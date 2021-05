У него два варианта. Драгович отказался переходить в московское Динамо

Защитник «Байера» Александар Драгович отказался переходить в российский чемпионат. Бывший игрок киевского «Динамо» не принял предложение московского «Динамо», о чем сообщил немецкий журналист Макс Билефельд.

Контракт Драговича с «Байером» завершается летом, но нового соглашения клуб из Леверкузена ему пока не предложил.

У австрийского защитника есть два варианта продолжения карьеры: в его услугах заинтересованы немецкий «Кельн» и сербская «Црвена Звезда». Драгович встречался с представителями «Црвены Звезды» и даже в соцсетях поздравил клуб с чемпионством в Сербии.

Александр Драгович играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2016 годы, завоевав в Украине два чемпионства и два трофея в Кубке.

Sky sources: Dragovic has declined the offer from Dynamo Moscow. Red Star Belgrade very confident to sign him, Aleksandar has promised it to their president. Nothing done though. Köln is still interested, Leverkusen offered him one more year - up to the player now #TransferUpdate https://t.co/eBXZRzsvWX