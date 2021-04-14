Источник: Легия выкупит у Динамо травмированного Шабанова

Также в польский клуб отправится еще один футболист

  • 14.04.2021 10:58
  • 381 просмотр
  • 0 комментариев
Источник: Легия выкупит у Динамо травмированного Шабанова
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Шабанов

Центральный защитник «Легии» Артем Шабанов, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», в летнее трансферное окно станет игроком польского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». 

Также по маршруту Киев – Варшава отправится еще один игрок «Динамо».

«Несмотря на полученную Артёмом Шабановым серьёзную травму, причин расстраиваться у него нет. «Легия» осталась довольна весенней частью сезона, проведённой украинцем в Варшаве. На днях вступят в дело переговорщики обоих клубов. Цель проста - переход Артема в «Легию» на постоянной основе. В момент ухода в аренду и предоставления полякам опции выкупа, клаусула, выставленная руководством «Динамо» составляла 1,8 млн. евро. Вполне вероятно, что эта сумма будет слегка уменьшена и летом  полноценный контракт Шабанова таки состоится. В пользу этой версии – налаживание хороших деловых контактов между двумя клубами. Летом в варшавскую аренду проследует еще один молодой игрок киевлян», – сказано в сообщении.

В составе «Легии» Шабанов сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличился. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности