, то сделал бы это.

О Саше можно писать книги. Светлая ему память. Всегда буду помнить Александра. Помимо прочего, это был патриот и настоящий футбольный человек.

– Судя по всему, Мирча Луческу отдыхать не собирается. Можете ли вы позволить себе отдых после сезона, в котором «Динамо» выиграло все?

– Я-то могу себе позволить отдохнуть, но мы всегда на связи с Мирчей Луческу. Он улетел в понедельник утром, а с тех пор мы с ним разговаривали уже 3-4 раза. Это тренер, который не даст тебе отдохнуть. Сейчас есть вопросы, связанные со сборами. Вопросы о том, до какой стадии на Евро-2020 дойдет сборная Украины. Мирча считает, что наша сборная однозначно выйдет из группы, и мы все надеемся, что она пройдет как можно дальше. Это контакт Луческу с Андреем Шевченко. Я знаю, что он после финала Кубка приезжал на базу и разговаривал с Мирчей. Он все время в футболе и все мониторит. Естественно, мы с ним будем продолжать работать.

А что касается отдыха, то я же не на государственной службе. Мне не нужно писать заявление. Если у меня будет возможность и время, я поеду отдохнуть. Хотя я не знаю, куда сейчас можно ехать отдыхать. Лежать у телевизора я не привык, все равно буду приезжать на работу. Отдых для меня – это непонятное понятие. Если открыты границы, я могу улететь в любое время. За два года я был семь дней в Арабских Эмиратах. Вы же знаете, какая сейчас ситуация в мире. Сегодня лучше быть дома, оберегать своих близких и придерживаться тех мер, которые нам предлагают медики.

– Мне удалось немного пообщаться с Мирчей Луческу, и насколько я понял, он держит под контролем все – селекцию, футболистов, работу базы «Динамо». Луческу взял на себя много функций?

– Луческу удалось сделать то, что в свое время удавалось только великому Валерию Васильевичу Лобановскому. Ему удалось объединить вокруг себя всех: поваров, тех, кто убирает в комнатах, стирает белье, массажистов. Всех, кто работает на базе – а это порядка двухсот человек обслуживающего персонала. Вы спросите – каким образом? Очень просто. Перед командой были поставлены задачи и цели. И Мирча считает, что если из этого звена выпадет хоть один человек – отработает повар или кровать футболиста уберут с плохим настроением, то это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал такую формулу, что если есть премиальные, то поощрения идут всем. Даже сотрудникам базы.

Луческу объединил вокруг себя людей. И они болеют сегодня за результат. Да, в какой-то мере потому, что для них будет материальный стимул. Но в наше непростое время, согласитесь, это немаловажно. Я несколько раз был на базе, когда обедала команда. И Луческу 10 раз скажет спасибо официанту, поблагодарит девочку, которая поменяет ему тарелку. Это вызывает огромное уважение. Это не так, что ты сидишь как барин, тебе положили салат, а ты делаешь вид, что так положено. Это воспитание и житейская мудрость. Такие вещи не купишь ни за какие деньги. Поэтому я думаю, что сегодня Луческу – хозяин базы. Он ведет себя там так, как считает нужным.

В прошлом году, пока не началась пандемия, я не пропускал ни одной тренировки. Мы с братом приезжали на базу и получали огромное удовольствие. Не было так, что вот Луческу пришел, сплотил коллектив и все стало на свои места. Это тяжелый труд. Мы сейчас не касаемся тренировочного процесса, а говорим о том, как сплотить коллектив. Помню, когда мы первый раз ночью приехали на базу после 8-9-ти часов переговоров с Луческу, он сказал: «А зачем это все построено?».

Мы не поняли его вопрос. Мы повезли Луческу в манеж, он его посмотрел, обратил внимание на старую базу, на поля. Даже ночью он пытался опробовать поле. Мы потратили полтора часа времени, чтобы показать Мирче базу. И в процессе нашего последнего разговора перед отъездом он уже не задавал мне этот вопрос. Своевременная реабилитация футболистов – один из основных моментов их успешного выступления на футбольном поле. Вы же понимаете, что футбол – это энергозатратный вид спорта, и у кого-то могут быть травмы.

У нас работает 8-10 массажистов на постоянной основе. Если будет надо, их будет 12. Восстановление очень важно. После первой игры с «Олимпиком» на стадионе «Динамо», которую мы выиграли со счетом 4:1, футболисты начали садиться в свои машины и разъезжаться. Мирча сказал, что так больше не будет. Все будут садиться в автобус и ехать на базу на восстановление. Мы вместе ужинаем и едем по домам. Раньше было так, что после футбола каждый свободен. Кроме времен Лобановского, я не помню, чтобы тренер забирал команду на базу.

База была создана и продумана для того, чтобы футболистам, прежде всего, было где правильно восстановиться, провести весь комплекс мероприятий. Камера горного воздуха, соляная комната, огромный 25-метровый бассейн, разные ванны, душ Шарко, медицинские кабинеты. Это все создано не для меня, а для восстановления игроков. Можно же создать два кабинета и тогда футболисты будут стоять в очереди, как в простой больнице. А можно было сделать так, чтобы вся команда восстанавливалась в течение полутора часов. Что нами и было сделано. У нас комфортабельные комнаты, два зала для приема пищи.

Если бы у нас не было такой базы, мы бы тяжело пережили эту пандемию. У нас переболело человек 80-90 из сотрудников базы и футболистов. Но не было ни одного тяжелого случая, чтобы человека забрали в больницу. Единственное – немного были поражены легкие у Бущана. Врачи вовремя спохватились и все было на профессиональном уровне. После получения положительного теста на COVID включались сотрудники медицинского штаба, консультировались с другими врачами и предпринимали правильные меры. У нас началась серьезная пандемия перед матчем с «Шахтером», но за короткий период удалось привести команду в нужные кондиции, и мы прошли чемпионат без срывов.

– Как начиналась история сотрудничества с Мирчей Луческу?

– Года два или три назад Игорь Цыганык сказал мне, что Мирча в восторге от нашей молодежи. Люди должны это знать, я ничего не скрываю. Луческу обратил на нее внимание, когда наша сборная играла в Харькове с Турцией. Он сказал, что есть хорошая молодежь и с ней нужно уметь работать. Мирча не говорил о том, что он хотел бы возглавить «Динамо» или не хотел. Но когда тренер, который подготовил очень много молодежи в «Шахтере» и сборной Турции, говорит такое, у меня это вызывает оптимизм, что мы на правильном пути.

