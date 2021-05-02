Президент Легии: «Срок аренды Русина будет сокращен»

Президент «Легии» Дариуш Мьодуски рассказал о будущем арендованных у «Динамо» Киев Артема Шабанова и Назария Русина:

– Из арендованных игроков только с Русиным все пошло не так, как мы ожидали.

- Аренда Шабанова заканчивается летом, Русина – зимой. Есть ли решения по ним?

– Это еще не окончательно, но за Шабанова нужно заплатить отступные. В нынешней ситуации, это, вероятно, не самое лучшее решение. Скорее всего, игрок вернется в Киев.

Русин? Идут завершающие стадии переговоров, но думаю, что срок его аренды будет сокращен.

Ранее Русин был переведен в дубль «Легии».