Источник: Ребров может возглавить греческую команду-гранд

За АЕК выступают 3 украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко

  • 17.05.2021 14:15
  • 3430 просмотров
  • 19 комментариев
Источник: Ребров может возглавить греческую команду-гранд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Греческий клуб АЕК ищет нового наставника, так как с большой вероятностью Маноло Хименес будет уволен с поста главного тренера команды.

Кандидатур на пост рассматривается не более двух-трех, и среди них – наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров, информирует enwsi.gr.

Украинский тренер трижды приводил команду к золотым медалям чемпионата Венгрии и вывел «Ференцварош» в групповой раунд Лиги чемпионов 2020/21.

За АЕК выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Команда заняла только 4-е место в чемпионате Греции, пропустив вперед «Олимпиакос», ПАОК и «Арис».

Плей-офф раунд чемпионата Греции 2020/21

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(6 голосов)

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Комментарии
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 17.05.2021 15:14
    0
    Аа Бб, 17.05.2021 14:50
    Хотелось бы увидеть Реброва в АПЛ, для начала с каким-то середнячком можно попробовать. Если б только предложение было.
    Может и хотелось бы, но по факту тренером из восточной Европы, которые тренирует какие-то Ференцвароши, никто не интересуется на западе. Вспомнить того же Слуцкого: 1/4 лч с ЦСКА, тренировал сборную России, знает превосходно английский язык, а устроить смогли только в Чемпионшип и то поговаривают, благодаря связям Абрамовича в Англии.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 15:11
    +1
    Dinamo-fan, 17.05.2021 15:10
    «Середнячки» АПЛ - это Волки и Астон Вилла. При всем моем уважении к Серёже, что он такого сделал, чтобы его приглашали в команды такого уровня? Пусть берёт команду из Чемпионшипа, показывает, что он может в английском футболе - тогда может его и пригласят в АПЛ.
    Он может и показал бы.. да кто ж даст
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 17.05.2021 15:10
    0
    Аа Бб, 17.05.2021 14:50
    Хотелось бы увидеть Реброва в АПЛ, для начала с каким-то середнячком можно попробовать. Если б только предложение было.
    «Середнячки» АПЛ - это Волки и Астон Вилла. При всем моем уважении к Серёже, что он такого сделал, чтобы его приглашали в команды такого уровня? Пусть берёт команду из Чемпионшипа, показывает, что он может в английском футболе - тогда может его и пригласят в АПЛ.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 17.05.2021 15:09
    0
    Ахахаха, Аек греческий гранд?? Серьёзно?))
    Там только один гранд - Олимпиакос. Ну ПАОК с натяжкой ещё можно таковым считать. Но Аек за какие заслуги? Это команда не выше уровня Зари.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 15:07
    0
    dd dent, 17.05.2021 15:00
    Были иные варианты?
    Не знаю.. если конечно прям туго, то можно и в Аек..
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    gajvir
    online
      gajvir, 17.05.2021 15:06
    +1
    Та ну , краще в Швейцарію, Австрію, Португалію, не кажучи топ 5 ( навіть в аутсайдери) , АЕК - це крок назад навіть в порівнянні з Ференцварошом.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 15:00
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 14:22
    Шило на мыло
    Были иные варианты?
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    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.05.2021 14:50
    0
    Хотелось бы увидеть Реброва в АПЛ, для начала с каким-то середнячком можно попробовать. Если б только предложение было.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.05.2021 14:50
    0
    Хотелось бы увидеть Реброва в АПЛ, для начала с каким-то середнячком можно попробовать. Если б только предложение было.
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 17.05.2021 14:46
    0
    Никакого движения, не вижу смысла, такой себе "гранд". Монако, Кристал Пеллес там вроде тоже нужны будут тренера, это уже реально прогресс будет.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.05.2021 14:44
    -1
    yuriy_kent, 17.05.2021 14:32
    Отказал бы он Шахтеру? Было б здорово как для Сергея, так и для Шахтера.
    Это был бы прикол, Луческу в ДК, Ребров в ШД. Эпичный баттл.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 14:40
    0
    Шило на мыло. Это не то пальто для Реброва. Если же он действительно решил для себя сделать шаг в перёд в плане клуба, и в плане карьеры, то он будет рассматривать варианты из ТОП чемпионатов. Не верю я Венграм что у Реброва на первом плане деньги, я думаю денег у него хватает, и он в плане продолжения карьеры будет подбирать клуб с ИМЕНЕМ,который каждый год будет бороться за Л.Ч,а денюжки уже будут на втором плане. Это моё мнение.
    Ссылка
    Метал!!!
    online
      Метал!!!, 17.05.2021 14:37
    -2
    yuriy_kent, 17.05.2021 14:32
    Отказал бы он Шахтеру? Было б здорово как для Сергея, так и для Шахтера.
    Рано ему ещё в Шахтёр,очень рано вот поработает в ТОП чемпионатах там уже может присмотреться Шахтёр к ему.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 17.05.2021 14:32
    +1
    Отказал бы он Шахтеру? Было б здорово как для Сергея, так и для Шахтера.
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 17.05.2021 14:26
    +2
    Александр Федько, 17.05.2021 14:21
    Ребров заслуживает большего
    Может и заслуживает, но надо чтобы предлагали!
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    VAD
    online
      VAD, 17.05.2021 14:26
    0
    Да уж, неужели нет предложения из топ лиг?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 14:22
    0
    Шило на мыло
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 17.05.2021 14:21
    +1
    Ребров заслуживает большего
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.05.2021 14:21
    +2
    Грецкий футбол - это болото. Греки - хитрые и переменчивые персонажи, так что, с моей точки зрения, далеко не лучший выбор Реброва, скорее шаг назад после Ференцвароша.
    -
    Думал, что Ребров попробует себя в Англии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Германии или даже Италии.
    -
    Но конечно, Реброву виднее.
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 17.05.2021 14:26
    +2
    Александр Федько, 17.05.2021 14:21
    Ребров заслуживает большего
    Может и заслуживает, но надо чтобы предлагали!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.05.2021 14:21
    +2
    Грецкий футбол - это болото. Греки - хитрые и переменчивые персонажи, так что, с моей точки зрения, далеко не лучший выбор Реброва, скорее шаг назад после Ференцвароша.
    -
    Думал, что Ребров попробует себя в Англии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Германии или даже Италии.
    -
    Но конечно, Реброву виднее.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 15:11
    +1
    Dinamo-fan, 17.05.2021 15:10
    «Середнячки» АПЛ - это Волки и Астон Вилла. При всем моем уважении к Серёже, что он такого сделал, чтобы его приглашали в команды такого уровня? Пусть берёт команду из Чемпионшипа, показывает, что он может в английском футболе - тогда может его и пригласят в АПЛ.
    Он может и показал бы.. да кто ж даст
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 17.05.2021 15:06
    +1
    Та ну , краще в Швейцарію, Австрію, Португалію, не кажучи топ 5 ( навіть в аутсайдери) , АЕК - це крок назад навіть в порівнянні з Ференцварошом.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 17.05.2021 14:32
    +1
    Отказал бы он Шахтеру? Было б здорово как для Сергея, так и для Шахтера.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 17.05.2021 14:21
    +1
    Ребров заслуживает большего
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 17.05.2021 15:14
    0
    Аа Бб, 17.05.2021 14:50
    Хотелось бы увидеть Реброва в АПЛ, для начала с каким-то середнячком можно попробовать. Если б только предложение было.
    Может и хотелось бы, но по факту тренером из восточной Европы, которые тренирует какие-то Ференцвароши, никто не интересуется на западе. Вспомнить того же Слуцкого: 1/4 лч с ЦСКА, тренировал сборную России, знает превосходно английский язык, а устроить смогли только в Чемпионшип и то поговаривают, благодаря связям Абрамовича в Англии.
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 17.05.2021 15:10
    0
    Аа Бб, 17.05.2021 14:50
    Хотелось бы увидеть Реброва в АПЛ, для начала с каким-то середнячком можно попробовать. Если б только предложение было.
    «Середнячки» АПЛ - это Волки и Астон Вилла. При всем моем уважении к Серёже, что он такого сделал, чтобы его приглашали в команды такого уровня? Пусть берёт команду из Чемпионшипа, показывает, что он может в английском футболе - тогда может его и пригласят в АПЛ.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 17.05.2021 15:09
    0
    Ахахаха, Аек греческий гранд?? Серьёзно?))
    Там только один гранд - Олимпиакос. Ну ПАОК с натяжкой ещё можно таковым считать. Но Аек за какие заслуги? Это команда не выше уровня Зари.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 15:07
    0
    dd dent, 17.05.2021 15:00
    Были иные варианты?
    Не знаю.. если конечно прям туго, то можно и в Аек..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 15:00
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 14:22
    Шило на мыло
    Были иные варианты?
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.05.2021 14:50
    0
    Хотелось бы увидеть Реброва в АПЛ, для начала с каким-то середнячком можно попробовать. Если б только предложение было.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.05.2021 14:50
    0
    Хотелось бы увидеть Реброва в АПЛ, для начала с каким-то середнячком можно попробовать. Если б только предложение было.
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 17.05.2021 14:46
    0
    Никакого движения, не вижу смысла, такой себе "гранд". Монако, Кристал Пеллес там вроде тоже нужны будут тренера, это уже реально прогресс будет.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 14:40
    0
    Шило на мыло. Это не то пальто для Реброва. Если же он действительно решил для себя сделать шаг в перёд в плане клуба, и в плане карьеры, то он будет рассматривать варианты из ТОП чемпионатов. Не верю я Венграм что у Реброва на первом плане деньги, я думаю денег у него хватает, и он в плане продолжения карьеры будет подбирать клуб с ИМЕНЕМ,который каждый год будет бороться за Л.Ч,а денюжки уже будут на втором плане. Это моё мнение.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 17.05.2021 14:26
    0
    Да уж, неужели нет предложения из топ лиг?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 14:22
    0
    Шило на мыло
    Ссылка
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