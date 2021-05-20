Источник: Ребров отправляется в Афины на переговоры с клубом АЕК

Украинский тренер принял решение покинуть венгерский «Ференцварош»

  • 20.05.2021 20:40
  • 1133 просмотра
  • 5 комментариев
Источник: Ребров отправляется в Афины на переговоры с клубом АЕК
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер Сергей Ребров в ближайшее время отправится в Афины на переговоры с клубом АЕК, информирует Nemzeti Sport.

Сообщается, что украинцу предлагают годовую зарплату в размере около 1 миллиона евро, и его агент ведет переговоры о контракте с клубом из греческой столицы.

Днем ранее президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что Ребров принял решение покинуть венгерский клуб. Руководство «Фради» уже начало поиски нового наставника. Оказывается, украинский тренер подал в отставку еще 10 февраля.

В качестве вариантов продолжения карьеры Ребровым в прессе назывались клубы: «Фенербахче» (Турция), «Тоттенхэм» (Англия), АЕК (Греция), ЦСКА (Россия), «Кайрат» (Казахстан).

За АЕК выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Команда заняла только 4-е место в чемпионате Греции, пропустив вперед «Олимпиакос», ПАОК и «Арис».

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Источник — Nemzeti Sport

(6 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 20.05.2021 21:05
    0
    Прогресс небольшой, но думаю на 600-700 тысяч в год на трансферы у него будет больше, что уже неплохо.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.05.2021 21:05
    0
    Должны быть варианты получше.
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    ENJOY_
      ENJOY_, 20.05.2021 21:03
    -1
    Шило на мыло.. хотя.. может мы просто хотим от Ребровп большего, не обосновано хотим
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    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 20:54
    0
    Серёжа не надо
    Шило на мыло .
    Там есть Олимпиакос и судейский интриган ПАОК ....
    Без больших вливаний АЕКу ничего не светит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 20:52
    +2
    Если ничего нет более, то лучше хоть так
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.05.2021 20:52
    +2
    Если ничего нет более, то лучше хоть так
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.05.2021 21:05
    0
    Прогресс небольшой, но думаю на 600-700 тысяч в год на трансферы у него будет больше, что уже неплохо.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.05.2021 21:05
    0
    Должны быть варианты получше.
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 20.05.2021 20:54
    0
    Серёжа не надо
    Шило на мыло .
    Там есть Олимпиакос и судейский интриган ПАОК ....
    Без больших вливаний АЕКу ничего не светит
    Ссылка
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