Назарий Русин на две недели переведен в дубль Легии

Украинский форвард был наказан

  • 07.04.2021 17:59
  • 2516 просмотров
  • 20 комментариев
Назарий Русин на две недели переведен в дубль Легии
© ФК Легия. Назарий Русин

Форвард «Динамо» Назарий Русин, который сейчас выступает на правах аренды за «Легию», переведен в дубль варшавского клуба на две недели.

Об этом у себя в Твиттере сообщила пресс-атташе «Легии» Изабелла Крук:

«Решением клуба ближайшие две недели Назарий Русин будет тренироваться со второй командой «Легии».

Таким образом клуб наказал Русина за отказ играть матч за дубль «Легии».

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.04.2021 19:14
    0
    Футбольные 14 суток!
    Ссылка
    hanter83
      hanter83, 07.04.2021 19:14
    0
    Ну,а теперь партнёры по команде будут спрашивать,почему за дубль неиграл,чо в отрицалово пошел,а от этого и спрос( типа если дубль то...) А ПОТОМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ЧТО НЕЗАИГРАЛ МОЛ НЕСОШЕЛСЯ С ПАРТНЕРАМИ.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.04.2021 19:10
    0
    funnycat, 07.04.2021 19:09
    Русин мудак ,опозорил наш клуб
    чучело с семерками, у тебя мозгов как у ракушки
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 07.04.2021 19:09
    -2
    Русин мудак ,опозорил наш клуб
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 07.04.2021 19:01
    -1
    Ёкарный Бабай, 07.04.2021 18:46
    Как на Московию, так и в Польшу едут одни посредственности, которые даже в Украине не могут себя проявить.
    даже в Украине страна больших возможностей, только для ворья и прочих преступников, а людям честным здесь добиваться нечего. "даже в Украине...", шутка дня
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    Trasher311987
      Trasher311987, 07.04.2021 19:01
    0
    В голове пустыня сахара
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 07.04.2021 18:59
    -4
    alefteev77, 07.04.2021 18:19
    А зачем его из Зари забирали назад в ДК?
    Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
    очевидно зачем, чтобы конкурент дрисне не появился, а то слишком много бы пришлось тратится на шубы судьям.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 18:57
    0
    Видимо он так сильно им нужен был, что уже не знают шо с ним делать, лучше б уже в зорьку условную в аренду отдали, с правом выкупа
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 07.04.2021 18:52
    0
    Ёкарный Бабай, 07.04.2021 18:46
    Как на Московию, так и в Польшу едут одни посредственности, которые даже в Украине не могут себя проявить.
    ну, чому він не може грати у Ворсклі, на приклад? Як Цітаїшвілі? А в Польщі футбол - то перш за все політика....так само як і на рф))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 18:46
    0
    andreypoltava234, 07.04.2021 18:43
    ну не буде він там грати) бо треба цікавитися, куди переходиш...) Легія - то клуб в основному ультраправої частини польського суспільства: прихильники великої Польщі...виборці Конфедерації...кресов'яци і т.д.)) то взагалі мізків не треба мати, щоб туди перейти)) тим більше що сам він, як тут кажуть, зі всходнєй малопольскі) не впевнений, що навіть на рф-ії було б гірше)
    Как на Московию, так и в Польшу едут одни посредственности, которые даже в Украине не могут себя проявить.
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 07.04.2021 18:43
    0
    ну не буде він там грати) бо треба цікавитися, куди переходиш...) Легія - то клуб в основному ультраправої частини польського суспільства: прихильники великої Польщі...виборці Конфедерації...кресов'яци і т.д.)) то взагалі мізків не треба мати, щоб туди перейти)) тим більше що сам він, як тут кажуть, зі всходнєй малопольскі) не впевнений, що навіть на рф-ії було б гірше)
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 07.04.2021 18:40
    0
    Frankov, 07.04.2021 18:08
    Сразу видно,школа муSSарни.
    А Тайсон? педозник ти вафельний
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 07.04.2021 18:39
    0
    Жорстко. Оставили б в першiй, бiгав би собi хлопцям за пiцою, вiн вже звик. Жорстокi ляхи....
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 07.04.2021 18:21
    +2
    alefteev77, 07.04.2021 18:19
    А зачем его из Зари забирали назад в ДК?
    Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
    А навіщо стільки гравців шухть0р віддає в оренди...?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 07.04.2021 18:19
    +2
