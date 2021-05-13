В поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» дома обыграла «Беневенто» со счетом 2:0.
28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился результативной передачей на Муриэля, который открыл счет на 22-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Аталанта» — «Беневенто» — 2:0
Голы: Муриэль, 22, Пашалич, 67
События матча
|82'
|Лука Калдирола (Беневенто) получает красную карточку.
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — YouTube
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