27-й тур
Черноморец
4 : 0
Кристалл Х
21.05.2021, FT

Первая лига. Черноморец разгромил Кристалл. Кто выйдет в УПЛ?

До финиша еще три тура, и на три путевки в УПЛ претендуют 4 команды

  • 21.05.2021 21:30
  • 2754 просмотра
  • 3 комментария
Первая лига. Черноморец разгромил Кристалл. Кто выйдет в УПЛ?
© ФК Черноморец Одесса

21 мая прошли матчи 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

В последнем матче игрового дня «Черноморец» разгромил «Кристалл» (4:0) и теперь занимает 2-ю позицию. 

До финиша остается три тура, и на три путевки в УПЛ фактически претендуют 4 команды: «Верес» (59), «Черноморец» (55), «Металлист 1925» (53), «Агробизнес» (51).

Первая лига. 27-й тур

Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлист 1925 Харьков – 0:3

Голы: Голодюк, 54, Пономарь, 72, 77

Верес Ровно – Альянс Липовая Долина – 3:3

Голы: Пасич, 52, Шестаков, 55, Петько, 62 – Писный, 21, К.Ярошенко, 28, 88

Незабитые пенальти: Шестаков, 46 – К.Ярошенко, 88.

Кремень Кременчуг – Агробизнес Волочиск – 0:1

Гол: Черненко, 29

Николаев – ВПК-Агро Шевченковка – 1:0

Гол: Кушниренко, 3 (пен.)

Горняк-Спорт Горишние Плавни – Авангард Краматорск – 0:2

Голы: Гутти, 11, Ермоленко, 83.

Нива Тернополь – Полесье Житомир – 2:0

Голы: Кисленко, 23, Семенина, 68 (пен).

Оболонь Киев – Волынь Луцк – 2:1

Голы: Батальский, 47, 87 – Оринчак, 9.

Черноморец Одесса – Кристалл Херсон – 4:0

Голы: Путря, 2 (пен.), Брагару, 35, Козак 52, Штогрин, 87.

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.05.2021 22:07
    0
    Нужно было спросить у команд, кто хочет поиграть в ПЛ? Может быть и такое, что,например, у Черноморца другие планы, или у хлебопеков.... Все может произойти за эти оставшиеся три тура....
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 21.05.2021 22:01
    -3
    Должны были выходить Черноморец, Николаев и Авангард!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 21:54
    +3
    Ну если Николаев выиграет пропущенный, то будет 5 претендентов! Верес одной ногой уже в УПЛ и одесситы, если не проиграют Металлисту в следующем туре...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 21:54
    +3
    Ну если Николаев выиграет пропущенный, то будет 5 претендентов! Верес одной ногой уже в УПЛ и одесситы, если не проиграют Металлисту в следующем туре...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.05.2021 22:07
    0
    Нужно было спросить у команд, кто хочет поиграть в ПЛ? Может быть и такое, что,например, у Черноморца другие планы, или у хлебопеков.... Все может произойти за эти оставшиеся три тура....
    Ссылка
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