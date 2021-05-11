36-й тур
Сассуоло
0 : 0
Ювентус
12.05.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Сассуоло – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Обе команды крайне мотивированы

  • 11.05.2021 15:25
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Сассуоло – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Сассуоло» на домашнем стадионе «Мапеи» примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Сассуоло»

Команда Роберто Де Дзерби после 35 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от седьмого, на котором «Рома», на два очка. За последние несколько лет «Сассуоло» превратился из новичка Серии А в претендента на выход в еврокубки, а потому неудивительно, что Роберто Де Дзерби рассматривается основным кандидатом на пост главного тренера донецкого «Шахтера».

Вместе с наставником переехать в Украину могут и несколько лидеров клуба, однако очевидно, что произойдет это не раньше окончания нынешнего сезона. Пока «Сассуоло» ведет борьбу за выход в Лигу конференций, но все зависит не только от них, но и от результатов «Ромы», которая даже при равенстве очков будет выше благодаря лучшей статистике личных встреч в этом сезоне.

«Ювентус»

Туринскому клубу в прошлом сезоне удалось девятый раз подряд оформить чемпионский титул. Этот сезон «Ювентус» под руководством Андреа Пирло провалил. За 35 туров туринцы шесть раз проиграли в Серии А и девять раз сыграли вничью при 20 победах. С 69 очками в активе «Старая синьора» находится на пятом месте и отстает от «Наполи», который идет четвертым, на 1 балл. А миланский «Интер» оторвался от «Ювентуса» уже на 16 очков и досрочно стал чемпионом.

В лучшем случае команда Андреа Пирло может побороться с «Миланом» и «Аталантой» за серебряные медали, но и от второй строчки отставание в три балла, а до конца сезона осталось всего 3 тура. Из Лиги чемпионов Криштиану Роналду и компания вылетели еще после стадии 1/8 финала от португальского «Порту», да и в Серии А в последнем матче «Ювентус» на своем поле уступил «Милану» со счетом 0:3. Очевидно, Пирло ждет отставка.

Ориентировочные составы

«Сассуоло»: Консильи – Толян, Марлон, Кирикеш, Кириакопулос, Лопес, Локателли, Джуричич, Бога, Дефрель, Берарди.

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Де Лигт, Кьеллини, Куадрадо, Кулусевски, Рабьо, Кьеза, Маккени, Роналду, Дибала.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.66 по линии Parimatch.

12 мая, среда

«Сассуоло» – «Ювентус»
Реджо-нель-Эмилия. Стадион «Мапеи». 21:45
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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