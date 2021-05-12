Роналду забил 100-й гол за Ювентус в рекордные сроки

Португалец забил в ворота «Сассуоло»

  • 12.05.2021 23:22
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Роналду забил 100-й гол за Ювентус в рекордные сроки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня «Ювентус» в 36-м туре Серии А на выезде играет с «Сассуоло». После первого тайма подопечные Андреа Пирло ведут со счетом 2:0.

На 45-й минуте голом отличился Криштиану Роналду. Для 36-летнего португальца это юбилейный, 100-й гол в составе «Ювентуса».

Для того, чтобы забить 100 голов, Роналду понадобилось всего три сезона в составе «Ювентуса», что является новым клубным рекордом.

Ранее такие легенды как Омар Сивори и Роберто Баджо забили 100 голов за «Ювентус» за четыре сезона.

Также в матче с «Сассуоло» новый рекорд Серии А установил Джанлуиджи Буффон.

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Источник — Opta

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