Игорь СУРКИС: «Металл там рвется, мы все трусимся уже. И я, и Ахметов»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову прокомментировал возрождение харьковского «Металлиста»:

«Сейчас в футбол возвращается Александр Владиленович Ярославский. И мы его не боимся, а ждем. И чем быстрее он вернется, тем украинский футбол станет интереснее.

Украина – футбольная страна, и слава Богу, что мы пришли к тому формату, который был ранее [16 команд]. Борьба будет идти в верхней части турнирной таблице, в нижней, два клуба вылетают, два клуба выходят в Премьер-лигу. «Металл» там рвется, мы все трусимся уже – и я, и Ринат Леонидович [Ахметов] (улыбается).

Я знаю, что Александр Владиленович очень любит футбол, и он вкладывал всего себя в футболе. Когда он продавал клуб, мне казалось, что ему надоело и он себя исчерпал. Но, как оказывается, его принудительно заставили продать – это другое дело. Теперь он возвращается в футбол, и мы ждем встреч с ним на футбольном поле».

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