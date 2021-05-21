ЛЕБЕДЕНКО: «Впечатление, что Олимпик не собирается выкупать мой контракт»

22-летний защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко рассказал о своих ближайших планах.

«Согласно условиям аренды, у «Олимпика» есть опция выкупа моего контракта у «Луго». Но создается впечатление, что донетчане этого делать не собираются.

Об этом лучше спросить у клубного руководства, по крайней мере, ко мне никто из «Олимпика» не обращался. Все идет к тому, что вскоре придется покинуть эту команду.

Если «Луго» вылетит, то я буду просить клубных боссов снова отправить меня в аренду, потому что просто не имею желания играть в Сегунде В. Мой агент Вадим Шаблий сказал, что в моих услугах заинтересованы два клуба украинской Премьер-лиги. Однако нужно подождать, чем все закончится в Сегунде, а уже потом вместе с руководством «Луго» принимать какие-то решения», - сказал Лебеденко.

В минувшем сезоне УПЛ 22-летний защитник в составе «Олимпика» провел 23 матча.