Мы начали перестраиваться, уделяя внимание детско-юношеской школе. Селекционная служба начала приглашать молодых футболистов – например, Назара Волошина из Харькова. Мы уделили этому большое внимание. Наверное, Луческу это увидел, а Цыганык мне об этом сказал: «Из всех, кто лучше всего может поработать с молодежью, я бы порекомендовал вам Луческу». Тогда я пропустил это мимо ушей. Потом у нас состоялся еще один разговор. Цыганык сказал, что легко может устроить переговоры с Луческу. Он уже не работал в сборной Турции.

Я спросил Цыганыка: «Игорь, как ты вообще это себе представляешь? Человек 12 лет отработал в «Шахтере». Как это будет воспринято?». Цыганык сказал, что нормально – приходит профессиональный тренер, работает. Если он даст результат, то как это должно быть воспринято? В футболе главное – результат. Этому меня научил Лобановский. Если играли плохо, смотри на табло. Игра забывается, а результат остается.

Мы тогда вместе с моим братом сидели в кабинете и посмеялись. Мой брат тогда никак на это не отреагировал. Цыганык сказал потом такую фразу: «Единственное – если вы примете решение пригласить Луческу, то он позвонит Ахметову». Для меня разговор на этом закончился. Ринат Леонидович же не советуется со мной о том, что делает в своем клубе. И я не должен советоваться, что мне делать в клубе, на который мы не просто выделяем денежные средства, а тратим свое здоровье. Поэтому каждый идем своим путем.

Но потом наступил момент, когда мы могли не занять второе место в чемпионате. Было принято решение, что нужно поменять главного тренера. В то время смена главного тренера вызывала огромную сложность. Выехать никуда нельзя, начался COVID. Тогда я вернулся к идее пригласить тренера, который в этой жизни чего-то добивался. Не только с донецким «Шахтером», но и в Европе. Мудрейший человек, который никогда меня не оскорблял. Хочу это подчеркнуть.

Когда Мирча бросал шапку и кричал «Браво, Федерация!», он таким образом выражал поддержку своей команде. То же самое мы увидели в матче с «Колосом», когда он выбежал на поле. Это манера поведения профессионала. И не имеет значения, где он работает. Луческу ничем не оскорблял наших болельщиков. Единственный раз он статистически неправильно что-то сказал о Валерии Лобановском. Но Луческу имел смелость извиниться и сказать, что он думал, что рейтинги считаются по-другому. В его возрасте для этого нужно иметь смелость, не каждый признает свою вину. У нас общество построено так, что если ты кого-то оскорбишь, то даже считая, что неправ, не извинишься. Это мудрость. Поэтому у него есть успехи. Он может допустить ошибку и признать ее. Но в этом сезоне у него не было ни одной ошибки.

– Многие считают ошибкой Луческу то, что на матче полуфинала Кубка Украины в Тернополе он подошел к сектору с ультрас и помахал им рукой.

– Они обижали Луческу весь сезон. Я так считаю. Они могут говорить все, что хотят. Для меня главное – результат. Я выезжаю со стадиона – и я самый счастливый. Когда ультрас приходили ко мне, то мне в глаза они мне не говорили то, что они пишут. Они могут писать что угодно, но оскорблять не имеют права. Луческу не выдержал, когда они его оскорбили нецензурными словами. На фразу «Луческу, уезжай домой» он им аплодирует.

Давайте разберемся, кто его не воспринимает. Недавно мы с Луческу ходили по Крещатику. Жаль, что не было камер. Люди останавливали его, фотографировались и брали автограф. А кто ему аплодировал в Тернополе на финале Кубка? Это не киевляне, а тернопольские болельщики. Это факт. И так было бы в каждом уголке. Я с уважением отношусь к нашим ультрас, которые так себя называют. Но болеют ли они за команду «Динамо» или болеют против? Такой у меня вопрос.

Раньше было так: ультрас сидят на секторе, и футболисты бежали только к ним, аплодировали и кланялись только им. А все остальные – не болельщики? Они их называют диванными, кузьмичами или еще как-то. А я ценю любого болельщика. Кто приходит с маленьким ребенком, пожилых людей. Для меня они болельщики. Я никогда не был ультрас, но с 1966 года если пропустил 5% матчей «Динамо», то это много. То же касалось и моего отца, и моего брата, и моей матери, которой было тяжело ходить, но она всегда шла с отцом на стадион.

Скажу откровенно, в этом году ушел мой отец, и было так суждено, что он не дожил до этого момента. Я хотел бы, чтобы золотые медали чемпионата и Кубка висели на его груди. Он это заслужил. Заслужил тем, что помог нам убедить Луческу возглавить киевское «Динамо». В последнем матче с «Колосом» на стадионе «Динамо» он сломал три ребра, находясь в ложе. Когда он видел этот, мягко говоря, беспредел на поле в плане судейства...

Я самодостаточный человек, меня не остановить никакими штрафами. Я буду называть вещи своими именами. О том беспределе, который был по отношению к моей команде в том матче, мой отец тоже говорил. Но, наверное, были сделаны какие-то определенные выводы, и во второй части чемпионата было нормальное, адекватное судейство. Но в том матче было именно так. Могу сказать, что я за то, чтобы для всех команд были равные условия и одинаковое отношение.

Когда мой брат был президентом Федерации футбола, «Шахтер» 5 раз становился чемпионом. А за 12 лет – 8 раз. «Шахтер» – это сильная команда с возможностями. И говорить о том, что на сегодняшний день «Шахтер» сдал позиции, – это просто смешно. Мы стали значительно сильнее, организованнее и перестали терять очки там, где теряли раньше.

Мы могли настроиться на «Шахтер». Хацкевич все время обыгрывал «горняков». Я три сезона доверял Саше. Он ушел цивилизованно, мы пожелали друг другу успехов. Я переживал за него, когда он работал в «Роторе». Нужно расставаться нормально. Хацкевич и Шацких на тот момент делали все, что могли – в плане своего знания футбола на тот момент, тренерского становления. Может быть, сегодня, после опыта работы с «Ротором», они были бы уже другими. Знаю, что Саша Хацкевич хочет расти и работать со своим штабом. Уверен, что он найдет работу, достойную его тренерских амбиций.

В этом сезоне мы выиграли все, что было возможно. Единственное, что можно было бы выиграть еще – это Лига Европы. Но, наверное, к этому мы еще не готовы. Скажу откровенно, хотелось бы, чтобы этот проект, который возглавил Мирча Луческу, продолжался как можно дольше. Но для этого хочу пожелать ему здоровья и молодецкого энтузиазма, желания выигрывать. Я не видел других людей, которые в 75 лет могут так себя вести, кроме моего отца. Мой отец бежал с чемоданчиком в метро, чтобы не опоздать в клинику, где он принимал по 30-40 пациентов в день, а потом бежал дальше по вызовам. И в 75 лет делал это настолько легко, что потом, придя домой, шутил и смеялся, мы вместе ужинали. В этом плане Мистер напоминает мне моего отца.

