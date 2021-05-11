ОФИЦИАЛЬНО: Буффон покидает Ювентус

Легендарный вратарь принял решение уйти из туринского клуба

  • 11.05.2021 18:44
  • 1124 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Буффон покидает Ювентус
© Getty Images/Global Images Ukraine

43-летний итальянский голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил о том, что он покидает туринский клуб. Контракт Буффона с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня текущего года.

«Все, что имеет свое начало, имеет и свой конец. И это конец моего второго пришествия в «Юве».

Решение принято, оно вызревало месяцами.

Но это непростое решение. Потому что нелегко перерезать эту ленточку, здесь моя история, моя радость, мои слезы, мой дом.

Но я знаю, что время пришло.

Я отдал все.

Я получил еще больше», — написал Буффон. При этом футболист не сообщил о завершении карьеры.

Контракт Буффона принадлежал «Ювентусу» с 2001 по 2018 годы и с лета 2019 года по настоящее время.

В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 7 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.05.2021 19:12
    0
    Надо уметь остановиться и не превращатся в посмешище
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 11.05.2021 19:06
    -2
    Всі в шоці.. однією ногою вже був у динама києв оле-оле буе
    Ссылка
    Saosin
      Saosin, 11.05.2021 18:55
    +1
    Топ воротар
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 11.05.2021 18:55
    +1
    Топ воротар
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.05.2021 19:12
    0
    Надо уметь остановиться и не превращатся в посмешище
    Ссылка
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