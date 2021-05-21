27-й тур
Верес
3 : 3
Альянс
21.05.2021, FT

Первая лига. Верес упустил шанс выйти в УПЛ, победа Агробизнеса

Команда Юрия Вирта сыграла в результативную ничью

  • 21.05.2021 18:56
  • 1512 просмотров
  • 3 комментария
Первая лига. Верес упустил шанс выйти в УПЛ, победа Агробизнеса
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«Верес» в матче очередного тура Первой лиги мог гарантировать себе финиш в топ-3 и выход в УПЛ, однако команда сыграла вничью с «Альянсом».

При этом «Верес» уступал 0:2, но вышел вперед 3:2. Однако в конце команда Юрия Вирта пропустила и отложила празднование выхода в элиту.

Рядом с топ-3 держится «Агробизнес», который обыграл «Кремень» и отстает от «Черноморца» на 1 пункт. Одесситы сыграют свой матч позже.

Первая лига. 27-й тур

Верес - Альянс 3:3
Голы: Пасич, 52, Шестаков, 55, Петько, 62 - Писный, 21, Ярошенко, 28, 88

Кремень - Агробизнес 0:1
Гол: Черненко, 29

Николаев - ВПК-Агро 1:0
Гол: Кушниренко, 3 (с пен)

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.05.2021 19:18
    0
    Отложил на время,так будет точней
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    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.05.2021 19:06
    +1
    Верес-Дійсний рівень команди?)))
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    BekXan
      BekXan, 21.05.2021 19:03
    +3
    Вирт дай звиздюлей команде.7 голов за два тура .
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.05.2021 19:03
    +3
    Вирт дай звиздюлей команде.7 голов за два тура .
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.05.2021 19:06
    +1
    Верес-Дійсний рівень команди?)))
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.05.2021 19:18
    0
    Отложил на время,так будет точней
    Ссылка
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