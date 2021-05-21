Первая лига. Верес упустил шанс выйти в УПЛ, победа Агробизнеса

«Верес» в матче очередного тура Первой лиги мог гарантировать себе финиш в топ-3 и выход в УПЛ, однако команда сыграла вничью с «Альянсом».

При этом «Верес» уступал 0:2, но вышел вперед 3:2. Однако в конце команда Юрия Вирта пропустила и отложила празднование выхода в элиту.

Рядом с топ-3 держится «Агробизнес», который обыграл «Кремень» и отстает от «Черноморца» на 1 пункт. Одесситы сыграют свой матч позже.

Первая лига. 27-й тур

Верес - Альянс 3:3

Голы: Пасич, 52, Шестаков, 55, Петько, 62 - Писный, 21, Ярошенко, 28, 88

Кремень - Агробизнес 0:1

Гол: Черненко, 29

Николаев - ВПК-Агро 1:0

Гол: Кушниренко, 3 (с пен)

Турнирная таблица