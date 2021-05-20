Источник: Ребров отправляется в Афины на переговоры с клубом АЕК

Украинский тренер Сергей Ребров в ближайшее время отправится в Афины на переговоры с клубом АЕК, информирует Nemzeti Sport.

Сообщается, что украинцу предлагают годовую зарплату в размере около 1 миллиона евро, и его агент ведет переговоры о контракте с клубом из греческой столицы.

Днем ранее президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что Ребров принял решение покинуть венгерский клуб. Руководство «Фради» уже начало поиски нового наставника. Оказывается, украинский тренер подал в отставку еще 10 февраля.

В качестве вариантов продолжения карьеры Ребровым в прессе назывались клубы: «Фенербахче» (Турция), «Тоттенхэм» (Англия), АЕК (Греция), ЦСКА (Россия), «Кайрат» (Казахстан).

За АЕК выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Команда заняла только 4-е место в чемпионате Греции, пропустив вперед «Олимпиакос», ПАОК и «Арис».