Русин отказался играть матч за резерв Легии. Его могут отправить в дубль

Форвард «Легии» Назарий Русин, арендованный у Динамо до конца 2021 года, имеет проблемы в новом клубе.

22-летний нападающий отказался выполнить распоряжение тренеров. Он должен был сыграть за резервную команду «Легии», однако сообщил, что не собирается участвовать в игре.

За неповиновение в ближайшее время руководство клуба может наказать украинского форварда переводом в дубль, по информации Legia.net.

Причиной отказа Русин назвал боязнь получить травму. Назарий прокомментировал «Динамомании» информацию так:

«Впервые слышу о резервной команде «Легии». И что меня отстранили. Я отказался играть за вторую команду на искусственном поле. Я сыграл за них на искусственном поле, и после матча у меня очень болело плечо. Я спросил у реабилитолога, который меня восстанавливал. Мне нельзя играть на искусственном газоне. Очень твердо, и есть риск снова получить травму. Пока у меня стоит пластина».

Русин, который не имел игровой практики в «Динамо», переехал в Польшу в феврале, но сыграл за «Легию» только в одном матче в Кубке Польши 3 марта.