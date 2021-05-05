Уровень Пепа недосягаем. Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ

Пеп Гвардиола обошел Карло Анчелотти по количеству игр в плей-офф ЛЧ

  • 05.05.2021 00:47
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Уровень Пепа недосягаем. Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Почеттино и Гвардиола

Испанец Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», провел рекордную 63-ю игру в плей-офф Лиги чемпионов в качестве тренера.

Гвардиола стал рекордсменом по количеству матчей в плеф-офф Лиги чемпионов среди тренеров. Раньше он играл в плей-офф ЛЧ с «Барселоной» и «Баварией».

  • Пеп Гвардиола (63 матча) обошел по этому показателю Карло Анчелотти (62 игры).

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

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Источник — Opta

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