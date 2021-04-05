Русин отказался играть матч за резерв Легии. Его могут отправить в дубль

Дела у арендованного динамовца идут не очень хорошо

  • 05.04.2021 20:45
  • 1918 просмотров
  • 4 комментария
Русин отказался играть матч за резерв Легии. Его могут отправить в дубль
© ФК Легия. Назарий Русин

Форвард «Легии» Назарий Русин, арендованный у Динамо до конца 2021 года, имеет проблемы в новом клубе.

22-летний нападающий отказался выполнить распоряжение тренеров. Он должен был сыграть за резервную команду «Легии», однако сообщил, что не собирается участвовать в игре.

За неповиновение в ближайшее время руководство клуба может наказать украинского форварда переводом в дубль, по информации Legia.net.

Причиной отказа Русин назвал боязнь получить травму. Назарий прокомментировал «Динамомании» информацию так:

«Впервые слышу о резервной команде «Легии». И что меня отстранили. Я отказался играть за вторую команду на искусственном поле. Я сыграл за них на искусственном поле, и после матча у меня очень болело плечо. Я спросил у реабилитолога, который меня восстанавливал. Мне нельзя играть на искусственном газоне. Очень твердо, и есть риск снова получить травму. Пока у меня стоит пластина».

Русин, который не имел игровой практики в «Динамо», переехал в Польшу в феврале, но сыграл за «Легию» только в одном матче в Кубке Польши 3 марта.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zhevasil
    online
      zhevasil, 05.04.2021 21:23
    -1
    Полякам арендованного игрока не жалко
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 05.04.2021 21:13
    0
    "звєзда" .........
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 05.04.2021 20:55
    +1
    Так если врач их же запретил? Туфта какая-то
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 05.04.2021 20:51
    0
    Вот тебераз.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 05.04.2021 20:55
    +1
    Так если врач их же запретил? Туфта какая-то
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 05.04.2021 21:13
    0
    "звєзда" .........
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 05.04.2021 20:51
    0
    Вот тебераз.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности