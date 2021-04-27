Легия не сможет выкупить Шабанова. Защитник вернется в Динамо

У польского клуба банально нет денег на такой трансфер

  • 27.04.2021 10:07
  • 1400 просмотров
  • 2 комментария
Легия не сможет выкупить Шабанова. Защитник вернется в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Шабанов

Центральный защитник «Динамо» Артем Шабанов, который вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды в польской «Легии», не станет полноправным игроком варшавского клуба.

Несмотря на то, что игрой Шабанова в «Легии» довольны, клуб не имеет финансовых возможностей на реализацию права по выкупу контракта игрока, прописанному в договоре аренды.

По имеющейся информации, «Легия» пошла на то, чтобы прописать опцию на выкуп Шабанова в размере 1,8 миллиона евро только для того, чтобы удовлетворить требование «Динамо», и завершить переговоры по аренде. Однако реально у варшавского клуба нет даже половины требуемой суммы, что ставит под большое сомнение вопрос продолжения карьеры Шабановым в Польше.

На текущий момент «Легия» подыскивает новые варианты на рынке. В частности, варшавский клуб интересуют игроки с такими же игровыми характеристиками, как у  Шабанова.

Напомним, ранее украинские источники утверждали, что «Легия» сможет выкупить Шабанова у «Динамо».

В настоящий момент защитник пребывает в Киеве, где проходит восстановление от непростой травмы, полученной пару недель назад в поединке чемпионата Польши.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Legia.Net

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Lesovij7
      Lesovij7, 27.04.2021 10:22
    0
    Так это возможность обменять его на другого игрока, 100 процентов там есть молодые перспективные поляки, это был бы уже плюс. От балласта избавились и игрока бы приобрели. Но Динамо на такое не пойдет
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 27.04.2021 10:17
    0
    Голимые пшеки нищеброды
    Ссылка
    Lesovij7
      Lesovij7, 27.04.2021 10:22
    0
    Так это возможность обменять его на другого игрока, 100 процентов там есть молодые перспективные поляки, это был бы уже плюс. От балласта избавились и игрока бы приобрели. Но Динамо на такое не пойдет
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 27.04.2021 10:17
    0
    Голимые пшеки нищеброды
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности