Заря ведет переговоры о трансфере украинца из испанского клуба

Бронзовый призер завершившегося розыгрыша украинской Премьер-лиги «Заря» хочет подписать левого защитника испанского «Луго» Ореста Лебеденко.

По информации источника, именно «Заря» ныне является фаворитом за право подписать Лебеденко.

Последние полтора года Лебеденко на правах аренды провел в «Олимпике», у которого есть опция на выкуп контракта футболиста, но, по словам Ореста, дончане, очевидно, не планируют ей воспользоваться.

Оценочная трансферная стоимость Лебеденко составляет 500 тысяч евро.

В «Луго» он перебрался в январе 2019 года из «Карпат» за 700 тысяч евро.