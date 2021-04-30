Вставили стержень. Форвард Динамо перенес операцию на сломанной ноге

Нападающий «Олимпика» Ибрагим Каргбо, арендованный у «Динамо», проведет вне поля не менее 7 месяцев из-за перелома ноги, полученного в матче с «Зарей» (2:1).

Главный врач медицинского центра Анна Вовченко рассказала о проведенной операции:

«Очень оперативно все сработали, потому что это случилось в Чернигове. Президент «Динамо» согласовал, так как игрок еще был в аренде. Мы приняли его в Киеве около 10:00 вечера, а уже в 08:30 начиналась операция. У него довольно тяжелая травма – многооскольчатый перелом большеберцовой кости и небольшой – малоберцовой.

Около двух часов длилась операция. При операции использовали специальный стержень. Он сразу сможет наступать на ногу, переносить 15–20% веса, пользуясь костылями. Такая его ходьба будет продолжаться 2,5 месяца. Если все будет хорошо на контрольном рентгене, через 3,5 месяца начнет легко бегать и увеличивать нагрузки. Потом еще через год нужно будет вытянуть стержень. Думаю, он нормально вернется в футбол».