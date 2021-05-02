Президент Легии: «Срок аренды Русина будет сокращен»

Артем Шабанов также вернется в «Динамо»

  • 02.05.2021 14:05
  • 573 просмотра
  • 1 комментарий
Президент Легии: «Срок аренды Русина будет сокращен»
© ФК Легия. Назарий Русин

Президент «Легии» Дариуш Мьодуски рассказал о будущем арендованных у «Динамо» Киев Артема Шабанова и Назария Русина:

– Из арендованных игроков только с Русиным все пошло не так, как мы ожидали.

- Аренда Шабанова заканчивается летом, Русина – зимой. Есть ли решения по ним?
– Это еще не окончательно, но за Шабанова нужно заплатить отступные. В нынешней ситуации, это, вероятно, не самое лучшее решение. Скорее всего, игрок вернется в Киев.

Русин? Идут завершающие стадии переговоров, но думаю, что срок его аренды будет сокращен.

Ранее Русин был переведен в дубль «Легии».

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(3 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.05.2021 14:20
    +1
    Русин, з таким відношенням, ніде не заграє.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 02.05.2021 14:20
    +1
    Русин, з таким відношенням, ніде не заграє.
    Ссылка
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