ФОТО. Ему приземлились на ногу. Шабанов получил серьезную травму за Легию

Центральный защитник варшавской «Легии» Артем Шабанов, арендованный у киевского «Динамо», получил серьезную травму в матче 24-го тура чемпионата Польша с «Лехом» из Познани (0:0).
Во время углового партнер по команде, центрбек «Легии» Матеуш Вьетеска, приземлился Шабанову на левую ногу.
После поединка главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал повреждение: «У Шабанова травма лодыжки. В понедельник он пройдет тесты, после чего мы узнаем о травме больше».
ФОТО. Прихрамывая, украинец Шабанов с помощью врачей покинул поле на 56-й минуте.
Источник — ФК Легия Варшава
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