Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь, что забил 100 мячей за Ювентус»

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой 100-й забитый мяч за туринскую команду. Роналду отличился на 45-й минуте поединка 36-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).
«Всегда особенное чувство — достигнуть отметки в 100 забитых голов за свою команду. Горжусь этим числом, счастлив, что помог «Юве», и счастлив, что Дибала также забил 100 мячей. Поздравляю, Пауло Дибала!
Но мы должны быть сосредоточенными и набрать оставшиеся очки в Серии А. Так много поставлено на карту, и мы продолжим бороться за все наши оставшиеся цели. Вперед!», — написал Роналду.
Источник — Instagram
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