– Луческу сказал, что ваш отец сыграл ключевую роль в его решении возглавить «Динамо». Как это было?

– Когда я принял для себя решение переговорить с Мистером, я не знал, согласится ли он. Для этого нужно было найти аргументы. Я пригласил его в Киев, мы отправили за ним самолет. Мы сидели за одним столом – я, мой брат и мой отец, а Мистер – с Аркадием Запорожану. Мы не начали обсуждать контракт, а говорили о жизни. Мой отец рассказывал о войне, о том, какой путь прошел. Естественно, он был возмущен матчем с «Колосом», который мы проиграли со счетом 2:0. И говорил об этом. Я не могу сказать об ощущениях Луческу, но уверен на сто процентов, что отец помог нам убедить Мистера возглавить киевское «Динамо». Ведь была неоднозначность. У нас были травмированы 8-9 человек, и мы честно об этом сказали, предоставили список, с кем начинать работать.

Покупать новых игроков Луческу не хотел принципиально. Многие меня обвиняют, что мы попали в Лигу чемпионов, заработали денег – и нужно их тратить на покупки. Но у меня есть главный тренер, который выиграл все. Мы садимся и я говорю: «Давайте усилим позиции, которые вы считаете нужным». А он еще в прошлом году, когда начинал тренировать, сказал, что если не доверится этим ребятам, у которых горят глаза, то перестанет себя уважать. Сегодня вы мне купите опытного игрока – и у него, возможно, будет результат, но не будет перспектив расти дальше. Давайте я подготовлю талантливых ребят, которые есть в клубе. Мне рассказывал Шовковский, что был на матче, в котором играл Забарный, когда тому было лет 16. Саша сразу обратил на него внимание – было видно, что это футболист, который будет играть на высоком уровне. Мы его вырастили. Где я куплю такого футболиста?

Те же Попов, Сирота, Миколенко, Шепелев, Тымчик, Леднев, Шапаренко, Беседин. Все ребята объединены одной целью и благодарны Мирче Луческу. Могу сказать, что такого момента, когда Жерсон Родригес в эмоциях бил по скамейке запасных, уже не может быть априори. Теперь Родригес выходит заряженным на матч в Александрии и на последних минутах забивает решающий мяч. Победы в Александрии и Днепре были чемпионскими. Ведь если бы мы подошли с меньшим количеством очков к матчу с «Шахтером», это было бы другое противостояние. «Шахтер» уже сам не верил в то, что даже победив, сможет догнать «Динамо». Разница была в 7 очков. И это было уже противостояние тренерских мыслей и идей, в котором победил наш тренер.

Нельзя недооценивать возможности донецкого «Шахтера». Мы всегда должны быть в чем-то лучше, чем они. Лучше быть готовы физически, выучены тактически. У «горняков» очень хорошие футболисты, купленные за большие деньги. Мы же пытаемся воспитывать своих игроков. Хотя у «Шахтера» тоже есть талантливая молодежь. Но я бы сказал, что мы своей больше доверяем.

– Луческу упоминал, что средства нужно вкладывать в инфраструктуру, а не тратить на приобретение футболистов.

– Было немного не так. Луческу – мудрейший человек. Мы можем сегодня позволить себе купить 2-3 футболистов на перспективу. Может, не за 17-18 миллионов, как Тете. Но Луческу понимает, что может не успеть их подготовить. Ни один из футболистов, которых покупали в «Шахтер», сразу не играли, Луческу готовил их постепенно, за 2-3 года. Возможно, 2-3 года Мистер не будет работать в «Динамо», хотя я бы очень этого хотел. И не потому, что он дал результат. Он мог не выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, не попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Я восторгаюсь его отношением к работе и тем, как он растит молодых ребят. Они ему верят и смотрят в глаза. И прямые оскорбления тренера, которые произошли в Тернополе, это нонсенс. Оскорблять нельзя, и вы видели, как ребята за него заступились. Они были готовы идти и выяснять отношения, чего раньше никогда не было. Команда заняла первое место, на тот момент вышла в финал Кубка, выиграла Суперкубок, играла в Лиге чемпионов. И к болельщикам, которые освистывали и оскорбляли своего главного тренера, у Мистера был резонный вопрос – вы кто? Вы можете быть нейтральными, не аплодировать Луческу, но должны поддерживать ребят на поле. Выходит, что если завтра будет другой тренер, они переобуются и будут поддерживать этих ребят?

Какое отношение они могут иметь к «Динамо», оскорбляя тренеров и футболистов? В этом году были пустые стадионы и нам не приходили миллионные штрафы от УАФ. Как бы ни складывались наши отношения, УАФ права, ведь действуют согласно регламентных норм УЕФА и ФИФА. Они не могут просто смотреть на беспредел, зажженные фаеры. Другое дело – кто и для чего толкает их к этому?

Когда мы встречались с ультрас на стадионе «Динамо», они говорили, что готовы к тому, чтобы команда занимала 7-е место, но тренер был таким, какого они хотят. Тогда я им сказал – давайте поменяемся местами. Я же не вышел с ротой солдат или полицией, а один с ними разговаривал. Я уважаю их за то, что они болеют, ездят на матчи в другие города за свои деньги. Но тогда помогайте команде выигрывать, а не мешайте.

– Как они зашли на стадион?

– Я разрешил. Они стояли у ворот, я сказал – пускай проходят все, кто хочет. Было человек 50-60, в том числе девушки. Аргумент у них был один – пусть будет 5-е или 7-е место, но Луческу тренировал «Шахтер» и нас гнобил. Он не гнобил нас, а в честной спортивной борьбе, при больших возможностях президента «Шахтера», чаще обыгрывал киевское «Динамо». За тот период они 8 раз становились чемпионами, а мы – 4 раза. Но мы всегда боролись и не ставили других задач, кроме первого места.

Я люблю наших болельщиков. Недавно я говорил с нашими службами, что абонементы, неиспользованные из-за ковида, должны автоматически перейти на следующий сезон. И мы сделали соответствующее заявление. В основном эти абонементы покупают эти ребята, ультрас. Сделал это для того, чтобы они понимали – их деньги мне не нужны. Если кто-то разочарован в сегодняшних успехах и захочет вернуть свои деньги за матчи, которые они не смогли посетить, то клуб вернет эти деньги.

– Возвращаясь к вашей встрече с ультрас. Лучшая цитата сезона по мнению многих болельщиков – ваше резкое высказывание о том, что вы вложили в «Динамо» полтора миллиарда.

