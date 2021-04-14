Источник: Легия выкупит у Динамо травмированного Шабанова

Центральный защитник «Легии» Артем Шабанов, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», в летнее трансферное окно станет игроком польского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Также по маршруту Киев – Варшава отправится еще один игрок «Динамо».

«Несмотря на полученную Артёмом Шабановым серьёзную травму, причин расстраиваться у него нет. «Легия» осталась довольна весенней частью сезона, проведённой украинцем в Варшаве. На днях вступят в дело переговорщики обоих клубов. Цель проста - переход Артема в «Легию» на постоянной основе. В момент ухода в аренду и предоставления полякам опции выкупа, клаусула, выставленная руководством «Динамо» составляла 1,8 млн. евро. Вполне вероятно, что эта сумма будет слегка уменьшена и летом полноценный контракт Шабанова таки состоится. В пользу этой версии – налаживание хороших деловых контактов между двумя клубами. Летом в варшавскую аренду проследует еще один молодой игрок киевлян», – сказано в сообщении.

В составе «Легии» Шабанов сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличился.