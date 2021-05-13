В поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Сассуоло» со счетом 3:1.
36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал счет 2:0 в пользу своей команды на 45-й минуте встречи. Этот гол стал для Роналду 100-м в составе «Ювентуса».
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сассуоло» — «Ювентус» — 1:3
Голы: Распадори, 59 — Рабьо, 28, Роналду, 45, Дибала, 66
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
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Источник — YouTube
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