В поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» дома обыграл римскую «Рому» под руководством Паулу Фонсеки со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Рома» — 3:1
Голы: Брозович, 11, Весино, 20, Лукаку, 90 — Мхитарян, 31
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Интер Милан).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Марцело Брозович (Интер Милан).
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Источник — YouTube
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