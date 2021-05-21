Первая лига. Черноморец разгромил Кристалл. Кто выйдет в УПЛ?

21 мая прошли матчи 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
В последнем матче игрового дня «Черноморец» разгромил «Кристалл» (4:0) и теперь занимает 2-ю позицию.
До финиша остается три тура, и на три путевки в УПЛ фактически претендуют 4 команды: «Верес» (59), «Черноморец» (55), «Металлист 1925» (53), «Агробизнес» (51).
Первая лига. 27-й тур
Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист 1925 Харьков – 0:3
Голы: Голодюк, 54, Пономарь, 72, 77
Верес Ровно – Альянс Липовая Долина – 3:3
Голы: Пасич, 52, Шестаков, 55, Петько, 62 – Писный, 21, К.Ярошенко, 28, 88
Незабитые пенальти: Шестаков, 46 – К.Ярошенко, 88.
Кремень Кременчуг – Агробизнес Волочиск – 0:1
Гол: Черненко, 29
Николаев – ВПК-Агро Шевченковка – 1:0
Гол: Кушниренко, 3 (пен.)
Горняк-Спорт Горишние Плавни – Авангард Краматорск – 0:2
Голы: Гутти, 11, Ермоленко, 83.
Нива Тернополь – Полесье Житомир – 2:0
Голы: Кисленко, 23, Семенина, 68 (пен).
Оболонь Киев – Волынь Луцк – 2:1
Голы: Батальский, 47, 87 – Оринчак, 9.
Черноморец Одесса – Кристалл Херсон – 4:0
Голы: Путря, 2 (пен.), Брагару, 35, Козак 52, Штогрин, 87.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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