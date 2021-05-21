Источник: Ребров близок к подписанию контракта с клубом из ОАЭ

Украинского специалиста сватают в «Аль-Айн»

  • 21.05.2021 10:06
  • 1637 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Ребров близок к подписанию контракта с клубом из ОАЭ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Следующей остановкой в тренерской карьере украинского наставника «Ференцвароша» Сергея Ребров могут стать Объединенные Арабские Эмираты.
 
По информации источника, клуб «Аль-Айн» очень близок к тому, чтобы подписать контракт с украинским тренером. Подробности не сообщаются.
 
Отметим, что «Аль-Айн» – один из самых успешных клубов в стране. Команда 13 раз выигрывал чемпионат (рекорд), 7 раз становилась обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ (рекорд). В 2003 году побеждала в азиатской Лиге чемпионов. Последнее чемпионство датировано сезоном 2017/18. В том же 2018-м клуб вышел в финал Клубного чемпионата мира, где проиграл «Реалу» (1:4).
 
На данный момент «Аль-Айн» тренирует португальский специалист Педру Эмануэл, но команда в текущем сезоне финишировала лишь шестой в чемпионате, что стало худшим результатом за последние семь лет.

Ранее сообщалось, что Ребров отправляется в Афины на переговоры с клубом АЕК.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Pixelman
    online
      Pixelman, 21.05.2021 10:13
    0
    Ну в принципе, если платят хорошие бабки, то почему бы и нет? Ребров еще сравнительно молод, если и тут покажет результат, то следующий клуб наверняка будет из топ лиг. В общем, в любом случае, удаче Реброву!
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 21.05.2021 10:13
    0
    Ну в принципе, если платят хорошие бабки, то почему бы и нет? Ребров еще сравнительно молод, если и тут покажет результат, то следующий клуб наверняка будет из топ лиг. В общем, в любом случае, удаче Реброву!
    Ссылка
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