Уровень Пепа недосягаем. Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ

Испанец Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», провел рекордную 63-ю игру в плей-офф Лиги чемпионов в качестве тренера.
Гвардиола стал рекордсменом по количеству матчей в плеф-офф Лиги чемпионов среди тренеров. Раньше он играл в плей-офф ЛЧ с «Барселоной» и «Баварией».
- Пеп Гвардиола (63 матча) обошел по этому показателю Карло Анчелотти (62 игры).
«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.
Most Champions League knockout games managed...— The Sack Race (@thesackrace) May 4, 2021
- Pep Guardiola: 63
- Carlo Ancelotti: 62
The Man City boss continues to break records! 🔵#MCIPSG #UCL pic.twitter.com/iwgNiReSFP
Источник — Opta
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