Уровень Пепа недосягаем. Гвардиола установил феноменальный рекорд в ЛЧ

Испанец Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», провел рекордную 63-ю игру в плей-офф Лиги чемпионов в качестве тренера.

Гвардиола стал рекордсменом по количеству матчей в плеф-офф Лиги чемпионов среди тренеров. Раньше он играл в плей-офф ЛЧ с «Барселоной» и «Баварией».

«Манчестер Сити» дома выиграл ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов у «ПСЖ» (2:0). Оба мяч на счету форварда «горожан» Рияда Мареза. В первом матче англичане выиграли со счетом 2:1. Таким образом, «горожане» впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Most Champions League knockout games managed...



- Pep Guardiola: 63

- Carlo Ancelotti: 62



The Man City boss continues to break records! 🔵#MCIPSG #UCL pic.twitter.com/iwgNiReSFP