– Как всегда подчеркивает Александр Ярославский, что оторвал от своей семьи и вложил в футбол, и хочу, чтобы на стадионе всегда присутствовало не менее 30 тысяч болельщиков. Я бы сказал так. Моя семья с того момента, как взяла клуб «Динамо» Киев – а это практически все годы независимости Украины – вложила не меньше озвученной вами суммы. Не в гривнах. Атрибутика не продается, билеты ничего клубу не приносят. Футбол в Украине не был прибыльным и таким остается. Мы пытаемся его сделать прибыльным, УЕФА дает таким клубам, как мы, развиваться. Невозможно все время только вкладывать, нужно хотя бы выходить на самоокупаемость. Помимо всего прочего, присутствует правило fair play – ты не можешь потратить больше, чем заработал, не привлекая спонсоров. И мы видим наказания на огромные суммы для таких клубов, как «Манчестер Сити», «ПСЖ». Поэтому я не о деньгах.

Помимо озвученной вами фразы, была и другая. На то, что мною хотят командовать и диктовать, кто будет главным тренером, я сказал: мой кабинет открыт, занесите деньги в бюджет клуба на один сезон и руководите. И через год мы с вами встретимся. Дальше продолжался диалог: продайте «Динамо». Тогда купите. Если повесить объявление на колоннаде стадиона о продаже «Динамо», как вы думаете, выстроится большая очередь?

– У вас были предложения о продаже «Динамо»?

– На меня никто не выходил. Когда спонсоры хотят себя рекламировать, то они так торгуются, что такое впечатление, что отдают последнее. Им нужна эта реклама, они зарабатывают на этом и понимают, что «Динамо» может принести им больше денег. Ведь никто не пришьет нашивку, понимая, что это просто выброшенные деньги. Хотелось бы видеть, чтобы спонсоры приходили, как говорится, из-за любви к искусству и давали свои деньги. У нас достаточно примеров – «Днепр», «Карпаты», «Металлист», «Кривбасс», «Арсенал», «Черноморец», «Металлург» Донецк. Где эти клубы? Они все продавались или отдавались в другие руки. Их не существует.

Мой брат всю жизнь отдал футболу и, я бы сказал, открыл окно в Европу, привезя Евро-2012. С момента старта этого проекта он спал по 2-3 часа, убеждая УЕФА, что футбол должен развиваться не только в Западной, но и Восточной Европе. И он добился этого, посвятив 10 лет своей жизни. Я знаю это, потому что был рядом, и не могу не обращать на это внимание.

Если бы сегодня наши амбициозные руководители дали ему возможность продолжать работать в высших институциях, а не потеряли должность вице-президента УЕФА, то сегодня стоял бы вопрос, что финал Лиги чемпионов мог быть перенесен не в Португалию, а в Киев, учитывая, что наш город вышел из ограничительной зоны.

Когда-то я уже говорил, что хочу увидеть еще хотя бы один серьезный международный матч за время правления нашей федерацией. Просто хочу увидеть, порадоваться. Финал Лиги чемпионов – это не заслуга того, кто сегодня руководит нашим футболом. Это заслуга моего брата, потому что идея была вынесена за 4 года до финала.

Честь и хвала Ринату Леонидовичу Ахметову за то, что он сохранил футбольный клуб «Шахтер». У него, как ни у кого, была возможность закрыть этот проект, подчеркиваю – дорогостоящий проект. В это невозможно поверить, но он мог это сделать. Уверяю вас, что Ахметов любит «Шахтер» больше, чем деньги. Каждый матч он пропускает через свое сердце. На моем дне рождения он сказал, что мы родственные души. Его тост звучал так: считаю, что серебряные медали подходят для Игоря Михайловича, а я лучше смотрюсь с золотыми. У нас идет противостояние. Мы в нормальных человеческих отношениях, но на футбольном поле мы не уступаем. Не мы с ним бьемся на поле, а играют наши футболисты, наши философии. Я избрал такой путь, он – другой. Если нет «Шахтера», то нет и «Динамо». И наоборот.

Сейчас в футбол возвращается Александр Владиленович Ярославский. И мы его не боимся, а ждем. И чем быстрее он вернется, тем украинский футбол станет интереснее. Амбициозный президент и у «Зори». Как говорится, человек без родины. Ведь тяжело играть не в своем городе. У него нет таких возможностей, но он вкладывает деньги в футбол. Он мне недавно звонил и хотел обсудить, кого можно взять в аренду или выкупить. Этот человек болеет футболом. Более того, не знаю, нашел бы я мужество, чтобы на первой минуте после финального свистка в финале Кубка Украины позвонить Евгению Геллеру. Первый звонок был от него, с признанием того, что «Динамо» было сильнее и поздравлением с победой. Это говорит о его мужской силе воле, порядочности в отношении того, что делаю я, а я уважаю то, что делает он.

То же касается и президента «Олимпика». Его команда играла на нашем стадионе, я часто приходил на матчи и видел его все 4 года. Мы отдали стадион, не считая затраты. Он платит чисто символически, но мы не могли не пойти ему навстречу, чтобы сохранить такую команду, как «Олимпик». Да, Владислав Гельзин допустил вещи, которые не должны присутствовать в прямом эфире. Когда-то я тоже был дисквалифицирован за то, что зашел к судьям и что-то сказал, хоть и не в такой форме. Был оштрафован и оплатил этот штраф. Правила должны быть одни для всех. Но Гельзин осознал это и извинился перед журналистами и футбольной общественностью. Нельзя сегодня отлучать человека от футбола. А если это закончится тем, что мы потеряем и «Олимпик»? Кому от этого станет легче? Дайте условную дисквалификацию, а если это повторится – то дисквалифицируйте на 5, на 10 лет. Он же мог сказать то же самое, но никого не оскорбляя. Что его команду убили, что судейство было неправильным, что Комитет арбитров должен пересмотреть эти моменты. Гельзин признал, что был неправ. Считаю, что выбрасывать человека из футбола – неправильно.

– Насколько выход напрямую в Лигу чемпионов – хорошая финансовая подушка для вашего бюджета?

– Это серьезное подспорье, которое дает возможность клубу дальше развиваться. Ранее вы затронули тему того, что Луческу предпочел не тратить деньги на непонятные трансферы. Зимой мы встретились с Мирчей вместе с моим братом. Мы решили, что нужно укомплектовать команду для усиления. Луческу сказал, что зимой покупать футболистов очень сложно. Можно потерять доверие тех игроков, которые сегодня дают тебе результат, и новые исполнители ничего не привнесут. И высказал пожелание – вкладывать деньги в обновление инфраструктуры клуба, которая останется на долгие годы. Он попросил одно поле и построить перед вторым полем тренажерный зал. Мы пошли дальше. Делаем два поля – первое поле на базе уже готово, а шестое, думаю, будет засеяно к концу месяца. Мы делаем гибридную траву. Опять-таки, спасибо УАФ за то, что они запретили «Олимпику» играть на стадионе «Динамо», и мы смогли раньше приступить к нашему полю. К августу мы уже сможем на нем играть.

