36-й тур
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта — Беневенто — 2:0. Малиновский опять на коне! Видео голов и обзор

Результативная передача украинского хавбека помогла его команде добыть победу

  • 13.05.2021 05:09
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Аталанта — Беневенто — 2:0. Малиновский опять на коне! Видео голов и обзор
© ФК Аталанта

В поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» дома обыграла «Беневенто» со счетом 2:0.

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился результативной передачей на Муриэля, который открыл счет на 22-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Аталанта» — «Беневенто» — 2:0
Голы: Муриэль, 22, Пашалич, 67

События матча
82' Лука Калдирола (Беневенто) получает красную карточку.
67' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
22' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
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Источник — YouTube

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