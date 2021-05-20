Шанс от Луческу. Смогут ли усилить Динамо игроки, вернувшиеся из аренды?

Накануне на официальном сайте чемпиона Украины киевского «Динамо» появилась информация о том, что после завершения отпуска к первой команде присоединится большая группа футболистов, отыгравших минувший сезон на правах аренды в других коллективах. Отмечается, что главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу планирует взять на первый предсезонный сбор всех перечисленных игроков, которые в силу физических кондиций смогут принять участие в тренировочном процессе.

Это означает, что 12 футболистов (Каргбо не принимаем сейчас в расчет) могут рассчитывать на шанс от Луческу подняться выше в командной иерархии «Динамо». Но удастся ли кому-то остаться в основной обойме? Об этом давайте и порассуждаем.

Владислав КУЧЕРУК

Позиция: вратарь

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина



ФК Колос

Сезон-2020/21 Владислав Кучерук на правах аренды провел в «Колосе», однако стать в команде Руслана Костышина основным голкипером не сумел. Молодой страж ворот провел 6 поединков в Премьер-лиге, пропустив в них 8 мячей и однажды покинув поле «сухим». Вытеснить из состава великолепно себя проявляющего вот уже второй сезон кряду в УПЛ Евгения Волынца Кучеруку не удалось, по причине чего его будущее в «Колосе» выглядело весьма туманным. Ковалевцам этот вратарь во многом был нужен на случай непредвиденных обстоятельств с Волынцом, но не более.

Что ждет Кучерука в «Динамо»? Ему уже 22 года, а это возраст даже для вратаря, когда надо начинать играть регулярно. В киевском гранде у Владислава фантастическая конкуренция в лице Бущана, Бойко и Нещерета. Вряд ли кого-то из троих перечисленных Кучерук готов вытеснить прямо сейчас, если ранее проиграл конкуренцию даже в «Колосе». Возможно, на случай ухода из «Динамо» Бойко Кучерука могут оставить для обеспечения конкуренции Нещерету за позицию второго голкипера, но в целом перспектив у Владислава в нынешнем «Динамо» практически нет. Плюс его контракт истекает летом 2022 года, а потому сейчас для «бело-синих», возможно, наступает хорошая возможность продать способного кипера, немного подзаработав на этом.

Роман ВАНТУХ

Позиция: левый защитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина



ФК Александрия

Минувший сезон Вантух провел в «Александрии», которая не смогла выполнить задачу на чемпионат, и после его завершения пошла на кардинальные кадровые перемены. С октября, когда «горожане» арендовали Романа у «Динамо», и по концовку первенства он оставался одним из ключевых футболистов команды Шарана. Всего на счету Вантуха 17 поединков в УПЛ-2020/21, в которых он отличился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

В первой команде «Динамо» Вантух, которому в начале июля исполнится уже 23 года, может получить шанс только в случае ухода после чемпионата Европы Виталия Миколенко. Вероятно, с прицелом на эту ситуацию Луческу сейчас и хочет присмотреться к Роману, понимая, что имеет солидный кадровый резерв в команде на эту позицию, а потому перед выходом на рынок «Динамо» нужно четко разобраться в имеющихся игроках. Очевидно, что перспективы Вантуха в стане «бело-синих» зависят как от усердия самого игрока на ближайших сборах, так и от ситуации с возможным трансфером из клуба Миколенко. Без последнего шансы любого игрока стать основным в команде на этой позиции видятся ничтожно малыми.

Владислав ДУБИНЧАК

Позиция: левый защитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина



СК Днепр-1

Последний сезон Дубинчак, которого ранее «Динамо» на правах аренды засылало в «Арсенал» и «Карпаты», провел в «Днепре-1». Как и вся команда Влад не очень выразительно выглядел в первой части сезона, но после зимней паузы его игра вышла на абсолютно другой уровень. В апреле Игор Йовичевич даже сокрушался, что по условиям аренды Дубинчак не сможет сыграть против «Динамо», называя Владислава ключевым футболистом своей команды.

