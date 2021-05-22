Кремень – Агробизнес – 0:1. Видео гола и обзор матча

21 мая прошел поединок 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Кремень» – «Агробизнес» – 0:1.
Гол: Черненко, 29.
События матча
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.