Игорь СУРКИС: «Металл там рвется, мы все трусимся уже. И я, и Ахметов»

Президент «Динамо» отреагировал на возрождение харьковского «Металлиста»

  • 22.05.2021 01:23
  • 301 просмотр
  • 1 комментарий
Игорь СУРКИС: «Металл там рвется, мы все трусимся уже. И я, и Ахметов»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову прокомментировал возрождение харьковского «Металлиста»:

«Сейчас в футбол возвращается Александр Владиленович Ярославский. И мы его не боимся, а ждем. И чем быстрее он вернется, тем украинский футбол станет интереснее.

Украина – футбольная страна, и слава Богу, что мы пришли к тому формату, который был ранее [16 команд]. Борьба будет идти в верхней части турнирной таблице, в нижней, два клуба вылетают, два клуба выходят в Премьер-лигу. «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ринат Леонидович [Ахметов] (улыбается).

Я знаю, что Александр Владиленович очень любит футбол, и он вкладывал всего себя в футболе. Когда он продавал клуб, мне казалось, что ему надоело и он себя исчерпал. Но, как оказывается, его принудительно заставили продать – это другое дело. Теперь он возвращается в футбол, и мы ждем встреч с ним на футбольном поле».

Он сплотил команду. Суркис рассказал о работе Луческу и триумфальном сезоне

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Источник — ПроФутбол

(5 голосов)

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Комментарии
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 22.05.2021 01:49
    0
    Клоун ну жди. А потом как вас клоунов выпнут с ЛЧ по игре не забудьте в Лозану побежать и найти какой нить левый договорняк
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 22.05.2021 01:49
    0
    Клоун ну жди. А потом как вас клоунов выпнут с ЛЧ по игре не забудьте в Лозану побежать и найти какой нить левый договорняк
    Ссылка
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