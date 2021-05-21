Черноморец — Кристалл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 21 мая, состоится поединок 27-го тура Первой лиги Украины, в котором одесский «Черноморец» примет херсонский «Кристалл».
Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Прямая трансляция поединка начнется в 19:00.
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Источник — ФК Черноморец
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