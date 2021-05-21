Мирча ЛУЧЕСКУ: «Были готовы подписать Неймара в Шахтер за 15 миллионов»

Суперзвезда мирового футбола, Неймар в определенный момент карьеры мог оказаться в «Шахтере». Об этом рассказал Мирча Луческу, который возглавлял донецкий клуб с 2004 по 2016 год.

«Мы были готовы подписать Неймара в «Шахтер», но президента (Рината Ахметова прим.) попросили заплатить 15 миллионов евро. Он сказал, что не хочет платить столько за одного игрока», - приводит слова Луческу журналист Эмануель Рошу.

Неизвестно, в каком году «Шахтеру» поступало предложение о Неймаре. Отметим, что бразилец перебрался в 2013-м году перебрался в «Барселону» из «Сантоса» за 90 млн евро.