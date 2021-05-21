Заря ведет переговоры о трансфере украинца из испанского клуба

Луганчане заинтересованы в подписании Ореста Лебеденко

  • 21.05.2021 19:31
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Заря ведет переговоры о трансфере украинца из испанского клуба
© ФК Олимпик. Орест Лебеденко

Бронзовый призер завершившегося розыгрыша украинской Премьер-лиги «Заря» хочет подписать левого защитника испанского «Луго» Ореста Лебеденко.

По информации источника, именно «Заря» ныне является фаворитом за право подписать Лебеденко.

Последние полтора года Лебеденко на правах аренды провел в «Олимпике», у которого есть опция на выкуп контракта футболиста, но, по словам Ореста, дончане, очевидно, не планируют ей воспользоваться.

Оценочная трансферная стоимость Лебеденко составляет 500 тысяч евро.

В «Луго» он перебрался в январе 2019 года из «Карпат» за 700 тысяч евро.

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Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск

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