Источник: Ребров близок к подписанию контракта с клубом из ОАЭ

Следующей остановкой в тренерской карьере украинского наставника «Ференцвароша» Сергея Ребров могут стать Объединенные Арабские Эмираты.



По информации источника, клуб «Аль-Айн» очень близок к тому, чтобы подписать контракт с украинским тренером. Подробности не сообщаются.



Отметим, что «Аль-Айн» – один из самых успешных клубов в стране. Команда 13 раз выигрывал чемпионат (рекорд), 7 раз становилась обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ (рекорд). В 2003 году побеждала в азиатской Лиге чемпионов. Последнее чемпионство датировано сезоном 2017/18. В том же 2018-м клуб вышел в финал Клубного чемпионата мира, где проиграл «Реалу» (1:4).



На данный момент «Аль-Айн» тренирует португальский специалист Педру Эмануэл, но команда в текущем сезоне финишировала лишь шестой в чемпионате, что стало худшим результатом за последние семь лет.

Ранее сообщалось, что Ребров отправляется в Афины на переговоры с клубом АЕК.