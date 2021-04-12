ФОТО. Ему приземлились на ногу. Шабанов получил серьезную травму за Легию

Центральный защитник варшавской «Легии» Артем Шабанов, арендованный у киевского «Динамо», получил серьезную травму в матче 24-го тура чемпионата Польша с «Лехом» из Познани (0:0).

Во время углового партнер по команде, центрбек «Легии» Матеуш Вьетеска, приземлился Шабанову на левую ногу.

После поединка главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал повреждение: «У Шабанова травма лодыжки. В понедельник он пройдет тесты, после чего мы узнаем о травме больше».

ФОТО. Прихрамывая, украинец Шабанов с помощью врачей покинул поле на 56-й минуте.