Обвинять нас в том, что мы не так подготовили поле, о чем высказывался тренер «Шахтера», – это нонсенс. Мы играли с «Олимпиком» на стадионе «Динамо», чтобы по договоренности хорошо подготовить поле «Олимпийского» для двух международных матчей – «Динамо» против «Брюгге» и «Шахтера» против «Маккаби». Мы отыграли в 14-градусный мороз. На следующий день звонить президент «Колоса» и говорит – нам может быть засчитано техническое поражение, дайте провести матч на вашем поле. Было уже +4 градуса – и поле поплыло. Потом к нам обратился «Агробизнес» перед матчем с «Шахтером», далее – «Десна», на стадионе которой нет подогрева. Мы провели огромное количество матчей, вследствие чего поле пришло в негодность. Реанимировать его было бы очень сложно, поэтому мы приняли решение полностью поменять газон по новым технологиям. Этот газон был предназначен для ДЮСШ на Нивках, но мы оттуда его перевезли. И теперь купим газон для детско-юношеской школы. Но компания, которая его производит, сейчас делает поле для «Олимпийского» и не в состоянии изготовлять одновременно четыре поля. Они освободятся к сентябрю, и тогда мы сделаем газон для ДЮСШ. Сейчас мы ведем переговоры по поводу искусственного покрытия на третьем поле на базе, ДЮСШ и манежа. Мы купили два новых автобуса Mercedes для детско-юношеской школы, на 27 мест каждый. Приобрели новый автобус для первой команды – в ближайшее время он будет в Киеве. И будем строить тренажерный зал перед вторым полем на базе по примеру «Милана». Это то, о чем Мирча Луческу изъявил желание. Не в таких больших объемах, но мы решили взяться за реконструкцию. Подчеркиваю – это будет на долгие годы в этой стране, и кто бы не был президентом клуба, эта инфраструктура будет работать на «Динамо» Киев.

– Возвращаясь к вопросу о финансовой подушке выплат УЕФА. Для вас это понимание того, что на несколько сезонов бюджет будет закрыт и можно будет уделять внимание чему-то другому?

– Наши планы – содержать команду на уровне и вовремя выплачивать заработную плату. Не хочу возвращаться к этому вопросу, но обязан. В 2016 году было решение связать с меня с украинским банком, в котором я держал деньги. Считаю, что это было политическое решение, которое ударило по финансовой составляющей нашей семьи и последние 4 года не давало возможности развивать клуб так, как это должно быть. Поэтому я буду продолжать бороться в западных судах и того, что по праву принадлежит мне, просто так не подарю.

– В эмоциональном интервью после чемпионского матча в раздевалке вы заявили, что «Динамо» пора выходить на новый уровень, достичь чего-то в еврокубках. Многие восприняли это как эмоции, но вы повторили сказанное в спокойном интервью клубному сайту… Чего нынешнее «Динамо» может добиться на евроарене?

– Естественно, это были не эмоции. Я считаю, что мы должны к этому стремиться, а я, как президент клуба, должен ставить такие задачи. Это не значит, что мы не должны в следующем сезоне бороться за чемпионство и Кубки на внутренней арене. Если эти футболисты, которым доверил Мистер, хорошие футболисты – 18-летний Забарный, 21-летние Попов, Шапаренко, 23-летний Цыганков, Шепелев – хотят расти, то они должны выходить на качественно новый уровень. То же самое было, когда Лобановский принял команду в 96-м году. Сначала команда вышла в четвертьфинал, а потом она играла в полуфинале Лиги чемпионов.

Команда должна расти. А если игрок не будет прогрессировать, то тренер скажет, что его этот футболист не устраивает, и если ему нет замены, то мы обратимся на трансферный рынок. Хотя мы и без того работаем все время, у нас служба селекции находится в тесном контакте с Мистером, предлагает новых футболистов. Но окончательное решение за ним. Мы готовы усиливать команду футболистами, которые подойдут главному тренеру. Философия – кем усиливать, кого брать – исходит от главного тренера. Мне очень нравится, что он справляется с теми футболистами, которые у него сегодня есть, и средства вкладываются в инфраструктуру, премиальный фонд. Меня это вполне устраивает.

Дуэлунд не играет, хотя пришел к нам в статусе талантливейшего футболиста. Нужно ему задавать вопрос, почему он не может конкурировать. Я уверен, что он талантливейший футболист. Но рассказывает, что у него были травмы, еще что-то… Ты доказывай. Пример – Буяльский. Ему говорят, что нужно делать операцию на голеностопе, а это значит, что он пропустит три месяца. Виталик сам говорит: «Какая операция? Я буду играть до того момента, пока не поломаюсь. А когда поломаюсь, буду решать, делать ли мне операцию. Зачем мне делать операцию, заранее зная, что три месяца я не буду играть. Те процедуры, которые делают наши врачи, дают возможность работать на полную мощь во время матчей и в тренировочном процессе. Буяльского бьют по ногам в каждой игре, но он встает и продолжает играть. Его вызвали в сборную, и я за него счастлив (после записи интервью стало известно, что Буяльский пропустит Евро-2020 в связи с травмой).

С Андреем Шевченко я на связи. Одним из первых с чемпионством меня поздравил Саша Шовковский. Со многими людьми, которые работают в УАФ, я в хороших отношениях. Несмотря на мои отношения с Шевченко, я никогда не позволил бы себе позвонить ему и посоветовать взять в сборную Буяльского, потому что вся Украина об возмущается. Он отвечает за результат. Это то же самое что по трансферам. Допустим, я захотел подписать какого-то футболиста, но за результат в первую очередь отвечает тренер. Так же и здесь. Я считаю, что Буяльский сегодня незаменимый футболист для киевского «Динамо». Что касается сборной – это мнение Андрея Шевченко, и я ни в коей мере не могу ему навязывать свое. Но когда он его все же пригласил, не знаю, окончательный ли был этот список, я за Виталика был очень рад.

У него есть проблема, из-за которой врачи рекомендовали ему лечь на операцию. Озвученные сроки, которые ему пришлось бы находиться вне футбола – три месяца. Но порой говорят три, а с учетом полного восстановления и возвращения в группу все шесть. Но Буяльский принял для себя решение – играть до того момента пока он не сломается. Я ему желаю играть как можно дольше и не сломаться, а потом заниматься голеностопом, если это будет мешать ему в обычной жизни.

