Подарок для Польши. Хуркач выиграл дебютный Мастерс

24-летний Хуберт Хуркач (№37 ATP) стал победителем хардового Мастерса в Майами.

В матче за титул поляк обыграл 19-летнего итальянца Янника Синнера (№31 ATP) и стал первым представителем своей страны, который выиграл турнир подобной категории.

Майами. Финал

Хуберт Хуркач (Польша) – Янник Синнер (Италия) – 7:6(4), 6:4

Стоит отметить, что ранее на счету поляка было всего два выигранных титула категории ATP 250. С новой недели он поднимется на 17-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.

Любопытно, что на пути к титулу Хуберт выиграл 5 поединков в статусе андердога, только в первом круге ему давали больше шансов, чем сопернику. Чтобы взять дебютный титул на Мастерсах Хуркачу пришлось обыграть двух представителей первой десятки (Циципас и Рублев), и еще двух теннисистов из топ-20 (Шаповалов и Раонич).

Синнер также до этого выиграл два финала турниров ATP 250. Для него это тоже было первое участие в финалах Мастерсов. Янник с понедельника оккупирует 21-ю позицию мировой классификации.

The moment @HubertHurkacz claimed his first Masters 1000 title, 7-6, 6-4 over Jannik Sinner. #MiamiOpen pic.twitter.com/6etEMhu1qQ