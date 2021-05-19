У него два варианта. Драгович отказался переходить в московское Динамо

Защитник «Байера» Александар Драгович отказался переходить в российский чемпионат. Бывший игрок киевского «Динамо» не принял предложение московского «Динамо», о чем сообщил немецкий журналист Макс Билефельд.

Контракт Драговича с «Байером» завершается летом, но нового соглашения клуб из Леверкузена ему пока не предложил.

У австрийского защитника есть два варианта продолжения карьеры: в его услугах заинтересованы немецкий «Кельн» и сербская «Црвена Звезда». Драгович встречался с представителями «Црвены Звезды» и даже в соцсетях поздравил клуб с чемпионством в Сербии.

Александр Драгович играл за киевское «Динамо» с 2013 по 2016 годы, завоевав в Украине два чемпионства и два трофея в Кубке.