ВИДЕО. Стабильный распасовщик! Малиновский сделал ассист в игре с Беневенто

В 36-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Беневенто».
Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский отдал голевую передачу на Луиса Муриэля.
В активе Руслана уже 7 голов и 11 голевых передач в 34 матчах чемпионата.
ГОЛ! 1:0. Луис Муриэль (ассист – Руслан Малиновский), 22 мин.
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Источник — Sport.ua
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