    Frankov, 07.04.2021 18:08
    Сразу видно,школа муSSарни.
    Він вихованець фек@л)
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 07.04.2021 18:19
    0
    А зачем его из Зари забирали назад в ДК?
    Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
    Ссылка
    Mole_M@ks
    online
      Mole_M@ks, 07.04.2021 18:16
    -5
    видно что дынамовская дреснявая школа ,одна гниль от туда в последние годы
    Ссылка
    tropZ
      tropZ, 07.04.2021 18:12
    0
    Надо бежать в Карпаты Галыч.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 07.04.2021 18:09
    +4
    Видать не всё так прозрачно с хлопчиком. А то в ДК уже укоренилось клише что его обижают и не дают шансов. А тут как бы вот...
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 07.04.2021 18:08
    -4
    Сразу видно,школа муSSарни.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 07.04.2021 18:09
    +4
    Видать не всё так прозрачно с хлопчиком. А то в ДК уже укоренилось клише что его обижают и не дают шансов. А тут как бы вот...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 07.04.2021 18:21
    +2
    alefteev77, 07.04.2021 18:19
    А зачем его из Зари забирали назад в ДК?
    Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
    А навіщо стільки гравців шухть0р віддає в оренди...?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 07.04.2021 18:19
    +2
    Frankov, 07.04.2021 18:08
    Сразу видно,школа муSSарни.
    Він вихованець фек@л)
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.04.2021 19:14
    0
    Футбольные 14 суток!
    Ссылка
    hanter83
      hanter83, 07.04.2021 19:14
    0
    Ну,а теперь партнёры по команде будут спрашивать,почему за дубль неиграл,чо в отрицалово пошел,а от этого и спрос( типа если дубль то...) А ПОТОМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ЧТО НЕЗАИГРАЛ МОЛ НЕСОШЕЛСЯ С ПАРТНЕРАМИ.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.04.2021 19:10
    0
    funnycat, 07.04.2021 19:09
    Русин мудак ,опозорил наш клуб
    чучело с семерками, у тебя мозгов как у ракушки
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 07.04.2021 19:01
    0
    В голове пустыня сахара
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 18:57
    0
    Видимо он так сильно им нужен был, что уже не знают шо с ним делать, лучше б уже в зорьку условную в аренду отдали, с правом выкупа
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 07.04.2021 18:52
    0
    Ёкарный Бабай, 07.04.2021 18:46
    Как на Московию, так и в Польшу едут одни посредственности, которые даже в Украине не могут себя проявить.
    ну, чому він не може грати у Ворсклі, на приклад? Як Цітаїшвілі? А в Польщі футбол - то перш за все політика....так само як і на рф))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 18:46
    0
    andreypoltava234, 07.04.2021 18:43
    ну не буде він там грати) бо треба цікавитися, куди переходиш...) Легія - то клуб в основному ультраправої частини польського суспільства: прихильники великої Польщі...виборці Конфедерації...кресов'яци і т.д.)) то взагалі мізків не треба мати, щоб туди перейти)) тим більше що сам він, як тут кажуть, зі всходнєй малопольскі) не впевнений, що навіть на рф-ії було б гірше)
    Как на Московию, так и в Польшу едут одни посредственности, которые даже в Украине не могут себя проявить.
    Ссылка
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 07.04.2021 18:43
    0
    ну не буде він там грати) бо треба цікавитися, куди переходиш...) Легія - то клуб в основному ультраправої частини польського суспільства: прихильники великої Польщі...виборці Конфедерації...кресов'яци і т.д.)) то взагалі мізків не треба мати, щоб туди перейти)) тим більше що сам він, як тут кажуть, зі всходнєй малопольскі) не впевнений, що навіть на рф-ії було б гірше)
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 07.04.2021 18:40
    0
    Frankov, 07.04.2021 18:08
    Сразу видно,школа муSSарни.
    А Тайсон? педозник ти вафельний
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 07.04.2021 18:39
    0
    Жорстко. Оставили б в першiй, бiгав би собi хлопцям за пiцою, вiн вже звик. Жорстокi ляхи....
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 07.04.2021 18:19
    0
    А зачем его из Зари забирали назад в ДК?
    Чтобы потом посадить на лавку и опять отдать в аренду в какой-то левый клуб?
    Ссылка
    tropZ
      tropZ, 07.04.2021 18:12
    0
    Надо бежать в Карпаты Галыч.
    Ссылка
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