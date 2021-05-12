Буффон установил очередной рекорд Серии А

Сегодня «Ювентус» в 36-м туре Серии А на выезде играет с «Сассуоло». После первого тайма гости ведут со счетом 2:0.
Начало матча было для «Ювентуса» неприятным: уже на 16-й минуте судья назначил пенальти в ворота команды Андреа Пирло. Однако Джанлуиджи Буффон сумел отразить удар Доменико Берарди.
Это позволило Буффону установить новый рекорд Серии А. В возрасте 43 лет, 3 месяцев и 14 дней он стал самым возрастным вратарем в истории Серии А, который отразил пенальти.
Вчера Буффон объявил о своем уходе из «Ювентуса» в конце сезона.
Источник — Opta
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