Черноморец – Кристалл – 4:0. Видео голов и обзор матча

21 мая прошел поединок 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Черноморец» – «Кристалл» – 4:0
Голы: Путря, 2 (пен.), Брагару, 35, Козак 52, Штогрин, 87.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Черноморец).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Черноморец).
|2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
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Источник — Sport.ua
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