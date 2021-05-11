ОФИЦИАЛЬНО: Буффон покидает Ювентус

43-летний итальянский голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил о том, что он покидает туринский клуб. Контракт Буффона с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня текущего года.

«Все, что имеет свое начало, имеет и свой конец. И это конец моего второго пришествия в «Юве».

Решение принято, оно вызревало месяцами.

Но это непростое решение. Потому что нелегко перерезать эту ленточку, здесь моя история, моя радость, мои слезы, мой дом.

Но я знаю, что время пришло.

Я отдал все.

Я получил еще больше», — написал Буффон. При этом футболист не сообщил о завершении карьеры.

Контракт Буффона принадлежал «Ювентусу» с 2001 по 2018 годы и с лета 2019 года по настоящее время.

В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.