В «Динамо» у Дубинчака, как и у играющего на этой же позиции Вантуха, объективно могут быть перспективы только в случае ухода Миколенко. Возможно, обладая такой глубиной состава на позиции (есть еще Сидклей и Костевич, который продолжает восстанавливаться от травмы), Луческу нет смысла переживать за продажу нынешнего ключевого левого защитника, которая потенциально способна принести «Динамо» солидную сумму. Интересно и то, что в рейтинге лучших крайних защитников УПЛ по итогам минувшего сезона, составленном компанией Wyscout, Дубинчак находится на шестом месте, опережая в том числе и своего потенциального топ-конкурента в «Динамо» Миколенко, который занимает одиннадцатую строчку. Очевидно, что именно Дубинчак ныне выглядит одним из главных претендентов на то, чтобы заиграть на левом фланге «Динамо» после отъезда Миколенко. Как произойдет в итоге? Дождемся и посмотрим…

Никита КРАВЧЕНКО

Позиция: правый защитник

Возраст: 23 года

Гражданство: Украина



ФК Колос

Воспитанник «Шахтера» и «Мариуполя» Никита Кравченко за первую команду «Динамо» провел только четыре матча. В минувшем сезоне он на правах аренды защищал цвета «Колоса», причем являлся для команды Костышина достаточно важным футболистом. Всего на счету Кравченко 19 матчей и 2 голевые передачи в завершившемся чемпионате.

В «Динамо» на позиции правого защитника Кравченко придется конкурировать с Кендзерой, Караваевым и Тымчиком. И если поляка летом «бело-синие», возможно, сумеют продать, то вот оба украинца наверняка останутся в обойме Мирчи Луческу. Теоретически ни один из них не выглядит фундаментальным исполнителем для нынешнего «Динамо», а потому шансы у Кравченко проявить себя и пробиться в первую команду неплохие, но Караваев все-таки выдал ударную концовку сезона-2020/21, чем заслужил огромную порцию доверия от Луческу, и чтобы переубедить румына Никите на сборах придется как следует попахать. Если же в обойму попасть снова не удастся, то Кравченко однозначно пора находить клуб, где бы он играл на постоянной основе. Менее чем через месяц футболисту исполнится 24 года, а это не тот возраст, когда стоит продолжать мыкаться по арендам.

Артем ШАБАНОВ

Позиция: центральный защитник

Возраст: 29 лет

Гражданство: Украина



ФК Легия

Возможности Шабанова прекрасно известны и понятны как Луческу, так и подавляющему большинству поклонников «Динамо». Это достаточно качественный для уровня УПЛ центральный защитник, к тому же левоногий, но в киевской команде, пока там находится Мирча Луческу, кажется, на Артема уже не рассчитывают.

Его аренда в «Легию» была прекрасным шансом как для самого Шабанова перезагрузить карьеру, так и для «Динамо» попытаться «засветить» своего игрока с целью дальнейшей перепродажи. В целом, практически все это удалось – Артем действительно хорошо зарекомендовал себя в Польше, и его даже хотели выкупить, но в итоге «Легия» не нашла необходимой суммы, и предпочла сосредоточиться на других целях, в частности, уже подписала из «Зари» Абу Ханну. Каковы ближайшие перспективы Шабанова? Вероятно, ему будут подыскивать другой клуб, надеясь продать бека, контракт которого истекает через полгода. Последнее обстоятельство уже не позволит «Динамо» рассчитывать на очень щедрую сумму отступных, но любые деньги сейчас будут лучше, чем бесплатное расставание через полгода.

Евгений СМИРНЫЙ

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина



footboom.com

В свое время Смирного называли одним из бриллиантов академии «Динамо». Этот полузащитник действительно обладает прекрасным видением поля, пониманием футбола и умением находить взаимодействия с партнерами. В последние два сезона Смирный ярко демонстрировал эти сильные качества в «Колосе», где выступал на правах аренды. Увы, прошедший чемпионат из-за проблем со здоровьем выдался для Смирного менее насыщенным с точки зрения матчей и результативных действий, чем прошлый, но он все равно провел 17 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами.

Возвращение в «Динамо» для Смирного станет попыткой наконец-то закрепиться в родной команде. Шансы на это, конечно, есть, но не такие высокие, как хотелось бы почитателям таланта Евгения. Прямо сейчас Шапаренко, Андриевский, да и Шепелев с Гармашем выглядят куда более интегрированными в игру «Динамо» футболистами, чем Смирный. Возможно, летом Луческу предпочтет расстаться с кем-то из обозначенных игроков, и тогда вернувшийся из «Колоса» хавбек сможет рассчитывать на игровую практику в «Динамо». Если же нет, то Евгению, как и многим, пора озаботиться поиском клуба, где бы он получил постоянный контракт. Все-таки в августе Смирному «стукнет» уже 23, а в этом возрасте ради прогресса нужно играть постоянно.

