Источник: Ребров может возглавить греческую команду-гранд

Греческий клуб АЕК ищет нового наставника, так как с большой вероятностью Маноло Хименес будет уволен с поста главного тренера команды.
Кандидатур на пост рассматривается не более двух-трех, и среди них – наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров, информирует enwsi.gr.
Украинский тренер трижды приводил команду к золотым медалям чемпионата Венгрии и вывел «Ференцварош» в групповой раунд Лиги чемпионов 2020/21.
За АЕК выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Команда заняла только 4-е место в чемпионате Греции, пропустив вперед «Олимпиакос», ПАОК и «Арис».
Плей-офф раунд чемпионата Греции 2020/21
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Там только один гранд - Олимпиакос. Ну ПАОК с натяжкой ещё можно таковым считать. Но Аек за какие заслуги? Это команда не выше уровня Зари.
-
Думал, что Ребров попробует себя в Англии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Германии или даже Италии.
-
Но конечно, Реброву виднее.
-
Думал, что Ребров попробует себя в Англии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Германии или даже Италии.
-
Но конечно, Реброву виднее.
Там только один гранд - Олимпиакос. Ну ПАОК с натяжкой ещё можно таковым считать. Но Аек за какие заслуги? Это команда не выше уровня Зари.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.