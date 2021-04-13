Сезон окончен. Стало известно, сколько пропустит Шабанов из-за травмы

Остаток розыгрыша чемпионата Польши варшавская команда будет проводить без украинца

  • 13.04.2021 15:57
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Сезон окончен. Стало известно, сколько пропустит Шабанов из-за травмы
© ФК Легия

Стали известны сроки восстановления украинского центрального защитника «Легии» Артема Шабанова после травмы голеностопа, которую он получил накануне в матче против «Леха» (0:0).

Ожидается, что 29-летний украинец пропустит от 4 до 6 недель, что фактически означает для него завершение сезона, так как финальный матч чемпионата Польши у «Легии» запланирован на 16 мая.

«Легия» арендовала Шабанова у «Динамо» в феврале до конца сезона с опцией выкупа. За это время украинец успел провести в составе польской команды 8 матчей.

Контракт Шабанова с «Динамо», по данным Transfermarkt, рассчитан до 31 декабря нынешнего года.

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Источник — ФК Легия Варшава

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