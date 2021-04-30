Вставили стержень. Форвард Динамо перенес операцию на сломанной ноге

Арендованный форвард «Олимпика» получил перелом ноги в матче с «Зарей»

  • 30.04.2021 23:10
  • 2247 просмотров
  • 2 комментария
Вставили стержень. Форвард Динамо перенес операцию на сломанной ноге
© ФК Олимпик. Ибрагим Каргбо

Нападающий «Олимпика» Ибрагим Каргбо, арендованный у «Динамо», проведет вне поля не менее 7 месяцев из-за перелома ноги, полученного в матче с «Зарей» (2:1).

Главный врач медицинского центра Анна Вовченко рассказала о проведенной операции:

«Очень оперативно все сработали, потому что это случилось в Чернигове. Президент «Динамо» согласовал, так как игрок еще был в аренде. Мы приняли его в Киеве около 10:00 вечера, а уже в 08:30 начиналась операция. У него довольно тяжелая травма – многооскольчатый перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой.

Около двух часов длилась операция. При операции использовали специальный стержень. Он сразу сможет наступать на ногу, переносить 15–20% веса, пользуясь костылями. Такая его ходьба будет продолжаться 2,5 месяца. Если все будет хорошо на контрольном рентгене, через 3,5 месяца начнет легко бегать и увеличивать нагрузки. Потом еще через год нужно будет вытянуть стержень. Думаю, он нормально вернется в футбол».

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    PaulK77
    online
      PaulK77, 01.05.2021 00:14
    0
    Здоровья игроку. Пусть поправляется!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 01.05.2021 00:04
    0
    Капец...
    Ссылка
    PaulK77
    online
      PaulK77, 01.05.2021 00:14
    0
    Здоровья игроку. Пусть поправляется!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 01.05.2021 00:04
    0
    Капец...
    Ссылка
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