Серия А. Рома проиграла Интеру, важные победы Ювентуса и Лацио

Состоялись еще шесть матчей в рамках 36-го тура Серии А. «Лацио» и «Ювентус» одержали важные победы в борьбе за еврокубки, а «Рома» на выезде проиграла экспериментальному составу «Интера».
«Кальяри» - «Фиорентина» - 0:0
«Болонья» - «Дженоа» - 0:2
Голы: Дзаппакоста 13, Скамакка 61
«Интер» - «Рома» - 3:1
Голы: Брозович 11, Весино 20, Лукаку 90 – Мхитарян 31
«Лацио» - «Парма» - 1:0
Голы: Иммобиле 90+5
«Сампдория» - «Специя» - 2:2
Голы: Верре 32, Кейта 80 – Побега 15, 73
«Сассуоло» - «Ювентус» - 1:3
Голы: Распадори 59 – Рабьо 28, Роналду 45, Дибала 66
На 16-й минуте Берарди (Сассуоло) не реализовал пенальти (вратарь)
Также сегодня «Аталанта» уверенно обыграла «Беневенто».
Источник — Sport.ua
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