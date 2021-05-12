36-й тур
Аталанта
0 : 0
Беневенто
12.05.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Аталанта - Беневенто. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Бергамаскам необходимы три очка в погоне за второй итоговой позицией

  • 12.05.2021 00:51
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Аталанта - Беневенто. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 мая, в Бергамо на поле стадиона «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч 36 тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Беневенто».

«Аталанта»

Команда Джан Пьеро Гасперини в настоящий момент в таблице Серии А занимает 3 место. На одну строчку вниз ее накануне, 11 мая, потеснил «Наполи», разгромивший дома «Удинезе» (5:1). Правда, теперь у неаполитанцев на один матч больше, нежели у «богини». Бергамаски имеют в своем активе 72 пункта, проведя 35 встреч (21 победа, 9 ничьих, 5 поражений).

Сейчас у «Аталанты» имеется активная уже 9-матчевая серия игр без поражений. Проиграв 8 марта в Милане «Интеру» (0:1), парни Гасперини с той поры выдали 7 побед при двух ничьих. В крайнем на сегодня поединке они 9 мая на выезде разгромили «Парму» - 5:2.

По показателям на своем поле «Аталанта» нынче в чемпионате Италии шестая. В 17 домашних поединках сезона она набрала 36 очков, добившись 11 побед при трех ничьих и трех неудачах. В последний раз на своем поле команда проиграла 31 января, уступив 1:3 «Лацио». После той осечки «богиня» дома исключительно побеждает вот уже в семи матчах кряду.

«Беневенто»

Подопечные Филиппо Индзаги в гости к «Аталанте» отправятся в статусе 18 команды турнирной таблице чемпионата Италии. В 35 проведенных поединках они набрали 31 очко. «Багаж» команды сформировали 7 побед и 10 ничьих, в пассиве же значится 18 поражений. В крайнем поединке сезона «ведьмы» на своем поле проиграли «Кальяри» (1:3).

В таблице Серии по достижениям на выезде «Беневенто» занимает 10 позицию. В 17 гостевых поединках команда набрала 19 очков, добившись пяти побед при 4 ничьих и 8 поражениях. На сегодня в пяти последних поединках вне дома парни Филиппо Индзагги имеют одну победу, 2 ничьих и 2 поражения.

В целом же, у «Беневенто» продолжается серия встреч без побед, которая насчитывает уже 7 поединков. После выигрыша 1:0 в Турине у «Ювентуса» (21 марта) команда дважды сыграла вничью и потерпела 5 поражений в шести последних встречах.

История встреч

Клубы провели между собой в Серии А три матча. В них неизменно побеждала «Аталанта», которая отличилась при этом восьмью голами при одном пропущенном.

Встреча соперников в первом круге текущей кампании, которая состоялась в Беневенто 9 января этого года, завершилась крупной победой «Аталанты» - 4:1.

Ориентировочные составы:

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Паломино, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пессина, Муриэль.

«Беневенто»: Монтипо, Барба, Глик, Туя, Депаоли, Ионита, Виола, Хетемай, Инсинье, Капрари, Лападула.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.17 по линии Parimatch.

12 мая, среда

«Аталанта» - «Беневенто»
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д’Италия». Начало – в 21:45
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 2
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

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Источник — Sport.ua

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