ФОТО. Артем ШАБАНОВ: «Сезон завершен»

Центральный защитник «Легии» Артем Шабанов подтвердил, что в этом сезоне больше не сыграет.



«Сезон завершен», – написал футболист в инстаграме.



Отметим, что Шабанов получил травму голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:0). Ориентировочно 29-летний украинец пропустит от 4 до 6 недель.