Шевченко пригласил в сборную 15 наших футболистов. Но из-за травмы не смог поехать Шепелев – у него травма позвоночника, также не успеет восстановиться Андриевский. Тренерский штаб сборной доверился нашим врачам и этих футболистов уже не вызывал на сбор – мы предоставили по ним заключения. Когда Шевченко помчался в раздевалку, чтобы узнать, что с Миколенко – это реакция человеческая. Так бы он сделал по отношению к любому футболисту. Не может сегодня тренер терять игроков основного состава, когда и у него, и у его команды впереди такой выставочный форум.

– Это будет выставочный форум в том числе и для молодых футболистов «Динамо»…

– Однозначно. Не имеет значения, поднимутся наши футболисты в трансферной цене или нет – я хочу, чтобы наша сборная прошла как можно дальше.

– Если после Евро-2020 у вас будут предложения по пяти футболистам. С таким количеством будет тяжело расстаться?

– Для таких разговоров давайте переживем Евро. Будем болеть всем сердцем за нашу сборную. Я буду болеть как за своих футболистов, так и за игроков «Шахтера», «Аталанты», «Вест Хэма» – всех. Я очень хочу, чтобы Андрей Ярмоленко быстрее набрал свои кондиции, потому что он незаменимый футболист. Когда в составе выходят Коноплянка и Ярмоленко, я переживаю, почему не играет Цыганков. Когда выходит Цыганков, я переживаю, почему не играет Ярмоленко. У меня с этими ребятами связана целая жизнь, и я за них переживаю, я хочу, чтобы у них был результат. Тут нет никаких двойных стандартов. Дай Бог, чтобы наша сборная прошла как можно дальше. Это будет не только процветание наших футболистов, рост их трансферной стоимости, это будет честь нашей страны, свидетельство того, что мы по-прежнему футбольная страна, и в тяжелое с экономической точки зрения время мы поддерживаем уровень нашего футбола. Это очень важный выставочный серьезный турнир, который, к сожалению, не состоялся в прошлом году, но, даст Бог, состоится в этом году при каком-то определенном количестве болельщиков.

– Реально ли возвращение Ярмоленко в «Динамо»?

– Никогда не говори никогда. Ярмоленко является одним из сильнейших футболистов «Динамо» за последнее десятилетие. Мы с ним прошли тяжелый путь, выиграли два чемпионства, прошли группу Лиги чемпионов. После этого состоялся его трансфер. Мы с ним в прекрасных отношениях. Он меня поздравляет со всеми завоеванными клубом трофеями, с днем рождения. Я тоже поздравляю его. Я остаюсь в прекрасных отношениях со всеми футболистами, в том числе и теми, кто не работает в клубе.

– Есть ли у вас планы на ближайшее трансферное окно?

– Главный тренер высказал желание собрать всех арендованных футболистов.

– А сколько их?

– Давайте перечислять. Это Исаенко, Смирный, Кравченко и Кучерук из «Колоса», Булеца и Дубинчак из «Днепра-1», Вантух из «Александрии», Цитаишвили из «Ворсклы».

– Вы уже знаете, какие футболисты покинут команду во время межсезонья, а какие придут?

Пока я получил от тренера желание собрать всех арендованных футболистов. Начнем с «Колоса»: Исаенко, Смирный, Кравченко, Кучерук, «Днепр-1»: Булеца, Дубинчак, «Александрия» – Вантух, «Ворскла» – Цитаишвили. Расформировалась команда U21. Значит, добавляем Надольского, Викентия и Назара Волошиных, Ваната, Скорко, Вивчаренко. Кроме того, вернулись Шабанов, Русин. Всех этих футболистов Луческу собрал на первый сбор. Он хочет посмотреть, кто из них может что-то дать «Динамо». Желательно, чтобы они не просто составили конкуренцию, а вышли на качественно новый уровень. Затем он оставит футболистов. Которые будут ему нужны, а остальных будем либо продавать, либо отдавать в аренду – думаю, украинские клубы нуждаются в квалифицированных футболистах. А игроки, в свою очередь, будут получать игровую практику, продолжать свое становление, а мы будем за ними следить. У нас также есть талантливая молодежь в команде U19.

Я был категорически против закрытия этого турнира, но мои коллеги меня в этом не поддержали. Теперь благодаря тому, что мы будем отдавать своих квалифицированных футболистов, которые прошли хорошую школу, в аренду, чемпионат будет более интересным. Если будет принято одинаковое для всех решение о том, что арендованные футболисты могут играть против своего клуба, я не возражаю, чтобы они играли и доказывали свой уровень в матчах против «Динамо». Но, повторюсь, это решение должно распространяться на клубы-доноры, которые дают больше всего футболистов украинскому футболу – «Динамо» и «Шахтер».

– Прокомментируйте возможность отдать многих футболистов в аренду одесскому «Черноморцу»?

– Это не байка, поскольку президент «Черноморца» Климов попросил нас дать ему четыре футболиста, которых хотел видеть тренерский штаб. Мы их дали, а все, что касается дальнейшего сотрудничества с одесситами, «Колосом» или еще кем-то, время покажет. Я с президентом ковалёвской команды Засухой в отличных отношениях. Возможно, он придет, а у меня будут 15 футболистов, которые не нужны на данный момент, и он попросит у меня, скажем, шестерых – и я ему их дам. Они же должны где-то играть, а отпустить их свободными агентами я не могу, ведь, если они «выстрелят», мне придется покупать их за миллионы долларов. Например, Луческу нравился Вантух, очень нравился, но на этой позиции есть Кендзера и Тымчик. Если мы продадим Томаша, Вантух сразу вернется. Также есть талантливейшие молодые парни Скорко и Вивчаренко – если уйдет Миколенко, Луческу на его месте видит Вивчаренко и Сидклея. Состав выбирает главный тренер, кто бы ни работал на этой должности, я никогда не вмешивался, состав я у знавал так же, как и вы, из заявочного листа.

Проблема есть, я понимаю. Что так сразу расстаться с большой группой футболистов будет тяжело, поскольку среди них много талантливых ребят – Бражко, Биловар, Боль, другие, которых я не назвал. Если им доверять, у них есть будущее. В тот момент, когда «сломались» Бурда и Попов, было принято решение купить одного футболиста, и Луческу дал добро на это. Но через день-два он мне позвонил и сказал, что не нужно, что он поработает с молодыми футболистами, мол, взял Забарного и считает, что из него может выйти толк. Я пытался его переубедить, говорю, что вы провели всего пару тренировок, а нам нужно выходить в Лигу чемпионов. Он ответил: «У меня большой опыт» – на этом разговор был закончен, и он стал доверять Забарному.

– То же самое касается и Родригеса, которого Луческу поначалу выпускал на 15-20 минут?

– Посмотрите, как Жерсон отыграл Суперкубок. Игроки чувствуют доверие тренера и ощущают на себе, что то, что делается и отрабатывается в тренировочном процессе, дает плоды. Не просто так Скрипник, который разбирается в футболе, работал в немецком чемпионате, сказал, что «Динамо» напоминает сегодня «Динамо-машину». Я был удивлен, когда в конце игры, когда можно просто выбить мяч и дождаться финального свистка, рухнуть на газон, попасть в объятья партнеров, Шапаренко сделал рывок, отрабатал до конца и постарался отдать мяч партнеру. Это говорит о том, что команда готова физически и психологически. Не просто же так Луческу говорит: «Мне не нужны ваши ноги, мне нужны ваши головы». Это гениальная фраза. Переучить ребят играть в футбол, бить так или иначе в этом возрасте уже тяжело, а вот, веря в то, что они умеют играть в футбол, подготовить их психологически – это совсем другое.

– Показатель Шапаренко по подборам, перехватом мяча на чужой половине поля, прессингу вырос более, чем на 15%. В чем причина такого прогресса футболиста?

– Мы все время будем возвращаться к одному: Луческу вложил в Шапаренко новую жизнь. Он убедил игрока в том, что он может выполнять тот объем работы на футбольном поле, который он сейчас делает. У него это начало получаться, он начал отбирать мяч, идти вперед из глубины, подключаться к атакам. Шапаренко – игрок с хорошими качествами, видением поля, ему нужно пространство так же, как, например, Цыганкову. Буяльский – футболист другого плана, и раньше они действовали наоборот, так что приходилось слышать, что Шапаренко играет накоротке – 10-15 метров, это не устраивало тренеров, и они отправляли его в дубль. А тут Коле дали объем, который он со своими функциями может выполнять. И Луческу тут же нашел ему место, а Буяльского перевел выше, он юркий, находит свободные зоны и хорошо понимает, где нужно открыться – это дало свой результат, благодаря видению тренеру. Никто другой бы не нашел, как правильно использовать Шапаренко, а он теперь получает удовольствие от игры, отбирает, атакует, пробивает по воротам… Согласитесь, то, что он сделал в матче с «Зарей» в финале Кубка, попав в перекладину, – это же шедевр.

– Я смотрел этот момент, и с позиции нейтрального болельщика мне очень хотелось, чтобы этот мяч залетел в девятку. У нас в чемпионате я не вижу много футболистов, которые могут вот так протянуть мяч и не устанут, чтобы вот так пробить…

– Мы все хотим индивидуальностей, футбол создан для красоты. И когда не бразильский, а украинский футболист, наш пацан, из Мариуполя, который не оканчивал никакую специальную футбольную школу, делает такие вещи на футбольном поле, у меня это вызывает шквал аплодисментов. Как и у всех, кто болеет за «Динамо» (Киев). При этом все благодарят Мистера, что он сумел раскрыть этого футболиста. Ведь Шапаренко – молодой парень, ему 21 год, у него еще все впереди.

– Скрипник после финала сказал, что «Динамо» – это машина. Наверное, все ждали того момента, когда у вашей команды иссякнут силы под конец чемпионата, но этого не произошло…

– Это старые стереотипы. Мы провели два великолепных сбора, особенно турецкий, о чем говорил Мистер. Сейчас он формирует команды, которые ему нужны. Везя даже этих пацанов из U21, арендованных, он хочет играть с такими командами, как «Базель», с которым мы сыграем в Швейцарии, куда скорее всего поедем. На втором сборе он хочет играть с такими командами, как «Лион», «Монако», «Ницца». И он сам договаривается, у него есть такая возможность. Ведь он не просто так сказал, что провел более 200 товарищеских матчей с «Шахтером». Мы обговаривали моменты, что в августе, когда у нас будет недельный цикл, а итальянские команды будут готовиться к сезону, то можно будет сыграть с тем же «Интером», «Миланом». Прямо там, у них. И наши футболисты будут расти. И уже сегодня Мистер разрабатывает план, как лучше подготовить команду к Лиге чемпионов.

– Какая ситуация с де Пеной? Он добился сильного прогресса, но сейчас говорят о том, что он может уйти из команды…

– У Карлоса родился ребенок, и вся его родня хочет видеть его ближе к родине. У него еще полгода действует контракт. Мы с ним в прекрасных отношениях. Я ему доверил, взял бесплатно после того, как его привез Леонид Иосифович Буряк. Хоть известные нам программы и говорили, что «Динамо» берет футболистов чуть ли не на мусорке, а оказался очень квалифицированный футболист. Мы вдохнули в него новую жизнь, и когда он вернется из отпуска, будем разговаривать. Если у него будет желание продлить контракт, я с удовольствием поставлю также свою подпись. Если же он захочет уйти, тем более, по его словам, у него есть предложение из MLS, то мы получим за него какие-то деньги сейчас либо же зимой он уйдет бесплатно. Не вижу ничего предосудительного в этом вопросе. Деньги тут не ставятся во главу угла, а в первую очередь интересы семьи. Я не буду удерживать футболиста в «Динамо», как в клетке. Но если у него не будет предложения от команды, чтобы быть ближе к родине, то я думаю, что нам удастся убедить его остаться в «Динамо». Если он нужен будет Мистеру.

– Вы видите, что можно построить команду, которая будет претендовать на что-то в том числе и в Европе, фактически без легионеров? Совсем недавно в это сложно было поверить…

– А не тяжело было в это поверить в 1998-1999 годах, когда мы играли в полуфинале Лиги чемпионов? Тогда что, были легионеры? Я верю в любой состав, который поставит Мистер, и верю, что он победит любую команду. Но сегодня играет девять украинцев и два легионера. И у меня это вызывает восхищение. Надо поблагодарить Мистера за то, что он готовит игроков для сборной, и мы сможем посмотреть на их качества в играх за национальную команду. Мы не знаем, сколько человек попадет в состав, может три-четыре, но в том же матче с Францией игроки «Динамо» показали, что могут держать марку.

– О сборной Украины было сказано много хорошего – кроме матча с Францией была еще игра с Испанией…

– Значит, можем. А почему мы не можем мечтать, что можно на равных играть с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Милан» и т.д.

– Но в первый же сезон работы Луческу «Динамо» сыграло в группе с «Барселоной» и «Ювентусом». Наверное, оно и к лучшему, что так получилось…

– Да, конечно. Значит, в следующем сезоне ножки не будут труситься, как это было сейчас. Достойно играли один тайм и проваливали другой. С «Барселоной» игра вообще была блестящая, когда в воротах играл Нещерет. Это наше будущее. Запомните мои слова – это будет один из сильнейших вратарей в Европе. Дай Бог, чтобы после операции, которая была сделана в Германии, он быстро восстановился и вернулся еще сильнее. Он очень хорошо действует в рамке ворот, здорово играет ногами, несмотря на ошибку, допущенную в матче с «Мариуполем». Единственное – надо подтянуть игру на выходах, и это будет вратарь, который на долгие годы займет место в воротах «Динамо».

Но всему свое время, потому что сейчас у нас два прекрасных вратаря. Бойко отдельный низкий поклон от меня за ту атмосферу, которая есть в команде. Я и представить не мог, что футболист, который часто не выходит в основном составе, может поддерживать такую атмосферу в раздевалке. Вот такие ребята мне нужны. Человек не играет, чувствует себя не слабее Бущана, но Мистер не проводит ротацию вратарей в каждой игре. Он ставил Бущана на чемпионат Украины, Бойко – на Кубок страны. Сейчас Бущан поехал в сборную, Бойко начнет подготовку в клубе, и посмотрим, как все повернется. И мы посмотрим, кто выиграет конкуренцию. Единственная позиция, которая у меня не вызывает опасений в этом плане, – это нападение. Я очень надеюсь на Супрягу, ведь не может Беседин тащить весь сезон, при разных схемах. Беседин одного плана нападающий, Супряга – немного другого. Ему нужно больше пространства, он хорошо играет двумя ногами. Луческу давал ему достаточно шансов, может, надо в психологическом плане с ним поработать его агентам, я могу с ним встретиться. По просьбе Луческу я в начале сезона поднял всем перспективным игрокам, в том числе Супряге, финансовые условия. Что-то у него не получается, но он сейчас должен проанализировать, поехать на сбор и доказать, что он нужная единица в киевском «Динамо». То, что он самородок – это однозначно, но, видимо, нет какой-то злости футбольной. Потому что игрового времени у него было достаточно, особенно в первом круге. Да, он забил «Генту», мы попали в Лигу чемпионов, но нападающий должен больше забивать, отдавать передач. Он молодой парень, и я на него очень рассчитываю. Также восстановится Вербич, это боевая единица, тоже может сыграть центрального нападающего. Цыганков много пропустил из-за мышечных травм, дай Бог, чтобы он сейчас проявил себя в сборной. Позиция нападающего требует усиления для конкуренции, но при этом Мистер очень доволен Бесединым. Артем нравится ему тем объемом работы, который выполняет на поле. Но бывают матчи, где надо не объем делать, а забивать мячи. Это я так вижу, и лишь от мнения тренера будет зависеть вопрос приобретения того или иного футболиста.

– У Бэлуцэ не сложилось в «Динамо». Кто поможет Сидорчуку, поскольку складывается впечатление, что это просто какой-то железный человек?

– А вы посмотрите матч с «Барселоной», когда Сидорчук не играл, а вышли Шепелев и Андриевский. Это тоже боевые единицы, знают принципы ведения игры. Также Шапаренко очень здорово на этой позиции, играет фактически вторым опорным полузащитником. Если будет футболист, который достойно будет выглядеть на этой позиции, учитывая, что Сидорчуку уже 30 лет, то будет хорошо.

– Получается, нужен форвард и полузащитник в центр поля для конкуренции…

– Пока да. Но сегодня мы не можем ничего прогнозировать. После чемпионата Европы могут быть предложения по нашим футболистам. Если кто-то уйдет справа или слева, то нужен будет туда игрок. Пока Мистер доволен комплектацией команды, но в то же время говорит, что надо готовить второй эшелон. Судя по его высказываниям, второй-третий эшелон в «Шахтере» был развит лучше, чем в «Динамо». Получается, если основные футболисты уйдут, их некем будет заменить. Но есть с кем работать. Есть Волошины, Ванат, забивший более 30 мячей в молодежных чемпионатах.

– У вас классная молодежь. Но если говорить без фамилий, есть ли в других командах игроки, которые могут подойти «Динамо»?

– Я не вижу таких футболистов, которые были бы сильнее нашей молодежи. Мы хотели купить Кухаревича из «Руха», но их президент сказал, что смотрит лишь в сторону запада. Это его мнение, и его надо уважать. Других же футболистов я не вижу, которые могут в будущем конкурировать в «Динамо». Как я вижу, возможно, можно усилить одну-две-три позиции, но это должно быть точечно, и главное не ошибиться. Чтобы не получилось, как с Бэлуцэ, просидевшим у нас и ничем не проявил себя. Но, опять же, это было решение тренера, и он признался мне, что у нас футболисты сильнее.

– Каким вы видите новый чемпионат? Пройдет Евро, будет 16 команд…

– Украина – футбольная страна, и слава Богу, что мы пришли к тому формату, который был ранее. Борьба будет идти в верхней части турнирной таблице, в нижней, два клуба вылетают, два клуба выходят в Премьер-лигу. «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ринат Леонидович (улыбается). Я знаю, что Александр Владиленович очень любит футбол, и он вкладывал всего себя в футболе. Когда он продавал клуб, мне казалось, что ему надоело и он себя исчерпал. Но, как оказывается, его принудительно заставили продать – это другое дело. Теперь он возвращается в футбол, и мы ждем встреч с ним на футбольном поле.

– Думаю, многие хотели бы, чтобы вернулся чемпионат с такой интригой…

– Мы прожили семь лет, и сохранили футбол. Благодаря людям, которые любят его всем сердцем. К этим людям я причисляю себя и своего брата, Рината Леонидовича, президентов всех клубов. Также «Агробизнеса», который после победы над «Шахтером» в Кубке Украины гулял так, что мы офис отмывали два дня. Их всех надо уважать, ценить, боготворить. Нет клубов, нет федерации, нет ничего – выжженная земля.

У нас будет одна из лучших в Европе инфраструктур, модернизированная, и все благодаря тренеру. Нам казалось, что у нас все на высоком уровне, было восемь полей, но все это пришло в состояние, когда требовало реконструкции. Он нам правильно указал на недочеты, и мы приняли решение вкладывать в нашу инфраструктуру. Хотя тот же стадион «Динамо» дисквалифицирован, как бы это смешно не звучало. Пока наши матчи разрешено здесь проводить, но если другим командам запретят проводить игры на стадионе «Динамо», то все команды, начиная от детской школы и заканчивая U19, будут играть на этом стадионе со свободным доступом для зрителей. Пускай люди приходят и смотрят на молодое поколение. Это наш вклад в то, чтобы у нас росло нормальное хорошее человеческое поколение.

Текстовая расшифровка: официальный сайт ФК «Динамо» Киев