Богдан БИЛОШЕВСКИЙ

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 21 год

Гражданство: Украина



ФК Динамо

Билошевский лишь в январе нынешнего года подписал годичный арендный договор с «Десной», но уже летом в «Динамо» предпочли дать шанс молодому таланту на сборах. Увы, но в черниговской команде как следует проявить себя Билошевскому помешали проблемы со здоровьем. Из-за них Богдан провел лишь 2 поединка, а ныне продолжает восстановление в «Динамо».

Говорить о том, что Билошевский уже сейчас готов вытеснить из основы Сергея Сидорчука вряд ли стоит, даже с учетом трепетного отношения Луческу к молодым футболистам. С другой стороны, потенциал Билошевского действительно вызывает сдержанный оптимизм, и в тренерском штабе «Динамо» это понимают. Что решит Луческу? Сложно предсказать, но пока кажется, что Богдану и следующий сезон не помешало бы провести в аренде, где бы он получал регулярную практику, после чего пробиться в основу «Динамо» будет куда проще.

Сергей БУЛЕЦА

Позиция: левый атакующий полузащитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина



СК Днепр-1

За последние два года Булеца превратился в одного из лидеров «Днепра-1», хотя минувший сезон провел не так ярко, как чемпионат-2019/20. Пока на уровне днепровской команды Сергей способен действительно выглядеть очень достойно, однако и резкого прогресса в его игре за последнее время нет, что откровенно настораживает.

В «Динамо» требований у Луческу к Булеце будет куда больше, чем в «Днепре-1» у Михайленко или Йовичевича. В Киеве хавбеку придется, помимо игры на атаку, постоянно отрабатывать в обороне, особенно если он хочет играть в составе «бело-синих» в еврокубковых матчах. Готов ли к этому Булеца? Откровенно говоря, пока так не кажется. Впрочем, Луческу уже показал, что может вдохновлять на большие подвиги игроков, а потому, почему бы Булеце не пойти по стопам Жерсона Родригеша, которого киевскому клубу, кажется, этим летом не помешало бы вовремя продать, заодно и освободив место в составе для своих воспитанников.

Георгий ЦИТАИШВИЛИ

Позиция: правый атакующий полузащитник

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина



ФК Ворскла

С приходом в «Динамо» Луческу казалось, что Цитаишвили ждет великолепное будущее, причем буквально с первых же дней. Виктор Цыганков на старте минувшего сезона испытывал проблемы со здоровьем и игровой формой, но воспользоваться своими шансами Цитаишвили не удалось. Поэтому последовавшая зимой аренда в «Ворсклу» виделась вполне логичным шагом для карьеры молодого хавбека. Увы, тяжелая травма позволили Гио сыграть за полтавчан лишь 4 поединка в УПЛ, в которых он успел забить один мяч.

Ожидается, что к первому предсезонному сбору «Динамо» Цитаишвили сможет вернуться на поле, и вновь попробовать доказать Луческу свою состоятельность. Кажется, что Мирча прекрасно понимает возможности Гио, а еще лучше румынский наставник ощущает необходимость для молодого хавбека получать регулярную игровую практику, которая бы придала Цитаишвили большей уверенности в своих силах, и позволила бы резко спрогрессировать. В «Динамо» подобный вариант, по сути, возможен только в случае летнего отъезда Цыганкова. Если Виктор покинет Киев, то Цитаишвили стоит оставлять и делать на него ставку в первой команде, если же ситуация останется такой, как и в сезоне-2020/21, то для Гио наверняка сезон стоит провести в той же «Ворскле», получая регулярную практику.

БЕНИТО

Позиция: левый атакующий полузащитник

Возраст: 22 года

Гражданство: Нигерия



ФК Олимпик

Очевидно, что Бенито в «Динамо» - это проект известного футбольного посредника Дмитрия Селюка. По его протекции киевляне приглашали этого исполнителя, и сейчас, очевидно, приходит пора, когда нигерийца нужно двигать куда-то дальше. Минувший сезон Бенито провел на правах аренды в «Олимпике», сыграв 18 матчей в УПЛ и записав на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативных передачи. Хорошие показатели, но в первой команде «Динамо» места для легионера объективно сейчас нет.

