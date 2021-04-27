Легия не сможет выкупить Шабанова. Защитник вернется в Динамо

Центральный защитник «Динамо» Артем Шабанов, который вторую часть нынешнего сезона проводит на правах аренды в польской «Легии», не станет полноправным игроком варшавского клуба.

Несмотря на то, что игрой Шабанова в «Легии» довольны, клуб не имеет финансовых возможностей на реализацию права по выкупу контракта игрока, прописанному в договоре аренды.

По имеющейся информации, «Легия» пошла на то, чтобы прописать опцию на выкуп Шабанова в размере 1,8 миллиона евро только для того, чтобы удовлетворить требование «Динамо», и завершить переговоры по аренде. Однако реально у варшавского клуба нет даже половины требуемой суммы, что ставит под большое сомнение вопрос продолжения карьеры Шабановым в Польше.

На текущий момент «Легия» подыскивает новые варианты на рынке. В частности, варшавский клуб интересуют игроки с такими же игровыми характеристиками, как у Шабанова.

Напомним, ранее украинские источники утверждали, что «Легия» сможет выкупить Шабанова у «Динамо».

В настоящий момент защитник пребывает в Киеве, где проходит восстановление от непростой травмы, полученной пару недель назад в поединке чемпионата Польши.