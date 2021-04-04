Подарок для Польши. Хуркач выиграл дебютный Мастерс

24-летний поляк сенсационно победил на соревнованиях в Майами

  • 04.04.2021 21:57
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Подарок для Польши. Хуркач выиграл дебютный Мастерс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

24-летний Хуберт Хуркач (№37 ATP) стал победителем хардового Мастерса в Майами.

В матче за титул поляк обыграл 19-летнего итальянца Янника Синнера (№31 ATP) и стал первым представителем своей страны, который выиграл турнир подобной категории.

Майами. Финал
Хуберт Хуркач (Польша) – Янник Синнер (Италия) – 7:6(4), 6:4

Стоит отметить, что ранее на счету поляка было всего два выигранных титула категории ATP 250. С новой недели он поднимется на 17-е место в мировом рейтинге, установив личный рекорд.

Любопытно, что на пути к титулу Хуберт выиграл 5 поединков в статусе андердога, только в первом круге ему давали больше шансов, чем сопернику. Чтобы взять дебютный титул на Мастерсах Хуркачу пришлось обыграть двух представителей первой десятки (Циципас и Рублев), и еще двух теннисистов из топ-20 (Шаповалов и Раонич).

Синнер также до этого выиграл два финала турниров ATP 250. Для него это тоже было первое участие в финалах Мастерсов. Янник с понедельника оккупирует 21-ю позицию мировой классификации.

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Источник — Sport.ua

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