Источник: Ребров может возглавить греческую команду-гранд

Греческий клуб АЕК ищет нового наставника, так как с большой вероятностью Маноло Хименес будет уволен с поста главного тренера команды.

Кандидатур на пост рассматривается не более двух-трех, и среди них – наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров, информирует enwsi.gr.

Украинский тренер трижды приводил команду к золотым медалям чемпионата Венгрии и вывел «Ференцварош» в групповой раунд Лиги чемпионов 2020/21.

За АЕК выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Команда заняла только 4-е место в чемпионате Греции, пропустив вперед «Олимпиакос», ПАОК и «Арис».

Плей-офф раунд чемпионата Греции 2020/21