Заря ведет переговоры о трансфере украинца из испанского клуба

Бронзовый призер завершившегося розыгрыша украинской Премьер-лиги «Заря» хочет подписать левого защитника испанского «Луго» Ореста Лебеденко.
По информации источника, именно «Заря» ныне является фаворитом за право подписать Лебеденко.
Последние полтора года Лебеденко на правах аренды провел в «Олимпике», у которого есть опция на выкуп контракта футболиста, но, по словам Ореста, дончане, очевидно, не планируют ей воспользоваться.
Оценочная трансферная стоимость Лебеденко составляет 500 тысяч евро.
В «Луго» он перебрался в январе 2019 года из «Карпат» за 700 тысяч евро.
Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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