ВИДЕО. Стабильный распасовщик! Малиновский сделал ассист в игре с Беневенто

В 36-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Беневенто»

  • 12.05.2021 22:21
  • 2469 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Стабильный распасовщик! Малиновский сделал ассист в игре с Беневенто
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 36-м туре итальянской Серии А «Аталанта» принимает «Беневенто».

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский отдал голевую передачу на Луиса Муриэля.

В активе Руслана уже 7 голов и 11 голевых передач в 34 матчах чемпионата.

ГОЛ! 1:0. Луис Муриэль (ассист – Руслан Малиновский), 22 мин.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 12.05.2021 22:44
    0
    если останется в Аталанте, то через год полтора будет капитаном. А ведь даже с такой скромной командой можно нормально поиграть, а главное неплохо подзаработать
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 12.05.2021 22:42
    0
    Малина прям напалмом выжигает
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 12.05.2021 22:27
    +4
    Ого, круто!
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 12.05.2021 22:27
    +6
    Пас - шедевр!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.05.2021 22:24
    +7
    Русик прям расцвел во второй половине сезона. И партнеры стараются больше через него играть
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.05.2021 22:24
    +7
    Русик прям расцвел во второй половине сезона. И партнеры стараются больше через него играть
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 12.05.2021 22:27
    +6
    Пас - шедевр!
    Ссылка
    Max123
    online
      Max123, 12.05.2021 22:27
    +4
    Ого, круто!
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 12.05.2021 22:44
    0
    если останется в Аталанте, то через год полтора будет капитаном. А ведь даже с такой скромной командой можно нормально поиграть, а главное неплохо подзаработать
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 12.05.2021 22:42
    0
    Малина прям напалмом выжигает
    Ссылка
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