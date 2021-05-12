Буффон установил очередной рекорд Серии А

Вратарь «Ювентуса» отразил пенальти в матче с «Сассуоло»

  • 12.05.2021 22:43
  • 2115 просмотров
  • 1 комментарий
Буффон установил очередной рекорд Серии А
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Ювентус» в 36-м туре Серии А на выезде играет с «Сассуоло». После первого тайма гости ведут со счетом 2:0.

Начало матча было для «Ювентуса» неприятным: уже на 16-й минуте судья назначил пенальти в ворота команды Андреа Пирло. Однако Джанлуиджи Буффон сумел отразить удар Доменико Берарди.

Это позволило Буффону установить новый рекорд Серии А. В возрасте 43 лет, 3 месяцев и 14 дней он стал самым возрастным вратарем в истории Серии А, который отразил пенальти.

Вчера Буффон объявил о своем уходе из «Ювентуса» в конце сезона.

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Источник — Opta

(8 голосов)

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Комментарии
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 12.05.2021 22:45
    0
    Буффон сила
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 12.05.2021 22:45
    0
    Буффон сила
    Ссылка
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