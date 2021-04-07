Назарий Русин на две недели переведен в дубль Легии

Форвард «Динамо» Назарий Русин, который сейчас выступает на правах аренды за «Легию», переведен в дубль варшавского клуба на две недели.
Об этом у себя в Твиттере сообщила пресс-атташе «Легии» Изабелла Крук:
«Решением клуба ближайшие две недели Назарий Русин будет тренироваться со второй командой «Легии».
Таким образом клуб наказал Русина за отказ играть матч за дубль «Легии».
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Источник — Twitter
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Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
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