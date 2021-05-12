36-й тур
Интер Милан
0 : 0
Рома
12.05.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Интер – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Чемпионское турне продолжится матчем против непростого соперника

  • 12.05.2021 00:06
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Интер – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 36-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» будет на своем поле принимать римскую «Рому», уже не имея непосредственной заинтересованности в завоевании победы над столичным коллективом с точки зрения своего положения в турнирной таблице.

«Интер»

Все, что хотел доказать своим поклонникам и недоброжелателям в этом сезоне коллектив Антонио Конте, он уже благополучно доказал, досрочно завоевав звание чемпиона Италии, и теперь остаток сезона для «змей» выглядит исключительной формальностью, ведь они больше не ведут борьбу ни за один трофей. И тем не менее, «нерадзурри» продолжают побеждать. В частности, в последних трех матчах ими были обыграны представители середины и нижней части турнирной таблицы.

Есть ли у «Интера» мотивация играть в полную силу от матча к матчу? Скорее всего, если бы не боязнь лишний раз запятнать имя клуба, то подопечные Конте могли бы себе позволить где-то дать слабину. Однако, в условиях, когда в двух из трех последних матчах в сезоне у тебя в календаре стоят такие именитые команды как «Рома» и туринский «Ювентус», расслабляться не приходится. Как-никак, а чемпионское звание в Италии нужно подтверждать от тура к туру, а не как это удавалось тем же «зебрам» по ходу текущего сезона.

«Рома»

Сравнительно недавно у Паулу Фонсеки начался, наверное, один из самых романтичных периодов в его отношениях с римским коллективом – момент расставания, о котором было объявлено незадолго до сенсационного назначения Жозе Моуриньо в качестве следующего наставника «волков». Так или иначе, но определенная наследственность в португальских футбольных традициях точно присутствует, поэтому ударить в грязь лицом непосредственно перед вступлением должность своего более опытного соотечественника экс-наставник донецкого «Шахтера» попросту не имеет права.

Беда состоит в том, что, как кажется с первого взгляда на турнирную таблицу, у «джаллоросси» практически не осталось шансов попасть даже в Лигу Европы УЕФА на следующий сезон, а вот потерять свое потенциальное место в квалификации к новосозданной Лиге Конференций «Рома» может очень даже запросто, если вероятный будущий главный тренер все того же «Шахтера» Роберто де Дзерби, вместе со своим «Сассуоло», совершит еще один победный рывок, а римляне уступят в одном из своих трех непростых матчей до конца сезона. Помимо «Интера», «волкам» предстоит сыграть дерби против «Лацио», а также гостевую игру против «Специи».

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Ромы», и завершилась ничьей со счетом 2:2.

«Интер» на своем поле в рамках национального первенства не проигрывает вот уже почти восемь месяцев, еще в начале футбольного года в дерби уступив «Милану» (1:2).

«Рома» не может победить уже в четырех гостевых поединках подряд, пропуская при этом не менее двух мячей в каждой игре.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Д'Амброзио, де Врей, Шкриниар – Янг, Эриксен, Брозович, Барелла, Хакими – Мартинес, Лукаку.

«Рома»: Фузато – Рейнолдс, Манчини, Кумбулла, Карсдорп – Кристанте, Вильяр – Мхитарян, Пеллегрини, Педро – Джеко.

Прогноз на матч

Мы считаем, что коллектив Антонио Конте точно не захочет завершать сезон с прерванной домашней победной серией, поэтому добьется успеха, но при этом может пропустить от соперников. В таких условиях, ставка «Интер Милан не проиграет и ТБ 2.5» за 1,91 от Favbet выглядит очень неплохим предложением.

12 мая, среда

Интер – Рома
Милан. «Джузеппе Меацца». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 3:2
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Источник — Sport.ua

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