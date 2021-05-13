36-й тур
Болонья
0 : 2
Дженоа
12.05.2021, FT

Серия А. Рома проиграла Интеру, важные победы Ювентуса и Лацио

Продолжается 36-й тур Серии А

  • 13.05.2021 00:01
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Серия А. Рома проиграла Интеру, важные победы Ювентуса и Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще шесть матчей в рамках 36-го тура Серии А. «Лацио» и «Ювентус» одержали важные победы в борьбе за еврокубки, а «Рома» на выезде проиграла экспериментальному составу «Интера».

«Кальяри» - «Фиорентина» - 0:0

«Болонья» - «Дженоа» - 0:2
Голы: Дзаппакоста 13, Скамакка 61

«Интер» - «Рома» - 3:1
Голы: Брозович 11, Весино 20, Лукаку 90 – Мхитарян 31

«Лацио» - «Парма» - 1:0
Голы: Иммобиле 90+5

«Сампдория» - «Специя» - 2:2
Голы: Верре 32, Кейта 80 – Побега 15, 73

«Сассуоло» - «Ювентус» - 1:3
Голы: Распадори 59 – Рабьо 28, Роналду 45, Дибала 66
На 16-й минуте Берарди (Сассуоло) не реализовал пенальти (вратарь)

Также сегодня «Аталанта» уверенно обыграла «Беневенто».

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Источник — Sport.ua

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