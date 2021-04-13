ФОТО. Артем ШАБАНОВ: «Сезон завершен»

Центральный защитник «Легии» Артем Шабанов подтвердил, что в этом сезоне больше не сыграет.
«Сезон завершен», – написал футболист в инстаграме.
Отметим, что Шабанов получил травму голеностопа в матче 24-го тура чемпионата Польши против «Леха» (0:0). Ориентировочно 29-летний украинец пропустит от 4 до 6 недель.
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Источник — Instagram
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