Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были готовы подписать Неймара в Шахтер за 15 миллионов»

Но президент донецкого клуба не захотел платить такие деньги

  • 21.05.2021 08:24
  • 2529 просмотров
  • 12 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были готовы подписать Неймара в Шахтер за 15 миллионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Суперзвезда мирового футбола, Неймар в определенный момент карьеры мог оказаться в «Шахтере». Об этом рассказал Мирча Луческу, который возглавлял донецкий клуб с 2004 по 2016 год. 

«Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но президента (Рината Ахметова прим.) попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить столько за одного игрока», - приводит слова Луческу журналист Эмануель Рошу.

Неизвестно, в каком году «Шахтеру» поступало предложение о Неймаре. Отметим, что бразилец перебрался в 2013-м году перебрался в «Барселону» из «Сантоса» за 90 млн евро.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Venom
      Venom, 21.05.2021 09:18
    0
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 09:13
    Я не к тебе обращался. Так что перестань пукать, ато и этот твой акаунт забанят.
    Айайайайа забанят аккаунт Шо там квазимода ахметовская
    - зацепил тебя за живое? Аустист ты желтоструйный И это слова говорят а если ты с аквалангом там чистиш толчки то в твоем случае наверное пукают
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.05.2021 09:13
    -2
    Venom, 21.05.2021 09:08
    Господи ты опять начинаеш петь оды ржавой недокоманде лижбы не нырять в толчок ахмета в лондоне для прочистки с аквалангом? Ты садамит?
    Я не к тебе обращался. Так что перестань пукать, ато и этот твой акаунт забанят.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 21.05.2021 09:13
    +1
    Походу про какого-то другого Неймара идет речь. Кто помнит как долго его Барса "вела" , тот поймет.
    Ссылка
    Venom
      Venom, 21.05.2021 09:10
    +1
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 08:44
    Или же Шахтёр бы выиграл с ним ЛЧ.
    Или ты внебрачный сын ахмета и папаша тебя наказывает заставляя писать и восхвалять кротопомойку?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 21.05.2021 09:08
    +1
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 09:07
    В тот сезон когда Шахтёр выиграл кубок УЕФА, мы могли остаться в ЛЧ, но в двох матчах со Спортингом минимально уступили 1:0 и 0:1. Нам как раз не хватало тогда такого игрока как Неймара. Как результат отстали от Спортинга на одно очко и выпали в УЕФА. Кто знает что бы было, будь у нас в тот год Неймар?
    Господи ты опять начинаеш петь оды ржавой недокоманде лижбы не нырять в толчок ахмета в лондоне для прочистки с аквалангом? Ты садамит?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.05.2021 09:07
    -4
    Василий Мельник, 21.05.2021 08:47
    Он с ПСЖ не может выиграть, а где ПСЖ и где Чмохтёр
    В тот сезон когда Шахтёр выиграл кубок УЕФА, мы могли остаться в ЛЧ, но в двох матчах со Спортингом минимально уступили 1:0 и 0:1. Нам как раз не хватало тогда такого игрока как Неймара. Как результат отстали от Спортинга на одно очко и выпали в УЕФА. Кто знает что бы было, будь у нас в тот год Неймар?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 21.05.2021 09:06
    +1
    _Funnycat, 21.05.2021 08:56
    ЛЧ Мариуполя разве что
    Ну почему ЛЧ донецкой области
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 08:56
    +3
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 08:44
    Или же Шахтёр бы выиграл с ним ЛЧ.
    ЛЧ Мариуполя разве что
    Ссылка
    Василий Мельник
    online
      Василий Мельник, 21.05.2021 08:47
    +2
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 08:44
    Или же Шахтёр бы выиграл с ним ЛЧ.
    Он с ПСЖ не может выиграть, а где ПСЖ и где Чмохтёр
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.05.2021 08:44
    -6
    Василий Мельник, 21.05.2021 08:36
    Пусть Неймар выставит магарыч ахметке, а то был бы никем и звали бы его ни как
    Или же Шахтёр бы выиграл с ним ЛЧ.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 21.05.2021 08:40
    -2
    Василий Мельник, 21.05.2021 08:36
    Пусть Неймар выставит магарыч ахметке, а то был бы никем и звали бы его ни как
    Почему никем? В арендуполе бы боролся за выживание в УПЛ Возможно даже натурализировала его колорадская команда, что бы 4 украинца нашкрябать для состава
    Ссылка
    Василий Мельник
    online
      Василий Мельник, 21.05.2021 08:36
    +3
    Пусть Неймар выставит магарыч ахметке, а то был бы никем и звали бы его ни как
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 08:56
    +3
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 08:44
    Или же Шахтёр бы выиграл с ним ЛЧ.
    ЛЧ Мариуполя разве что
    Ссылка
    Василий Мельник
    online
      Василий Мельник, 21.05.2021 08:36
    +3
    Пусть Неймар выставит магарыч ахметке, а то был бы никем и звали бы его ни как
    Ссылка
    Василий Мельник
    online
      Василий Мельник, 21.05.2021 08:47
    +2
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 08:44
    Или же Шахтёр бы выиграл с ним ЛЧ.
    Он с ПСЖ не может выиграть, а где ПСЖ и где Чмохтёр
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 21.05.2021 09:13
    +1
    Походу про какого-то другого Неймара идет речь. Кто помнит как долго его Барса "вела" , тот поймет.
    Ссылка
    Venom
      Venom, 21.05.2021 09:10
    +1
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 08:44
    Или же Шахтёр бы выиграл с ним ЛЧ.
    Или ты внебрачный сын ахмета и папаша тебя наказывает заставляя писать и восхвалять кротопомойку?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 21.05.2021 09:08
    +1
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 09:07
    В тот сезон когда Шахтёр выиграл кубок УЕФА, мы могли остаться в ЛЧ, но в двох матчах со Спортингом минимально уступили 1:0 и 0:1. Нам как раз не хватало тогда такого игрока как Неймара. Как результат отстали от Спортинга на одно очко и выпали в УЕФА. Кто знает что бы было, будь у нас в тот год Неймар?
    Господи ты опять начинаеш петь оды ржавой недокоманде лижбы не нырять в толчок ахмета в лондоне для прочистки с аквалангом? Ты садамит?
    Ссылка
    Venom
      Venom, 21.05.2021 09:06
    +1
    _Funnycat, 21.05.2021 08:56
    ЛЧ Мариуполя разве что
    Ну почему ЛЧ донецкой области
    Ссылка
    Venom
      Venom, 21.05.2021 09:18
    0
    ZAKARPATFAN, 21.05.2021 09:13
    Я не к тебе обращался. Так что перестань пукать, ато и этот твой акаунт забанят.
    Айайайайа забанят аккаунт Шо там квазимода ахметовская
    - зацепил тебя за живое? Аустист ты желтоструйный И это слова говорят а если ты с аквалангом там чистиш толчки то в твоем случае наверное пукают
    Ссылка
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