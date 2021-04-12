24-й тур
Лех
0 : 0
Легия
11.04.2021, FT

ФОТО. Ему приземлились на ногу. Шабанов получил серьезную травму за Легию

Арендованный динамовец покинул поле досрочно, прихрамывая

  • 12.04.2021 18:35
  • 1416 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Ему приземлились на ногу. Шабанов получил серьезную травму за Легию
© ФК Легия. Артем Шабанов

Центральный защитник варшавской «Легии» Артем Шабанов, арендованный у киевского «Динамо», получил серьезную травму в матче 24-го тура чемпионата Польша с «Лехом» из Познани (0:0).

Во время углового партнер по команде, центрбек «Легии» Матеуш Вьетеска, приземлился Шабанову на левую ногу.

После поединка главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал повреждение: «У Шабанова травма лодыжки. В понедельник он пройдет тесты, после чего мы узнаем о травме больше».

ФОТО. Прихрамывая, украинец Шабанов с помощью врачей покинул поле на 56-й минуте.

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Источник — ФК Легия Варшава

(4 голоса)

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Комментарии
    nordi
    online
      nordi, 12.04.2021 19:06
    +1
    щось ті пшеки взяли його, таке враження, щоб знущатись над ним. Щось не заходить там йому...Правильно кажуть "вивчай все спіднє про країну і команду і регіон, куди їдеш". Одужуй, хлопче
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 12.04.2021 19:03
    +1
    рагули ( своего поломать...
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 12.04.2021 19:06
    +1
    щось ті пшеки взяли його, таке враження, щоб знущатись над ним. Щось не заходить там йому...Правильно кажуть "вивчай все спіднє про країну і команду і регіон, куди їдеш". Одужуй, хлопче
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 12.04.2021 19:03
    +1
    рагули ( своего поломать...
    Ссылка
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