Кого способен подвинуть Бенито прямо сейчас? Вербича? Де Пену? Жерсона Родригеша? Вряд ли. Даже Булеца на этой позиции выглядит перспективнее в виду его гражданства и пользы для решения вопроса с лимитом на легионеров, и вероятного попадания в национальную сборную с последующим ростом трансферной цены на исполнителя. Бенито может быть полезен «Динамо» только в том случае, если грядущим летом Киев покинут как минимум двое игроков. Например, слухи ходят о возможных отъездах Де Пены и Родригеша. В этом случае Бенито вполне может получить свой шанс, хотя с африканцами у Луческу пока как-то нигде особо не складывалось успешных историй…

Евгений ИСАЕНКО

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина



ФК Колос

Минувший сезон Исаенко на правах аренды провел в «Колосе», где так и не стал важным футболистом первой команды. На счету Евгения 15 матчей в УПЛ, но лишь в одном из них он появлялся на поле с первых минут, а в остальных выходил со скамейки запасных. Результативных действий в активе Исаенко в «Колосе» также минимум – один забитый мяч и одна результативная передача.

Всего этого крайне мало, чтобы претендовать на светлое будущее в «Динамо», хотя шанс показать себя Луческу у Исаенко, очевидно, будет. Но слабо верится, что румынский коуч, который и в «Шахтере» больше любил фактурных форвардов вроде Брандао и Луиса Адриано, а в «Динамо» имеет хорошие варианты с Бесединым и молодым результативным Ванатом, остановит свой выбор на юрком, но достаточно щуплом Исаенко, рост которого составляет 169 сантиметров.

Ибрагим КАРГБО

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 21 год

Гражданство: Бельгия



ФК Олимпик

У Каргбо с физическими данными как раз полный порядок, и концептуально он подходит под игровую философию Луческу. Однако главная проблема Ибрагима – слабая реализация моментов. В сезоне-2020/21 Каргбо на правах аренды выступал за «Олимпик», и являлся лишь игроком ротации для тренеров этой команды на позиции центрального нападающего. Всего на счету бельгийца оказалось 20 матчей в чемпионате, в которых он забил 3 мяча.

В принципе в «Динамо» есть кому забивать и без центрального нападающего, к чему за время выступлений в команде Беседина уже успели привыкнуть, но коэффициент полезности Каргбо все-таки уступает тому, что дает команде Артем. Даже по точности ударов украинец существенно превосходит своего потенциального конкурента (46,2% против 37,5%, соответственно). С учетом того, что Каргбо, как и Бенито, переходил в «Динамо» свободным агентом по «квоте» Дмитрия Селюка, вряд ли руководство клуба потребует от Луческу обязательно наигрывать легионера, чтобы получить на нем какие-то финансовые дивиденды. Не в пользу Ибрагима говорит и тяжелая травма, которую бельгиец получил в концовке сезона в матче против «Зари». По оценкам специалистов, Каргбо проведет в лазарете почти весь остаток года, а потому новость о его возвращении в «Динамо» следует рассматривать, как номинальный вариант усиления команды в отдаленной перспективе, не более…

Назарий РУСИН

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 22 года

Гражданство: Украина



ФК Легия

Русин – это, безусловно, талантливый центральный нападающий, в котором, вероятно, очень нуждается нынешнее «Динамо», но рассматривать Назария как основного игрока команды при Мирче Луческу сейчас крайне сложно. Основная причина – менталитет и характер футболиста. Именно эти факторы не позволяют Русину заиграть в «Динамо», и только сам форвард должен дать ответ, почему так происходит.

Последние несколько месяцев Русин провел в аренде в «Легии», где в отличие от Шабанова, не сумел заслужить положительных откликов, а наоборот, вляпался в скандал, из-за чего руководство польского клуба решило досрочно прервать срок аренды Назария, изначально рассчитанный до конца года. Контракт Русина с «Динамо» действует до лета 2025 года, а потому предпринимать поспешных действий в ближайшее трансферное окно, очевидно, никто не будет. Поэтому велика вероятность, что даже если Назарий не убедит Луческу, то он все равно останется в команде, и в лучшем случае перед трансферным дедлайном будет отправлен в один из клубов-сателлитов киевлян на правах очередной аренды…

P.S. Обращает на себя внимание отсутствие в списке Франа Соля, который минувший сезон также проводил в другой команде на правах аренды, и на которого, видимо, Мирча Луческу ставки не делает настолько очевидно, что даже не будет брать его с командой на первый втягивающий сбор.