В поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Сассуоло» со счетом 3:1.

36-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал счет 2:0 в пользу своей команды на 45-й минуте встречи. Этот гол стал для Роналду 100-м в составе «Ювентуса».

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Сассуоло» — «Ювентус» — 1:3

Голы: Распадори, 59 — Рабьо, 28, Роналду, 45, Дибала, 66