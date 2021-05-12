36-й тур
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шикарная голевая передача Малиновского помогла Аталанте обыграть Беневенто

В активе Руслана уже 7 голов и 11 голевых передач в 34 матчах чемпионата

  • 12.05.2021 23:39
  • 1629 просмотров
  • 1 комментарий
Шикарная голевая передача Малиновского помогла Аталанте обыграть Беневенто
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 36-м туре итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Беневенто» (2:0).

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский отдал голевую передачу на Луиса Муриэля. В активе Руслана уже 7 голов и 11 голевых передач в 34 матчах чемпионата.

Во втором тайме отличился Марио Пашалич, который вышел на замену вместо Малиновского на 59-й минуте. «Аталанта» сохранила вторую позицию в чемпионате Италии.

Серия А. 36-й тур

«Аталанта» – «Беневенто» – 2:0

Голы: Муриэль, 22, Пашалич, 67.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Гозенс (Джимсити, 59), Ромеро, де Рон, Малиновский (Пашалич, 59), Фройлер, Пессина (Иличич, 59), Муриэль (Миранчук, 66), Сапата (Ламмерс, 89).

«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Кальдирола, Барба (Летиция, 73), Хетемай (Депаоли, 73), Виола (Ионицэ, 58), Дабо (Тельо, 85), Импрота, Лападула, Гайч (Капрари, 58).

Предупреждения: Туя, 40. де Рон, 51. Барба, 56. Ионицэ, 60. Иличич, 80. Кальдирола, 80.

Удаление: Кальдирола, 82.

Судья: Масса (Италия).

12 мая. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

ГОЛ! 1:0. Луис Муриэль (ассист – Руслан Малиновский), 22 мин.

ГОЛ! 2:0. Марио Пашалич, 67 мин.

События матча
82' Лука Калдирола (Беневенто) получает красную карточку.
67' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
22' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 13.05.2021 00:00
    0
    Как он это делает?!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 13.05.2021 00:00
    0
    Как он это делает?!
    Ссылка
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